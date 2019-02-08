Московский НПЗ добился рекорда в сбережении водных ресурсов

За первый год работы очистных сооружений «Биосфера» Московский НПЗ «Газпром нефти»смог добиться рекордных показателей в сбережении воды. Новейший комплекс помог создать практически замкнутый круг потребления и очищения воды на производстве. Благодаря этому системам «Биосфера» удалось на 70% сократить потребление речной воды, а также значительно снизить нагрузку на городские очистные сооружения, что является небывалым показателем для российского нефтедобывающей отрасли.

Очистные установки появились на территории предприятия в конце 2017 года. Их введение стало очередным этапом осуществления программы модернизации МНПЗ, над реализацией которой «Газпром нефть» работает с 2011 года.

Московский НПЗ «Газпром нефти» смог добиться рекордных показателей в сбережении воды.

Генеральный директор Московского МПЗ Виталий Зубер рассказал, что благодаря проекту «Биосфера» предприятие имеет возможность на сегодняшний день быть в лидерах в вопросах новаций и модернизации. Кроме того, новые технологии оказывают помощь городу и снимают часть нагрузки с общих очистных систем. Он добавил, что «Биосферу» на сегодняшний день можно назвать визитной карточкой предприятия. Кроме того, Зубер считает, что этот проект может быть достойным примером для других компаний.

Отметим, что «Биосфера» является инновационной разработкой для российского сегмента. Очистные системы удаляют из воды все загрязняющие элементы и очищают сточные воды на 99,9%. В частности, представители всероссийской экологической организации «Зеленый патруль» подтвердили, что очищенная вода на предприятии сопоставима с той, которую мы пьем каждый день. Посетители предприятия попробовали воду после переработки на вкус и отметили, что она абсолютно такая же, как дома.

Биологические очистные сооружения "Биосфера".

К слову, посещают предприятие не только специалисты по контролю, но и студенческие группы. Молодые специалисты и аспиранты приезжают на завод, чтобы ближе познакомиться с новыми технологиями и системой из внедрения. Для них Московский НПЗ специально организуют обучающие экскурсии и практикумы. Только за последние несколько месяцев здесь побывали делегации из Капотни, Люблино, Марьино.