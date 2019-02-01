Долг-Мастер

Частный бизнес в сфере ЖКХ возрождает традиции времен крепостного права: 170 жилых домов в Центральном административном округе Москвы вместе со всеми жителями крупная управляющая компания «Дом-Мастер» передает двум другим – УК «Городская» и УК «Покровская». Проблема в одном – возникли подозрения в подделке «купчей» и ситуацией были вынуждены заняться Мосжилинспекция и полиция.

ООО «Дом-Мастер», оказавшееся в середине января 2019 года на слуху у всего города после падения глыбы льда с его дома на человека, является убежденным должником за тепло и горячую воду - поставщик ресурсов пытается через суды взыскать с коммунальщиков более 1 миллиарда рублей. Энергетики уже опасаются, что избавление от активов – многоквартирных домов – это подготовка к банкротству управляющей компании.

И если до трагедии с падением льда проблема долгов волновала по большому счету только ресурсников, то при расследовании журналистами «ледяного скандала» выяснилось много интересного.

В прямом эфире телеканала «Москва-24» Сергей Лембик, представлявший интересы «Дом-Мастера», заявил о переводе домов в другую управляющую компанию, причем якобы по желанию жителей и не стал отрицать, что компания готовится к банкротству. На это сами жители возмутились неприкрытым фальсификациям – в собраниях собственников они не участвовали, и своих подписей в протоколах не ставили. Это совершенно не смутило господина Лембика: он признал, что «…присутствует некая проблема с законностью вот этих собраний по смене управления». Озадаченные жители обратились в полицию, которая и возбудила уголовные дела по статьям 327 Уголовного кодекса РФ (подделка документов) – сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Интересы самих москвичей, живущих в «спорных» домах центра столицы, видимо, вообще никого не волнуют. Дело в том, что и сам «Дом-мастер», и ОАО «УК Городская» входят в состав одного из крупнейших игроков на рынке управления МКД - Группу компаний «Капитал Инвест». А у «Дом-Мастера» и «Покровской» - один общий учредитель. И тот же представитель «Дом Мастера» Сергей Анатольевич Лембик, по случайному совпадению является исполнительным директором «Капитал Инвеста». Особенно пикантно, что жители перешедших в «УК «Городская» домов в случае проблем с коммуналкой могут обращаться к своей бывшей компании «Дом-Мастер» - именно такая информация расположена на сайте компании.

То есть ни о какой заявленной в интересах жителей замене не справившейся УК на более компетентную речь не идет – бизнесмены от ЖКХ просто перекладывают дома, с которых они собирают деньги, из одного кармана в другой. Причем при этом демонстративно игнорируя и законодательство, и доверившихся им граждан, и даже вопросы надежности и безопасности управляемых ими МКД. Ведь как обычно действуют «дельцы от коммуналки»? Копят неплатежи на одной компании, банкротят ее, пересаживаются на другую, и все начинается снова. Чтоб так уметь управляться с долгами, надо быть большим мастером. Крыши, теплотрассы, трубы и прочая инфраструктура города тем временем ветшает, а москвичи остаются у разбитого корыта.