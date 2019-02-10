В Москве во время хоккейного матча выстрелили в отца одного из игроков

Конфликт произошел в Южном Медведкове во время хоккейного матча между командами «Северная Звезда» и «Дмитров». В них играют десятилетние спортсмены.

Во время недавней игры (в рамках Кубка Москвы) двое мужчин-болельщиков начали спорить. По некоторым данным, их сыновья играют в одной команде. И в тот момент были на льду. Что именно стало предметом спора, выясняет следствие. Но, скорее всего, отцы не сошлись в стратегии. Страсти разгорелись настолько, что один мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Его срочно госпитализировали. А стрелка задержали сотрудники полиции.

В Сети появилось небольшой видеоролик, на котором видно, как пострадавшего везут на носилках. Кто-то предлагает дать ему корвалол, но местные работники отвечают, что корвалола нет.

- О нюансах конфликта мы не сообщаем, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного главка. - Но сам факт перестрелки подтверждаем. Она произошла вчера вечером на Заповедной улице. Вызов поступил в 17.13. Уголовное дело возбудили по 213-й статье (часть первая).

Максимальное наказание - лишение свободы до пяти лет.