Москвич отсудил у клиники полмиллиона рублей, узнав, что его жена тайно использовала для ЭКО биоматериал любовника

Быть может Максим Анохин никогда бы и не узнал, что не он является родным отцом маленького Тимофея, если бы не скандал, который как-то вспыхнул в семье москвичей. Отношения между Максимом и Яной уже несколько месяцев были напряженными, но в это вечер женщина была особенно раздражена и в порыве гнева выпалила, что «никто не будет расстраиваться, если они расстанутся, тем более, что и ребенок не твой». Это был шок! Как не мой? Анохин сначала не поверил, но Яна уже проговорилась: брать свои слова обратно уже смысла не было. Пришлось идти до конца: она призналась, что попросила в клинике, где они делали ЭКО взять биоматериал ее любовника, а не мужа, и именно его врачи использовали для подсадки.

Ошеломленный Максим сдала ДНК- анализ, тот подтвердил, что да, он не является биологическим отцом. Обманутый муж тут же подал на развод, а через месяц и иск в суд к клинике. Как медучреждение сочла нужным такое вообще позволить? Как насчет этики в конце концов? В ходе судебного заседания выяснилось, что пробирки подменили вовсе не случайно. Исходя из показаний свидетелей и врача, инициатором подмены биоматериала была Яна. Мол, она пообещала отблагодарить врачей, если они поменяют биоматериал. Мотивировала это тем, что она очень хочет ребенка от другого мужчины, которого любит. Хотя ЭКО ей оплачивал законный супруг. Суд постановил, что правда на стороне обманутого истца и присудил компенсацию в размере 400 тысяч рублей.

Яна Анохина

«Если бы мужчина понимал, что он непригоден как отец для своего будущего потомства. Я думаю, ему бы наверняка не было безразлично, кто будет отцом его ребенка, чей биоматериал будет забран», - заявила адвокат Максима Ольга Немцева в интервью «Вести.ru».

Молодая мама и ее адвокат отказались от комментариев прессе.

«Я хотел просто эту проблему осветить. Чтобы в будущем не было таких же обманутых либо мужчин, либо мужей. Чтобы не было просто обманутых людей, и такая ошибка не повторилась», - поясняет Максим прессе.

Сейчас Максим счастлив в браке с другой женщиной. Недавно у них родился сын.

Надо отметить, что к клинике и ранее возникали вопросы. Так, здесь же процедуру ЭКО проводила еще одна супружеская пара, у которой родились близнецы. А позже выяснилось, что их биологическим отцом законный супруг не является.