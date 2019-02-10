2019-02-10T13:36:41+03:00
Авто

За выезд на вафельный перекресток будут штрафовать с шести камер

Весной в столице заработает новая система фиксации нарушений
Игорь ПАВЛОВ
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Камеры для штрафов за "вафельницу" появятся на сотне перекрестков Москвы.Камеры для штрафов за "вафельницу" появятся на сотне перекрестков Москвы.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Наверное, многие москвичи заметили (не только автомобилисты) необычную разметку на некоторых столичных перекрестках. Квадратные участки вдоль и поперек испещрены желтыми линиями, хоть расставляй фигуры и в шахматы играй. В простонародье их прозвали «вафельницами». Такую разметку наносят не для красоты.

Дело в том, что некоторые водители (назовем их выскочками) любят во время затора выехать на середину перекрестка да и застрять на нем, создав помеху для встречных машин. За это полагается штраф - одна тысяча рублей. Однако сотрудники ГИБДД не могут дежурить на каждом перекрестке и за руку ловить нарушителей (в прошлом году, кстати, их в Москве сократили на 10%). И потому решили по самым загруженным адресам устанавливать камеры.

Пока речь идет только об одном перекрестке - Садовая-Спасская улица-Орликов переулок (фиксировать выезд на «вафельницу» устройства там начнут 1 марта). Но, как сообщил недавно руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, впоследствии такие же камеры появятся еще в 99 точках. Фотографировать машину они будут в том случае, если она простоит в запретной зоне больше пяти секунд. Карточки будут делаться сразу с шести ракурсов и направляться в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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