Московские НКО помогают победить рак

Всемирный день борьбы против рака традиционно отмечается 4 февраля. В столице помощь больным с таким диагнозом и их семьям оказывают в том числе и некоммерческие организации (НКО). Причем их работа не ограничивается сбором денег на лечение людей. Некоммерческие организации разрабатывают программы реабилитации, оказывают паллиативную помощь, отвечают на вопросы, связанные с болезнью, не сухим языком диагнозов, а словами, понятными любому человеку. Город уже 15 лет поддерживает НКО грантами. Это позволяет оказывать максимальную всестороннюю помощь тем, кто в этом нуждается. Среди них - люди с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные и многодетные семьи. НКО борются с заболеваниями, заботятся об экологии, а также о бездомных животных. В прошлом году на гранты для НКО столица выделила 400 миллионов рублей.

СОБЕРИСЬ И БОРИСЬ

Многие знают, что благотворительные фонды в основном оказывают адресную помощь. А некоторые НКО поддерживают пациентов с помощью психологов, юристов, как, например, в проекте Всероссийской горячей линии помощи онкобольным «Ясное утро». Он называется «Соберись и борись!». Проект стал одним из победителей конкурса на получение грантов Мэра Москвы в 2018 году. Сейчас выявленный на ранней стадии рак все чаще поддаётся излечению. Поэтому диагноз больше не звучит как приговор. Но пациент постоянно нуждается в том, чтобы его выслушали, прояснили интересующие его вопросы, успокоили, помогли собраться с мыслями и справиться с нахлынувшими чувствами. В одиночку сделать это нелегко.

- Сталкиваясь с чем-то, что случилось не по нашей воле и меняет привычную жизнь, мы отрицаем, злимся, торгуемся с высшими силами, пытаясь быть хорошими, боимся и впадаем в депрессию, - говорит Ольга Гольдман, руководитель службы «Ясное утро». - Все это нормальные чувства, но чем быстрее человек их переживет, чем быстрее осознает и примет новую реальность, тем больше сил и энергии высвободится для борьбы с болезнью. Поэтому нужно собраться и бороться. В наше время победить рак реально!

К примеру, психологи «Ясного утра» обсуждают с пациентом, как можно грамотно общаться со своим онкологом, выбрать с ним тактику лечения или сообщить ему о своем желании проконсультироваться где-то еще.

Помимо этого, человеку с онкологией приходится решать и много других вопросов, в частности, юридического характера - как долго можно находиться на больничном без риска быть уволенным, реально ли компенсировать траты на дорогостоящее лечение и медикаменты, как получить квоту на высокотехнологическую медицинскую помощь и другие. Поэтому на горячей линии работают и юристы.

Обратиться на круглосуточную горячую линию можно по телефону: +7 (800) 100-01-91. Звонок бесплатный. Задать вопрос можно и с помощью специальной формы на сайте «Ясного утра».

ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ КОНСУЛЬТАНТАМИ

Ещё одна программа НКО, победившая в 2018 году в конкурсе на получение грантов Мэра Москвы, создана фондом «Вольное дело» (volnoe-delo.ru/). Женщины, которые сами боролись с онкологическим диагнозом и прошли специальную подготовку для помощи онкологическим пациенткам, становятся консультантами для тех, кто только узнал о своём диагнозе "рак груди". Поэтому программа помощи называется "Равные консультанты".

- Женщина, у которой обнаружили рак и удалили или собираются удалить грудь, оказывается в очень непростой ситуации, - рассказывает Катерина Башта, руководитель программы «Женское здоровье», частью которой стал проект «Равные консультанты». - Кроме страха за жизнь, возникает еще масса страхов и переживаний. Поначалу женщинам трудно принять свое новое тело. И если окружающие могут вообще ничего не заметить (существуют протезы), то непонятно, как переживать это самой. А еще чего ждать от лечения, насколько оно тяжелое, что скажет муж, как переживут дети, стоит ли им рассказывать и как рассказать?

Консультанты отвечают и на многие другие вопросы, например отрастут ли волосы после химиотерапии и как скоро, можно ли после лечения рожать детей, заниматься спортом, полноценно работать, когда перестанет болеть рука и какими упражнениями вернуть ее подвижность.

Волонтеры обязательно проходят специальную подготовку. В неё входят два очных семинара и дистанционная подготовка в перерыве между ними.

На первом семинаре слушатели разбираются в понятиях «равное консультирование» и «равный консультант», узнают о полномочиях таких волонтеров, уникальности и принципах оказания этого вида помощи. Задача равного консультанта не обсуждать лечение, а помогать его пройти. При этом изучают и основы личной эмоциональной безопасности равных консультантов - соблюдение личностных границ, профилактику профессионального выгорания.

На втором семинаре проводится наработка практических навыков консультирования.

В Москве равные консультанты работают в МКНЦ имени А.С. Логинова. В этом году благодаря программе «Женское здоровье» фонда «Вольное дело» кабинеты равного консультирования открылись в восьми регионах России. В определенные дни и часы консультант приходит в отделение и ведет коллективные встречи с женщинами.

Договориться об открытии кабинета равного консультирования в больнице можно, подав заявку по почте: zenskoezdorovie@yandex.ru.

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Благотворительный фонд "Шередарь" разработал программу психолого-социальной реабилитации детей и подростков, перенесших онкологические заболевания. Специалисты помогают маленьким пациентам восстановиться после лечения, побороть страхи, наверстать упущенное в общении со сверстниками, чувствовать себя такими же, как все.

- Наша программа основана на методике терапевтической рекреации, которая позволяет каждому ребенку принимать вызовы и, преодолевая их, чувствовать успех, открывать в себе что-то, чего раньше не приходилось замечать, - говорит Владислав Сотников, директор реабилитационных программ фонда «Шередарь». - Для кого-то вызовом может стать прохождение веревочного парка, выступление на концерте или катание на лошади, а для кого-то выходом из зоны комфорта может быть поход на дискотеку или просто общение с другими детьми. Огромный вклад в нашу работу вносят волонтеры. Они на протяжении всей реабилитационной смены своей энергией и неравнодушием сплачивают и вдохновляют детей. И многие ребята, видя достойный пример, после наших программ мечтают стать волонтерами, когда повзрослеют.

Психолого-социальную реабилитацию проводят в детском оздоровительно-реабилитационном центре в поселке Сосновый Бор Владимирской области, рассчитанном в том числе и на ребят с ограниченными возможностями. В программе занятий - стрельба из лука, преодоление маршрутов в инклюзивном веревочном парке, рукоделие и кулинария. Главное - рядом с детьми постоянно находятся волонтеры. У них можно получить необходимую помощь и поддержку. Перед каждой сменой специалисты фонда проводят для волонтеров четырехдневный образовательный тренинг - интенсивный курс обучения основам возрастной психологии, методикам психолого-социальной реабилитации и тонкостям работы в команде.

В «Шередаре» есть программы для детей от 7 до 17 лет, перенесших онкозаболевания, для их здоровых братьев и сестер от 7 до 15 лет, а также семейные программы, в которых принимают участие дети до 6 лет, победившие рак, и их ближайшие родственники. Помимо этого, с 2017 года фонд проводит программу «Открывая двери детству» в Российской детской клинической больнице Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Ее создали для ребят, которые находятся на длительном лечении, и их родителей.

За шесть лет в 27 программах фонда побывали на занятиях 1497 детей из всей России и 1270 волонтеров. Все программы фонда бесплатные. Для участия в них нужно подать заявку на сайте - www.sheredar.ru/kids-parents.