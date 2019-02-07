На ВДНХ открыли мастерские для художников

Художникам всегда нужно вдохновение и место для реализации идей. В собственной квартире с большими холстами развернуться сложно, можно, конечно, рисовать на свежем воздухе, но не в холодные и дождливые дни. Созданием благоприятной среды для российских художников занялись городские власти и Музей современного искусства "Гараж". Создание мастерские для художников - это первая в России музейная инициатива подобного рода. Посмотреть, что в итоге получилось 7 февраля на ВДНХ приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Два года назад на ВДНХ как раз нашлось пустующее здание - бывший павильон "Школа на 280 учащихся" (возле ЗАГСа). Его переоборудовали под мастерские и арт-резиденции музея "Гараж". Это 18 отдельных рабочих пространств, общая мастерская и покрасочная.

Художникам всегда нужно вдохновение и место для реализации идейФото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин зашел к московским художникам и поинтересовался, как они обустроились.

- Окна в своей мастерской я решила закрыть шторами. Как раз впервые попробовала рисовать на тканях, - сказала московский художник Екатерина Муромцева. - Я изобразила истории, как из людей проросли разнообразные растения. Где-то кактус, где-то дерево...

- Это не чиновники? - поинтересовался мэр города.

- Наверное, такое тоже может случиться. Интересно было бы посмотреть, что у них произросло, - посмеялась Муромцева.

- В прошлом году молодым художникам пообещали создать систему выставок. Пробиться начинающим довольно сложно. Мы отобрали первые 56 проектов, желающих было много. В этом году будут проведены выставки, - сказал мэр города.

Создатели мастерских на ВДНХ уверены, что место станет не только рабочим пространством для художников, но и местом для дискуссий и обмена опытом, и просто уютным домом, куда художники со всей страны будут возвращаться снова и снова.

- Создавать искусство легко. Некоторые объекты находим прямо на помойке. На ВДНХ мы с женой Анной нашли фанеру, вырезали из дерева супергероев, добавили карту павильона "Россия - Моя история", - рассказывает Виталий Черепановов из Нижнего Тагила.

Созданием благоприятной среды для российских художников занялись городские власти и Музей современного искусства "Гараж"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть никаких затрат? - уточняю.

- Кое-что все же покупаем. Краски, например. Мы делаем экологические игрушки. У нас на Урале искусство, созданное своими руками, это обычная практика.

Еще три мастерских в формате арт-резиденции также заняли художники из регионов - Ольга Житлина (Санкт-Петербург), Саша Салтанова (Екатеринбург) и микро-арт-группа "Город Устинов" (Ижевск). Воспользоваться ими можно будет сроком до трех месяцев.

В остальных 14 мастерских будут работать художники, живущие в Москве. До июля здесь будут работать Чингиз Айдаров, Антон Забродин, Ганна Зубкова, Зина Исупова, Настя Кузьмина, Даша Кузнецова, Влад Михель, Роман Мокров, Екатерина Муромцева, Маяна Насыбуллова, Анастасия Потемкина, Хаим Сокол, Альберт Солдатов.

А с 2020 года в программе арт-резиденций смогут принять участие художники из-за рубежа и кураторы из России и со всего мира. О приеме заявок и правилах отбора будет объявлено дополнительно.

У художников будет не только право работать в новых мастерских, но и получать стипендии, гранты, а также устраивать собственные выставки на ВДНХ.