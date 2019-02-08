Черные риэлторы пытаются захватить московскую квартиру племянницы Фазиля Искандера

За этой группой черных риэлторов следили еще с 2017 года. Через разные схемы они захватили в общей сложности пять московских квартир. В следствии рассказывают, что изначально сыщики ЮЗАО задержали троих гражданских - двоих мужчин и женщину. А когда начали разбираться, что к чему, выяснилось, что не обошлось и без «помощи» людей при погонах. Служба внутренней безопасности УВД ЮЗАО арестовала участкового из района Коньково.

- Судя по той картине, которая сейчас складывается, полицейский напрямую не участвовал в самом мошенничестве, но оказывал активное содействие, - сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. - Сообщал черным риэлторам адреса одиноких людей - пенсионеров или алкоголиков, которых проще всего обмануть. Очевидно, что любой участковый знает все подобные квартиры на своем участке.

По словам источника, предполагают, что участковый также в процессе мошенничества мог оказывать «поддержку» рейдерам - например, игнорировать жалобы владельцев жилья, не заводить уголовные дела.

Делал все это, конечно, не за красивые глаза. За взятки.

- Всем понятно, что схемы с отъемом квартир или долей в них тесно связаны с коррупцией в среде полиции, судов и нотариусов, - говорит адвокат Оксана Филачева. - Предостаточно эпизодов, когда москвичи теряют жилье, но остановить аферистов никто не может. Или не хочет.

«Я ЕМУ САМА ГРАЖДАНСТВО ДЕЛАЛА»

В такую историю попала и Нона Мирцхулава. Ей 61 год. Скромная интеллигентная женщина - филолог по образованию. А еще она приходится родственницей знаменитому писателю Фазилю Искандеру. Но когда закрутилась афера с ее однушкой в Южном Бутове, воспользоваться связями племянница автора «Сандро из Чегема» постеснялась.

А началось-то все со счастливого, как тогда казалось, замужества в 2002 году. Армянин Варужан Саакян, приехал в Москву на заработки, делал ремонт у соседей, так и познакомились. Он въехал в однокомнатную квартиру Ноны Ничвалиевны.

По словам женщины, первое время жили они прекрасно. Варужан благородно написал заявление, что отказывается принимать участие в приватизации этой квартиры. Однушку записали на Нону.

А в 2007-м вдруг гром среди ясного неба:

- Мне позвонили и сказали, что меня приглашают в суд. Муж подал иск, он утверждает, что его заявление - подделка, а он на самом деле является законным владельцем половины квартиры. На тот момент мы еще были в браке. И тут такое! Я ему звоню: как же так? А он сказал, что ему некогда, и положил трубку.

- Он россиянин? - спрашиваю.

- Ну конечно. Я же ему сама помогла гражданство получить, когда мы поженились...

С тех пор и тянется эта катавасия с квартирой. Саакян получил 1/2 жилья и быстренько ее продал. И не абы кому, а сразу четырем профессиональным риэлторам - по 1/8 на каждого. Те начали вселять в жилище квартирантов, не особо переживая по поводу пожилой Ноны Ничвалиевны.

- Я вызываю полицию. Приезжают. Стоят и не вмешиваются. Я им показываю свои документы на квартиру. Говорю: мое право подтверждено, а ко мне сюда, в однокомнатную квартиру, заселены совершенно посторонние люди. Мне в ответ: подавайте в суд, разбирайтесь сами. Они постоянно меняли замки, чтобы я не вошла.

Словом, все получалось, как в схеме, за которую посадили экс-участкового Макарова (см. «Из досье «КП»), - делали так, чтобы женщина продала свою долю по дешевке. Но та уперлась. Хотя, чтобы не свалиться с инфарктом, съехала, жила то у знакомых, то при храме неподалеку.

ДВЕ НЕДЕЛИ В БОЛЬНИЦЕ

- В 2015 году 1/2 оказалась перепродана Елене из Казани, она тоже риэлтор. Я перегородила комнату шкафом. И вот однажды вечером приезжает эта Елена с каким-то мужчиной. И они прямо при мне включили по телевизору очень громко порнографию. Я начала кричать, стыдить - ноль эмоций. Я встала, мы начали ругаться, и вдруг эта женщина меня как толкнет. Я ударилась затылком о косяк и упала. Все плывет, ничего не понимаю, не могу подняться. Лежу и плачу, зову на помощь. Телефон был с собой. Звоню подруге. Та вызвала «Скорую». Елена врачей поначалу не пускала. Но потом мужчина ее уговорил открыть.

Нону Ничвалиевну увезли в больницу. В нейрохирургии она пролежала больше двух недель. Тот удар головой серьезно подпортил пожилой женщине здоровье, из-за нервов еще и язва открылась. По бумагам это тянет на средний вред здоровью. Она - к участковому, написала заявление.

- А он выносит отказ в возбуждении уголовного дела. Но мне не говорит. Я прихожу, он отмахивается: занимаемся вашим вопросом. Потом узнаю, что с самого начала был отказ. Пишу новое заявление. Снова отказ...

Нона Мирцхулава надеется, что после истории с участковым в Коньково обратят внимание и на ее дело.

- Здесь все упиралось в бездействие полиции, - говорит адвокат Оксана Филачева. - На любое заявление - фиктивные проверки и отказы. Мне кажется, по всей Москве сейчас нужно проверять подобные эпизоды. Очевидно, что после них могут выплыть новые факты о связях полицейских в спальных районах и черных риэлторов.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Отжимали доли в жилье

Юго-запад столицы еще несколько лет назад прогремел историей с квартирными мошенниками. Именно здесь впервые удалось посадить банду, мухлевавшую с долями квартир. Возглавлял группу бывший участковый Евгений Макаров. Схема была проста как три копейки: Макаров выкупал на себя, своих родных или подставных людей небольшие доли в квартирах. Получив законные несколько квадратных метров, экс-полицейский вселял на них пять - семь своих «сотрудников» - ребят с Северного Кавказа. Их задача состояла в том, чтобы вести себя как можно более вызывающе, измотать второго собственника так, чтобы тот либо свою долю продал ниже рынка, либо его, Макарова, часть выкупил подороже. В суде доказали три таких эпизода. Приговор вынесли в 2017 году. Бывший участковый получил за «принуждение к совершению сделки» 9 лет колонии. «Кунаки» - от 4 до 7 лет.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Трешку за 15 миллионов получила сестра-самозванка

81-летняя Валентина Васильевна Киреева много лет прожила вместе с двоюродной сестрой Раисой в родительской трехкомнатной квартире неподалеку от метро «Академическая». Квартира большая. 90 квадратов! В начале 90-х, когда начали приватизировать жилье, Валентина Васильевна была за границей - муж работал в австрийском отделении Госбанка. Бездетная Раиса трешку у государства выкупила и стала ее единственной владелицей. А несколько лет назад Раиса умерла.

- Я - единственная близкая родственница, - рассказывает Киреева. - Но когда я спустя полгода пошла оформлять документы, выяснилось, что у меня ни с того ни с сего появилась еще одна «сестра»!

Загадочная женщина по имени Татьяна обнаружилась за пару дней до истечения срока вступления в наследство. Она заявила, что является... сводной сестрой покойной Раисы. И нотариус оперативно выдал ей документы на право наследования.

- Документы выданы фактически без проверки, - говорит адвокат Филачева. - Это просто нонсенс: отец Раисы погиб в 1941 году на фронте, а женщина, назвавшаяся ее родственницей, 1952 года рождения. И в документах у нее вообще другое отчество. Но нотариус признал ее наследницей.

Киреева подавала заявления в полицию. Полицейские из ОВД «Гагаринский» открещивались: это ваши гражданские отношения, судитесь... В прошлом году пенсионерку решением суда выселили. Теперь она живет у знакомых. А трехкомнатная квартира в старом кирпичном доме, которая сейчас стоит не меньше 15 миллионов рублей, выставлена на продажу.

- Ну какие административные отношения? - возмущается адвокат Валентины Васильевны. - Здесь ведь очевидный подлог. Это уголовное дело. Но полиция дела не возбуждает. Вам это ничего не напоминает?

Филачева считает, что «сестрица Таня» - подставное лицо. Просто черные риэлторы нашли пожилого человека и даже не особо заморачивались с правдивостью «легенды». Свою долю «родственница» получит, когда квартира будет продана новому владельцу.