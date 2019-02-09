В Новой Москве отец избил и выгнал без куртки из дома 13-летнего ребенка, находящегося под опекой

Соседи увидели, что возле лифта спит ребенок. Мальчик был без куртки. В домашних шортах и комнатных тапочках. Ребенка они узнали - сын соседей. Он сказал, что поругался с папой - тот избил его и выставил за дверь. Мальчик всю ночь был в холодном подъезде. Соседи решили вызвать полицию.

- Утром 7 февраля сотрудниками полиции в одном из подъездов жилого дома, расположенного в Новой Москве, обнаружен 13-летний мальчик с гематомами, ушибами, а также с инфицированным ожогом левой кисти, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Мальчик и полицейским рассказал, что поссорился с отцом, который его избил и выгнал из дома. Сотрудники правоохранительных органов отправили ребенка в больницу. Почему не к родителям? Во-первых, до выяснения обстоятельств было бы опасно снова подвергать ребенка насилию со стороны родителя, во-вторых, оказалось, что мальчик не родной - он проживает в опекунской семье. Кстати, под опекой у родителей еще двое малолетних детей.

- Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Следователи уже начали выяснять обстоятельства и причины произошедшего. А также они тщательно изучают условия жизни детей. Юридическую оценку получат и должностные лица органов профилактики и органов опеки и попечительства - их работу проверят на предмет возможного наличия халатности. После всех проверок будет принято процессуальное решение.