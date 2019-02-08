В Москве микрокредитная организация забирает у злостных неплательщиков домашних питомцев

- Надо кошечек с собачками спасать, приезжайте! Кредиторы у людей питомцев за долги забирают, изверги! Живут бедняжки прямо в офисе микрозаймов, там даже крокодил есть. Называют это безобразие зооуголком, еще и билеты грозятся продавать. Мы собираемся пикет устроить, уже и заявку подали в администрацию, - с таким криком души в "Комсомолку" обратилась зоозащитница Татьяна Нестерова.

Про котокафе, где кошек "к пиву подают", мы слышали и даже писали, но чтобы Мурок и Барбосов приравняли к телевизорам и холодильниками и забирали за долги, такого еще не было. Так что без лишних раздумий отправились на выручку.

КРОКОДИЛ ГЕНА СПАС ХОЗЯИНА ОТ ДОЛГА

- Талон 48, подойдите к третьему окну!

В коридоре фирмы микрозаймов толпился народ с талончиками в руках. В очереди кого только нет: бородатые гастарбайтеры, юные студентки и солидные дамы пенсионного возраста.

Но меня быстрые деньги не интересовали.

- Где тут зооуголок, - еще до конца не веря в то , что это правда, поинтересовалась я у девушки в строгом костюме.

- Справа по коридору, - сходу развеяла все мои сомнения офисная красотка.

В помещении: касса, где деньги дают и несколько рабочих столов, за которыми менеджеры консультируют клиентов. Не успела я осмотреть помещение, как раздался громкий лай. Два пушистых рыжих комочка, шпицы Филя и Тиша, носились из угла в угол отбирая друг друга резиновый мячик. Офисными жителями они стали всего неделю назад, и, судя по довольным мордашкам, прижились. Хозяйка собак из списка злостная неплательщица.

- Мы их кормим и выгуливаем три раза в день, - заверил меня директор компании Андрей Котов.

В Москве микрокредитная организация забирает у злостных неплательщиков домашних питомцевФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Это именно ему пришла в голову идея открыть зооуголок с питомцами должников.

- Началось все с крокодила Гены, - показал он рукой на огромный аквариум , где плескалась рептилия. - Он у нас уже полгода живет. Владелец погряз в долгах и сам предложил нам забрать животину . Он был должен около 50 тысяч рублей. После передачи крокодила долг был списан. Заметьте, все было добровольно, мы насильно ни у кого животных не забираем. Наоборот помогает должникам , которые попали в передрягу. При желании они могут отдать питомца в счет долга. Но можно и временно пристроить его в наш зооуголок . В этом случае мы останавливаем проценты по займу. Забрать питомца они могут в любое время . Даже до момента выплаты долга. И навещать не запрещается.

Пока вход в зооуголок, который официально открыли 5 февраля, свободный , но со временем хотят ввести билеты - 100 рублей с человека. Для Татьяны Кравцовой, которую я встретила в офисе, это огромные деньги. Женщина должна всем и всюду : банкам, родственникам, друзьям и знакомым. В этой фирме взяла 60 тысяч рублей, чтобы оплатить аренду квартиры. Через полгода придется вернуть 80 , но где возьмет деньги она, похоже , сама еще не знает. Дошло до того, что любимую породистую шотландскую кошку стало нечем кормить. Текилу женщина отдала в зооуголок.

Пока вход в зооуголок, который официально открыли 5 февраля, свободныйФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Я не могу сейчас себе позволить содержание кошки. Ей нужно мясо свежее и и рыба, а у меня в кармане денег даже на хлеб нет. Сегодня пришла ее навестить, а сердце кровью обливается. Очень хочу ее забрать, но пока тут ей лучше, - рассказала Татьяна. - Я работаю менеджером в автосалоне. Дела идут плохо и нам уже несколько месяцев не платят зарплату.

Текилу в офисе конечно кормят, но бедняге целыми днями приходится сидеть в тесной переноске. При малейшем шорохе она вздрагивает и явно чувствует себя неуютно.

- Это для ее же безопасности, тут же собаки, могут и покусать , - оправдался директор.

Стоило Татьяне взять Текину на руки, как черная красавица уютно расположилась у нее на шее и заурчала. Хозяйка не сдержалась и заплакала, то ли от жалости к себе, попавшей в долговую яму, то ли от того , что любимая мурлыка сменила диван на душный офис.

Наблюдая за сценой с кошачьими нежностями , женщина из очереди в кассу не выдержала, развернулась и ушла так и не получив свою порцию быстрых денег.

КОМПЕТЕНТНО

"Животные имущество но, изымать их можно только по решению суда!"

- В Гражданском кодексе РФ есть статья 137, которая приравнивает домашних животных к имуществу. Однако кредитные организации не могут действовать без решения суда. Изъятие любого имущества возможно только на основании исполнительного листа и входит в полномочия судебных приставов. Если имущество пытаются забрать сами кредиторы - это нарушение закона. В таком случае людям стоит обращаться в полицию или прокуратуру, - пояснил адвокат Алексей Романов.

В ТЕМУ

Судебных приставов Москвы впору назвать самыми гуманными в стране. Они не изымают у должников домашних питомцев. А вот в других регионах это - распространенная практика. Первые коты-арестанты появились в Кузбассе. В 2009 году там приставы наложили арест на пятимесячного котенка по кличке Лексус. Его хозяева задолжали за коммунальные услуги. Приставы описали все имущество, в том числе и котенка. Лексуса оценили всего в 1 тысячу рублей. Хозяева долг погасили. В местном управлении службы судебных приставов успешный исход дела связали именно с котом: мол должники скучали по любимцу.

Под арест часто попадают не элитные щенки на продажу, а животные, которые представляют исключительно сентиментальную ценность. Так, в Саратовской области не постеснялись арестовать 11-летнюю кошку. Хозяйка животного не могла рассчитаться с долгом в 5 тысяч рублей. Мурку описали вместе со старым телевизором, оценив в 50 рублей. Кошку хозяйка выкупила.А вот телевизор пустили с молотка.