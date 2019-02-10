Москва глазами фотографов Magnum Photos

Кремль, Никольская, вид Москвы-реки с высотки на Котельнической набережной... Казалось бы, знакомая современная Москва, но какая-то другая. Такой ее увидели фотографы всемирно известного фотоагентства Magnum Photos. А теперь представили фотографии на выставке в павильоне "Купол" в парке "Зарядье". Посетить ее можно с 11 февраля и до 4 марта (ежедневно с 10.00 до 18.00). Выставка будет работать бесплатно.

Экспозиция не только о Москве, но и создавалась за две недели в Москве. Фотографы приехали, пошли снимать настроение и ритм города. Проходили ежедневно десятки тысяч метров в поисках нужного ракурса. Отправными точками послужил фильм "Я шагаю по Москве" и цитата итальянского писателя-драматурга Луиджи Пиранделло "это так, если ты так думаешь".

Тем временем в "Зарядье" для них создали экспериментальную лабораторию Magnum Live Lab/19. Там фотографы отбирали лучшие кадры и распечатывали фотографии. Причем работали на глазах москвичей. Зайти в лабораторию мог кто угодно.

Посетить выставку можно с 11 февраля и до 4 марта.

Кто же эти смельчаки, которые отважились работать под пристальными взглядами горожан? Три фотографа — Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана.

Серия фотографий Томаса Дворжака является фото-ремейком "Я шагаю по Москве. Зимняя версия". Вот кадры из столичного метро, с Никольской улицы, вид с высотки на Котельнической набережной, эскимо из ГУМа.

- Я подобрал несколько сцен из фильма и пошел снимать так, чтобы они совпадали, - рассказывает Томас Дворжак.

Лучшие кадры Алекса Майоли совсем не постановочные. Это репетиции концертов в зале "Зарядье" и в Электротеатре "Станиславский", пьяная вечеринка в одном из московских клубов, уборка улицы - дворник убирает лепестки роз, очередь в Третьяковскую галерею. Присмотритесь, возможно, на фотографиях именно вы.

- Самое удивительное было то, как солдаты президентского полка маршировали. Это вроде и военная тематика, но при этом фото просто о людях, - рассказал Алекс Майоли.

Нюша Таваколян обратила внимание на образ современной московской молодежи. Фото сделаны в их домашних интерьерах на Покровке, на Баррикадной, а также в Ясенево и Чертаново. Нужно сказать, что лица москвичей уставшие, использованы тусклые тона. Москвичи должны посмотреть на себя со стороны и, возможно, начать улыбаться чаще.

- Я поехала в Чертаново. Там было так холодно. Еще подумала, а как же я буду работать тут две недели? Но и к морозу привыкаешь, - говорит Нюша Таваколян.

Урбанистические виды города - еще одна тема фотографа из Ирана. Фотоаппарат Нюши замерз на улице, а в метро при резкой смене температуры она смогла сделать удивительный кадр фонарей на эскалаторе метро.

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