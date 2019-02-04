Нарушение закона «О тишине» в жилом доме в Москве 2019: Куда жаловаться, какой штраф заплатят нарушители

В моей девятиэтажке постоянно шумят соседи. Одни делают ремонт, причем сверлят дрелью даже ночью. Другие собираются компанией с громкой музыкой и разговорами то в квартире, то во дворе. Куда можно пожаловаться на шум в жилом доме?

Алла Фомичева. Центральный округ.

За нарушение закона «О тишине» в жилом доме в Москве в 2019 году горожане могут отделаться предупреждением, в крайних случаях - штрафом. Как объяснили в столичной мэрии, в городе нельзя шуметь с 23.00 до 7.00. Причем с 7.00 до 23.00 положено соблюдать безопасный уровень шума в квартире - 55 децибел. Для сравнения: шум листвы в ветреный день - 30 - 35 децибел, спокойный разговор или пение птиц - 50 децибел.

При этом заниматься ремонтом нельзя с 19.00 до 09.00, с 13.00 до 15.00, а также по воскресеньям и праздникам. По ночам, с 23.00 до 7.00, уровень шума не должен подниматься выше 45 децибел.

РАЗБИРАЕМСЯ, КТО НАРУШАЕТ ТИШИНУ

Если в квартире в жилом доме в Москве происходит нарушение закона «О тишине»:

- во время ремонтных работ, от музыки или животных – звоним по номеру 102. Диспетчер соединит с оператором справочно-информационного центра дежурной части ГУ МВД России по Москве. Еще можно напрямую лично или по телефону обратиться в участковый пункт полиции, к которому относится адрес правонарушения (контакты этих пунктов можно узнать на сайте МВД России). Или пожаловаться по телефону дежурной части окружного отделения полиции (адреса вывешены на сайте МВД);

- от магазина, встроенного в жилой дом или пристроенного к нему. Если шумят с 7.00 до 23.00, можно обратиться в Роспотребнадзор, в том числе через электронную приемную. Сюда же можно сообщить, если в квартире шумно инженерного оборудования или вентиляции. Если нарушают тишину с 23.00 до 7.00 - жалуемся в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы через электронную приемную или в единую справочную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

Если во дворе происходит нарушение закона «О тишине» в жилом доме в Москве 2019:

- от соседней стройки ночью, с 23.00 до 7.00 – сообщаем об этом в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы любым удобным способом - по телефону (495) 777-77-77 и через электронную приемную на mos.ru. Или в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - по телефону (499) 401-01-01 с 9.00 до 18.00 в будни, по электронной почте или через электронную форму на сайте Стройкомплекса Москвы;

- от погрузки и разгрузки тяжестей в отдельно стоящем здании или на уличной площадке – обращаемся в Роспотребнадзор, в том числе через электронную приемную;

- от вывоза мусора ночью, а также от коммунальной техники – жалуемся в Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) через электронную приемную или обычным письмом по почте (121099, Москва, ул. Новый Арбат, д. 36);

- от предприятий, в том числе и ТЭЦ; а также от транспорта (самолеты, машины, метро, трамвай и т. д.)- обращаемся в Роспотребнадзор, в том числе через электронную приемную на указанном выше сайте.

ЧТО ГРОЗИТ

За нарушение закона «О тишине» в жилом доме в Москве в 2019 году с 23.00 до 7.00, а также если делают ремонт с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00, по воскресеньям и праздничным дня, - обычных жителей накажут предупреждением или штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф - от 4 до 8 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

4 февраля - Департамент культуры Москвы;

5 февраля - Департамент градостроительной политики Москвы;

6 февраля - Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы;

7 февраля - Комитет государственных услуг Москвы;

8 февраля - Департамент спорта Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Где в столице принимают использованные батарейки и ртутные лампы?

У меня дома накопилась коробка с испорченными ртутными лампочками и батарейками. Слышал, что в столице их можно сдать в специальные пункты сбора. Хотелось бы узнать, где они работают?

Игорь Вячеславович, ул. Живописная.

На этот вопрос в Комплексе городского хозяйства Москвы отвечают так:

- Использованные батарейки можно сдать в эколого-просветительских центрах Департамента природопользования и охраны окружающей среды (в будни с 10.00 до 17.00):

- «Кусково» - ул. 3-я Музейная, д. 40;

- «Воробьевы горы» - Андреевская наб., д. 1;

- «Конный двор» - ул. Металлургов, д. 41;

- «Царская пасека» - пос. Измайловская Пасека, д. 1;

- Общественно-экологический центр (ОЭЦ) «Кусково» - ул. Вешняковская, д. 1, корп. 3;

- дирекция природных территорий «Москворецкий» - ул. Большая Набережная, д. 19.

Адреса пунктов приема батареек в округах и районах можно уточнить на сайтах префектур. Кроме того, акции по сбору таких отходов каждый год проводятся в столичных школах.

Отработанные ртутьсодержащие лампы принимают в пунктах сбора при управляющих компаниях (адреса - на портале открытых данных Москвы). Потом и батарейки, и лампочки отправляют на переработку. Кстати, их можно оставить в специальных контейнерах и в некоторых сетевых магазинах электроники и эко-товаров.

Что делать, если в аптеке нет льготного лекарства по рецепту?

Врач в моей поликлинике выписала мне как льготнику бесплатное лекарство. Но найти его в аптеках пока не могу. Что делать, если не окажется льготного лекарства? Сколько времени действует такой рецепт?

Галина Андреевна, ул. Большая Филевская.

За разъяснениями мы обратились в департамент здравоохранения столицы.

- Выписанный рецепт на лекарства из федерального Перечня лекарственных препаратов действует 10 рабочих дней с момента обращения пациента в аптеку и 15 рабочих дней для лекарств, выписанных по решению врачебной комиссии, - рассказали в ведомстве. - Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий поликлиник, утвержден распоряжением правительства РФ № 2724-р от 26.12.2015 (Приложение 2 «Федеральный перечень»).

Если нужного лекарства временно нет в аптеке, тогда аптечный работник обязан оформить рецепты на отсроченное обеспечение и внести в «Журнал неудовлетворенного спроса», а также в электронную программу аптечного пункта. Препарат должны выдать пациенту в такие сроки. Лекарства из федерального перечня - 10 рабочих дней с момента обращения пациента в аптеку, а препараты, выписанные по решению врачебной комиссии - 15 рабочих дней.

Обратите внимание! Лечащий врач может выписать лекарство бесплатно сроком более чем на месяц в зависимости от болезни пациента. Для лечения хронических заболеваний пенсионерам, инвалидам первой группы и детям-инвалидам выдают рецепты на курс лечения до трех месяцев. Выписка рецептов на лекарственные препараты входит в компетенцию лечащего врача и оформляется на курс лечения.

Информацию о наличии лекарств и так называемых изделий медицинского назначения (зондов, тест-полосок, катетеров, шприцов и т.д.) в аптеках Москвы, а также цены на них можно уточнить на официальном сайте государственной аптечной сети ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» или по телефону единой справочной службы - (495) 974-73-19, а также на официальных сайтах аптек.

Помимо этого, с вопросами по лекарствам можно обращаться в департаменте здравоохранения столицы:

- в справочную службу по вопросам лекарственного обеспечения - (495) 974-63-65, пн. - сб. - 8.00 - 20.00, вс. - выходной;

- в справочную службу по вопросам применения цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов - (495) 531-69-89, пн.- чт. - 8.00 - 16.45, пт. - 8.00 - 15.30, кроме праздников. Перерыв - 12.30 -13.00.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.