Ликсутов пригласил работать голодающего таксиста в «Мосгортранс», но тот отказался

Вот уже девятый день московский таксист Андрей Герс дежурит возле офиса «Яндекс.Такси» (Огородный проезд, 10). Мужчина выступает против чудовищной комиссии, которую снимает агрегатор с каждого заказа (до 35%), и в знак протеста объявил голодовку. По его словам, работать приходится сутками напролёт, а зарплата с каждым днём все меньше и меньше.

Прокомментировать эту ситуацию корреспондент «КП» попросил руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

- Я выезжал на место и беседовал с этим водителем, - рассказал чиновник. - Тот сообщил, что он опытный таксист. Однако его машина оказалась без разрешения. Это же легко проверить. Чтобы как-то помочь человеку, я предложил ему работу в «Мосгортрансе». Например, водителем автобуса или электробуса. Он ответил, что не хочет и лучше будет голодать.

Вместе с этим Ликсутов согласен, что в сфере такси многое нужно менять. Например, то же разрешение должно оформляться не на машину, как сейчас, а на человека, как это было раньше. Тогда и нелегалов будет меньше.

- Также нужно контролировать время, которое таксист проводит за баранкой, - считает руководитель Департамента транспорта. - Мы хотим сделать так, чтобы все перемещения водителей проходили через нашу IT-платформу. Сейчас таксист может отработать восемь часов на «Яндексе», а потом, даже если «Яндекс» его отключит от системы, перейти на «Гетт». Или любой другой агрегатор. Конечно, это неправильно. Мы подготовили свои предложения по этому поводу и отправили в Госдуму на рассмотрение.

Кроме этого, Ликсутов согласился, что процент, который берут агрегаторы с заказов, очень высок. И водителям в таких условиях нелегко. Их зарплата нестабильна.

РЕЧНЫМ ТРАМВАЙЧИКАМ БЫТЬ

Как стало известно в прошлом году, по Москве-реке будет ходить регулярный речной транспорт. В настоящий момент в Дептрансе разрабатывают техническое задание и уже в этом году объявят конкурс на закупку 10 судов. Маршрут утверждён - от Киевского вокзала до Нижних Мнёвников. Ходить трамвайчики будут не только летом, но и зимой. В случае сильных морозов путь для них будет пробивать ледокол. Первые суда выйдут на маршрут в 2021 году. Оплатить проезд можно будет привычной «Тройкой». Тарифы утвердят позже. Интервал движения 6-10 минут.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ПАРКОВКИ СДЕЛАЛО СВОЁ ДЕЛО

Перед Новым годом в Москве повысили тарифы на парковку до 380 рублей в час (в основном это центр - внутри Садового кольца). Много раз говорилось, что эта мера вынужденная. Иначе улицы не разгрузить.

- И сейчас свободные места на парковках есть, - рассказал Максим Ликсутов. - Водители стали задумываться, стоит ли платить деньги или проще добраться до метро.

- Многие жалуются на то, что время на оплату сократилось до пяти минут, - заметил журналист. - Не успевают.

- Ну давайте проведём эксперимент, - с лёгкой ироничной улыбкой ответил чиновник. - Достаньте телефон и откройте приложение. Потом нажмите две кнопки.

Корреспондент честно выполнил указание. На все - про все ушло 25 секунд.

Был также вопрос про роботизированные парковки. Например, двухъярусные. Мол, не пора ли и нам последовать примеру европейских стран.

- Рано! - заверил Ликсутов. - У нас пока не так много машин. Китайские специалисты изучали этот вопрос, и сказали, что Москва пока справляется с обычными парковками.

СКОРО БУДУТ ОДНИ СПЛОШНЫЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ

К концу этого года по столице будет курсировать 300 электробусов («ГАЗ» и «КамАЗ»). Зарядные станции для них уже установлены (62 точки) и обслуживают их фирмы-производители.

- Этой зимой электробусы ездят по пяти маршрутам и зарекомендовали себя с положительной стороны, - рассказал Ликсутов. - В том числе, во время сильных морозов. Техника вполне пригодная. В следующим году мы закупим ещё 300 электробусов. В последующие годы будем закупать по 600-800. Через несколько лет российская столица станет абсолютным чемпионом по количеству электробусов. Для нас, в первую очередь, это вопрос экологии. Вопрос здоровья. Мы надеемся, что с переходом на электрический транспорт станет меньше онкологических и детских заболеваний. Ну и также электробус обходится городу дешевле автобуса (если подсчитать обслуживание в течение 15 лет).

Традиционно зашла речь о судьбе монорельса. Его совершенно точно демонтируют. И по его маршруту пустят трамвай. О сроках пока не говорят. Занимается этим Департамент строительства.