В Москве в пустой квартире обнаружили утечку газа

Вечером в пятницу, 1 февраля, жители многоэтажки на улице Ташкентской почувствовали запах газа. Обеспокоенные они сразу позвонили в службу спасения. Источником запаха стала квартира, в которой не было жильцов.

- Спасатели вскрыли дверь. Возгорания обнаружено не было, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

А вот утечка газа все-таки была.

- Никто не пострадал. Газ в квартире был перекрыт, - пояснили в УМВД РФ по Москве.

Эвакуация не потребовалась. Жильцов квартиры устанавливают сотрудники управляющей компании.

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