2019-02-10T11:39:16+03:00
Происшествия

В Москве во время хоккейного матча выстрелили в отца одного из игроков

Уголовное дело в отношении стрелка возбудили по 213-й статье - «хулиганство»
Игорь ПАВЛОВ
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Конфликт родителей хоккеистов стал поводом для применением травматического оружия.Конфликт родителей хоккеистов стал поводом для применением травматического оружия.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Конфликт произошел в Южном Медведкове во время хоккейного матча между командами «Северная Звезда» и «Дмитров». В них играют десятилетние спортсмены.

Во время недавней игры (в рамках Кубка Москвы) двое мужчин-болельщиков начали спорить. По некоторым данным, их сыновья играют в одной команде. И в тот момент были на льду. Что именно стало предметом спора, выясняет следствие. Но, скорее всего, отцы не сошлись в стратегии. Страсти разгорелись настолько, что один мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Его срочно госпитализировали. А стрелка задержали сотрудники полиции.

В Сети появилось небольшой видеоролик, на котором видно, как пострадавшего везут на носилках. Кто-то предлагает дать ему корвалол, но местные работники отвечают, что корвалола нет.

- О нюансах конфликта мы не сообщаем, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка. - Но сам факт перестрелки подтверждаем. Она произошла вчера вечером на Заповедной улице. Вызов поступил в 17.13. Уголовное дело возбудили по 213-й статье (часть первая).

Максимальное наказание - лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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