Наше Подмосковье. Не среднее образование

Губернатор Андрей Воробьёв вчера встретился с руководителями ведущих школ области. Традиционная встреча в формате Клуба директоров школ Подмосковья прошла в новом мытищинском лицее № 34 - его открыли совсем недавно, 14 января. Трехэтажное здание с просторными современными кабинетами и классами, рассчитанное на 1050 человек, построили за год. Благодаря новой школе удалось разгрузить численность учеников в классах сразу трех соседних школ.

В лицее губернатор пообщался с учениками и педагогами.

БОЛЬШЕ ШКОЛ - В ТОП-500!

На встрече с директорами Андрей Воробьёв напомнил, что в своем майском указе 2018 года Владимир Путин поставил задачу в ближайшие несколько лет вывести Россию в топ-10 стран мира по качеству образования.

- Серьезная часть в решении этой задачи, безусловно, приходится на Подмосковье - как на одного из лидеров в школьном и среднем профессиональном образовании, - отметил губернатор.

Напомним, сейчас в топ-500 лучших школ России входят 18 подмосковных школ. Андрей Воробьёв уверен, что регион может достичь большего. Важно, чтобы рейтинг каждый год пополнялся новыми учебными заведениями из Московской области.

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Как это сделать? Это и обсуждалось на встрече губернатора с директорами школ. Андрей Воробьёв начал с приятной новости:

- Деньги - это всегда дополнительный стимул к развитию. Два года назад мы начали поощрять педагогов, выпускники которых набрали максимальное количество баллов по ЕГЭ. (В 2018 году выплаты по 100 тысяч рублей получили около 400 педагогов. - Авт.) С этого года вводим выплаты в 100 тысяч рублей преподавателям, которые подготовили призеров и победителей всероссийских олимпиад.

КЛУБ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

По статистике, в среднем каждый год число школьников в Подмосковье растет на 40 тысяч человек. Поэтому один из приоритетов - строительство новых школ, развитие инфраструктуры (см. «Большую стройку»).

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Один из важнейших элементов повышения качества образования - постоянное повышение квалификации учителей.

- Без обновления знаний нет прогресса. В рамках национального проекта мы планируем создать 5 центров профессионального мастерства, а также систему дистанционного обучения через электронные порталы, - рассказал губернатор.

По инициативе Клуба директоров школ в Московской области проведут сертификацию учителей. Через тестирование планируют выявить пробелы конкретного педагога в той или иной сфере. На занятиях по повышению квалификации человек сможет сконцентрироваться именно на них, без повторения всего объема информации.

- Мы вводим добровольное тестирование учителей по русскому языку, математике, обществознанию и английскому, - объяснила журналистам первый зампред правительства региона - министр образования Московской области Ольга Забралова. - Это те основные предметы, которые дети сдают на ЕГЭ и ОГЭ. Мы хотим, чтобы учителя добровольно проверили свои знания, свои компетенции, чтобы понимать тот уровень и качество образования, которое мы даем детям. Тесты начнутся в апреле.

Новые критерии оценки появятся и в рейтинге директоров школ.

- Итоговая оценка будет зависеть и от результатов воспитанников школы, и от того, насколько эффективно директор стимулирует коллектив повышать свою квалификацию и уровень компетенций, - отметил Андрей Воробьёв.

Еще одна инициатива - создание Клуба молодых учителей Московской области.

- Если в Московской области у нас почти 46 тысяч учителей, 3,5 тысячи из них - молодые специалисты (моложе 35 лет. - Авт.). Соответственно они нуждаются в особом объединении, особой поддержке, - сказала Ольга Забралова.

- Такой клуб необходим, - говорит 34-летний учитель информатики коломенской гимназии № 2 Антон Лагутин, победитель конкурса «Учитель года Подмосковья». - У нас огромное количество учителей, которые стали победителями различных конкурсов, которые продолжают развиваться и могут дать молодым коллегам дельные советы.