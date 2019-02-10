Москва подземная: корреспонденты «КП» спустились в коллектор и отправились на поиски старины

Мы стоим на улице Новочеремушкинской и, словно подводники, готовимся к погружению. Мы - это диггеры из отдела архитектурных подземных исследований ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Фотокор «КП» Миша Фролов. И я.

Перед нами устрашающе зияет открытый колодец. Из черной дыры, если присмотреться, идет легкий пар. Прохожие не обращают на нас никакого внимания. Хотя и мы без оранжевых жилетов (в них вполне сошли бы за сотрудников «Мосводостока»).

- Главная задача экспедиции - отыскать кирпичи с дореволюционными фамильными клеймами, - говорит мне вдогонку руководитель всей нашей группы Даниил Давыдов. - Это могут быть какие-то буквы (например, инициалы хозяина завода). Или его фамилия. При царе такие вещи делались вручную.

Желанные находки - старинные кирпичи с клеймом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВМЕСТО СТАРОГО КИРПИЧА - ГРИБ

Половина моего тела была уже под землей. Я очень боялся застрять в колодце и таким образом сорвать экспедицию. Но справился. И уже через минуту мы с Мишей сидели на корточках в бетонной трубе. Долго передвигаться таким образом невозможно, потому что ноги затекают. Ползти тоже не очень-то комфортно, ибо в коллекторе воды по щиколотку.

Пытливый фотокор загуглил название улицы и выяснил, что она была образована в середине прошлого века. Тогда откуда здесь взяться старине?

В такой тесноте особо не разгуляешься.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Первый коллектор прокладывали еще при царе, - пояснил Даниил. - Он выходил в открытое русло реки Чура, которую впоследствии всю спрятали под землю. В советское время этот коллектор реконструировали.

- А откуда стало известно о кирпичах?

- Знакомые коммунальщики рассказали.

Я уткнулся в отсыревший свод, сложенный из красного кирпича. На одном из них красовался розоватый гриб на тонкой ножке. Интересно, съедобный? Никаких инициалов не было.

Тогда мы решили выбраться на свободу и спуститься в магистральный коллектор (он уже метра три высотой, а это значит, что можно спокойно шлепать, а не топтаться гусиным шагом).

- Мы придем опять к этой трубе, - пояснили диггеры, - только с другой стороны.

Интересные ощущения испытываешь, когда снова оказываешься на поверхности земли. После тягостной тьмы, рассекаемой фонариками. Сырости. И затхлого воздуха. Словно я не пятнадцать минут там провел, а пятнадцать лет.

Профессиональные диггеры, в команду которых мы попали, обычно спускаются под землю с конкретной целью. Перед этим они изучают архивные документы, копаются в краеведческих справочниках. Устанавливают, кто строил коллектор, в каком году. Мало кто знает, что в Москве 160 подземных речушек! И у каждой своя история.

Профессиональные диггеры перед каждым своим спуском под землю работают с историческими документами и старыми картами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы сейчас проводим работу по признанию одного из русел Неглинки памятником архитектуры федерального значения, - рассказал мне диггер с 25-летним стажем Геннадий Виноградов. - Увы, но пока безуспешно. Нет организации, которая превратила бы этот коллектор в общедоступный городской музей. Речь идет об участке под Цветным бульваром. Именно по нему когда-то ходил знаменитый репортер Гиляровский. В Вене, Праге, Париже такие подземные музеи - обычная практика.

НАВСТРЕЧУ ВОДОПАДАМ

Тем временем мы уже шли по реке Чуре в огромном коллекторе под улицей Профсоюзная. Несмотря на то, что до нее метров восемь-девять, внизу слышно, как дребезжат трамваи. Почва резонирует. И кажется, что они совсем рядом.

Мишка шел в резиновых сапогах, купленных накануне в магазине «Смешные цены» (за 300 рублей). И кое-где был близок к тому, чтобы зачерпнуть голенищем воды. Я же был в резиновых армейских бахилах по колено (отличная вещь).

На одном из участков из боковой трубы бил водопад, который, как на реке Ниагаре, пенился у основания.

- Ровно над нами находится заправка, - сообщил Даниил Давыдов, стараясь перекричать поток воды. - Этот сброс ни с кем не согласован. Вся эта химия попадет в Москву-реку.

Ядовитый водопад - это "привет" от АЗС, вся эта гадость попадает в итоге в реку.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще один "ручеек" не самой чистой воды.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще чуть дальше мы встретили огромного паука. Размером с московскую сторожевую собаку. К счастью, насекомое было нарисовано битумом на стене.

По словам диггеров, это тоже проблема. Граффити наносят не только в относительно свежих коллекторах (50-60 годы прошлого века), но и в тех, которые представляют историческую ценность.

Рисунок паука на стене.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Правда, теперь с этим стало построже, - говорит Геннадий Виноградов. - А раньше любая труба была как проходной двор. Даже в тоннели метро можно было залезать. Сейчас это строго запрещено. Везде решетки и сигнализация.

В итоге, мы нашли только два кирпича. Они валялись в трубе и, вероятно, не имеют отношения к коллектору. На одном из них выбиты две буквы (то ли наши, то ли латинские) «АС», на втором написано - «tent».

Что это такое и откуда, предстоит выяснить уже на земле.

КСТАТИ

В Российской государственной библиотеке для молодежи (улица Большая Черкизовская, 4, корпус 1, станция метро «Преображенская площадь») открылась выставка «Подземная Неглинка», о которой слышали очень многие, но почти никто не видел. На ней можно полюбоваться фотографиями, которые были сделаны в заброшенных и действующих коллекторах Неглинки. Она берет свое начало из осушенного Пашенского болота близ Марьиной Рощи и протекает семь с половиной километров до своего впадения в Москву-реку. Выставка напоминает путешествие по тайным местам, в которые нет свободного входа. Экспозиция находится в Малом зале. Она будет работать до 30 марта. Если же вы хотите лично попасть в московские катакомбы, вся информация об экскурсиях есть на сайте проекта Даниила Давыдова - podzemly.ru (в разделе «Наши экскурсии»).

СЛОВАРИК ДИГГЕРА

«заброситься» - спуститься

«выброситься» - подняться на поверхность

«гей-парад» - спуск под землю с большим количеством участников

«горгоша» - охранник

«метрофан» - фанат метро

«кабло» - кабельный коллектор

«теплак» - коллектор теплосети

«каналья» - канализация

«шатнуть», «ушатать» - открыть

«хабар» - вещи, обнаруженные под землей