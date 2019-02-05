Использование больших данных в московском образовании: заменят ли ЕГЭ на портфолио

Использование больших данных обсудили специалисты образования 5 февраля в рамках международной конференции "Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании". Свое мнение высказал и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Двигаться в этой теме мы будем предельно аккуратно. Большие данные формируются десятилетиями. Если мы сегодня не накопим определенной базы, то их и не будет никогда. Будущее формируется сегодня, - сказал мэр города.

Если несколько лет назад о больших данных говорили, как о фантастике, то сегодня без них невозможно представить управление городом. Речь идет о транспортных потоках, здравоохранении, градостроительных решениях. Образование, с этой точки зрения, является сложной сферой. В столице почти 1,5 млн учащихся и студентов, которые находятся в системе московского образования. Еще более 117 тысяч педагогов - это в два раза больше, чем, например, в Финляндии.

Мэр Москвы акцентировал, что никакие большие данные сами не появятся. Москва к этому постепенно идет, начиная с 2012 года. На первом этапе была создана базовая структура - в школах появились ноутбуки, скоростной интернет, электронные услуги (запись в школу, на кружки), а также базовый электронный дневник. На следующем этапе было - внедрение Московской электронной школы (МЭШ). Долгое время ее не удавалось наполнить нужным контентом. Пока не поняли, что наполнить ее должны сами педагоги. Учителя стали создавать интересные сценарии уроков, за что стали получать доплаты и гранты (от частоты использования их материалов коллегами).

- Сегодня в общем доступе библиотеки электронной школы более 30 тысяч сценарий уроков, более 35 тысяч интерактивных образовательных приложений, более 1000 учебников и пособий, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - А в системе "единый общегородской электронный дневник" ежемесячно фиксируется 10 млн школьных оценок. По объему потока информации этот сервис в городе номер один.

Благодаря электронной школе и дневнику можно сохранить все данные школьника (оценки, грамоты, дипломы, в каких олимпиадах участвовал, в какие технопарки, кружки ходил, какими навыками владеет). Фактически большие данные позволят создать портфолио, наличие которого добавит несколько баллов к ЕГЭ и увеличит шансы при поступлении в ВУЗы.

Сейчас задача правительства создать инструмент анализа этих больших данных, с помощью которых педагоги смогут анализировать обучение каждого ученика, прогнозировать достижения, определять индивидуальные потребности.

- Что мы можем сделать? Заменить ЕГЭ на портфолио? Выставить новые критерии успешности, знаний? Это самый сложный и тонкий вопрос, который требует обсуждения, - считает Сергей Собянин. - Конечно, мы, таким образом, сможем более эффективно выявлять талантливых физиков, математиков, историков. Мне кажется, что мы сможем выявлять и будущих талантливых организаторов, бизнесменов, политиков.