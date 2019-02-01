Фестивали «Московские сезоны» в 2019 году: На улицах столицы отметим 12 праздников

В Москве только отшумели новогодние ярмарки, а столичные власти уже составили расписание уличных фестивалей на весь 2019 год. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Грустно было провожать фестиваль «Путешествие в Рождество», - написал сегодня, 1 февраля, Сергей Собянин на своем личном сайте. - Целый месяц на улицах и площадях Москвы царила удивительная атмосфера. В таком большом городе как наш, всегда должна быть возможность использовать свободный денек, чтобы куда-нибудь сходить, отдохнуть, развлечься. И фестивальные площадки - одно из самых доступных и демократичных мест. Особенно если они находятся недалеко от дома».

Расписание фестивалей «Московские сезоны» в Москве в 2019 году выглядит так:

- с 1 по 10 марта - «Московская масленица»

- с 16 по 18 марта - «Крымская весна»

- с 25 апреля по 5 мая - «Пасхальный дар»

- с 1 по 12 мая - «Московская Весна A Cappella»

- с 24 мая по 2 июня - «Рыбная неделя в Москве»

- с 7 по 16 июня - «Времена и Эпохи»

- 12 июня - День России

- с 23 августа по 8 сентября - «Цветочный Джем»

- с 7 по 8 сентября - День города

- с 4 по 13 октября - «Золотая осень»

- с 2 по 4 ноября - День народного единства

- с 13 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г. - «Путешествие в Рождество»

«Стараемся в этом году сделать еще лучше и интереснее, - написал на своем сайте мэр. - Для меня это важный проект. На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях создает дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой не хватает в нашем большом городе».