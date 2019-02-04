17-летняя москвичка придумала историю с похищением и групповым изнасилованием, чтобы оправдаться за прогул школы

Жуткую историю о похищении и групповом изнасиловании 17-летняя ученица одной из школ на северо-западе Москвы рассказала, когда поздно вернулась домой. Родители знали, что в этот день девочка не была в школе и сами устроили ей допрос с пристрастием. Но Маша* сходу заявила, мол не виноватая я! Что уроки пропустила не по своей вине. Маша рассказала, что по дороге в школу ее похитили двое молодых людей на машине. Дальше больше! Заявила ,что ее изнасиловали и угрожали убить.

Родители, что не удивительно, были в шоке и сразу написали заявление в полицию. За расследование группового изнасилования несовершеннолетней (это тяжкое преступление) взялся московский Следственный комитет. Школьницу допросили и она сразу раскололась.

- Я это все просто придумала, чтобы родители не ругали за прогул, - призналась юная фантазерка.

Следователи на слово верить ей не стали и решили все проверить. Но улик так и не нашли. Проще говоря, никакого похищения и изнасилования не было. Оказалось, что Маша действительно без причины прогуляла уроки. В этот день она была с подругами.

За лжесвидетельство школьницу наказывать, скорее всего, не будет. А вот родители пообещали следователям, что напомнят дочери о том, что врать плохо.