Собянин: "В ближайшие пять лет построим 50 станций метро"

В пятницу, 8 февраля, в столичном Стройкомплексе подвели итоги за прошлый год и рассказали о планах на 2019-й.

- Строительство метро в прошедшем году - это высокий результат за все годы метростроения, серьёзная победа, - сказал мэр Сергей Собянин. - Этому предшествовала громадная работа. В ближайшие пять лет нам предстоит построить ещё 50 станций метро. Эти планы полностью подкреплены финансами, большая часть уже имеет проекты и значительная часть сейчас строится. А новый год можно будет назвать годом железных дорог. Они станут одним из главных приоритетных проектов в транспортном развитии Москвы. Город получит магистральные пути от Ярославского направления железной дороги - до Мытищ, от Горьковского направления - до Железнодорожного, от Смоленского направления - до Одинцово, а также сокращение интервала движения поездов на МЦК до 4 минут.

По его словам, в ближайшие годы в столице планируют построить 500 километров дорог с эстакадами, развязками, путепроводами. Кроме того, в Москве развернётся масштабное медицинское строительство - новый корпус в Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова, медицинский комплекс в Новой Москве, новые диагностические корпуса в действующих клиниках.

- Для программы реновации в этом году разработаем конкретные планы развития целых районов, - отметил мэр. - Это будет реновация Москвы по всем направлениям - в образовании, культуре, спорте, в транспорте, экологии, благоустройстве. Конечно, основная нагрузка в постоянном обновлении города лежит на строителях. Надеюсь, мы справимся с этими задачами.

КОНКРЕТНО

Что построят в Москве в 2019 - 2023 годах

Дороги

- Участок от Боровского до Калужского шоссе

- Участок Калужского до Симферопольского шоссе

- Улицы в административно-деловом центре (АДЦ) Коммунарка, а также к транспортно-пересадочным узлам (ТПУ) Саларьево, Столбово и Терешково

- Дорога, соединяющая улицы Авиаторов и Родниковую

- Развязка в посёлке Рассудово

- Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)

- 4 хорды - Северо-Восточная, Северо-Западная, Южная и Юго-Восточная общей длиной 307 километров

- 25 мостов, тоннелей и эстакад

Метро

- в 2019 году - 14 станций, 1 депо, 33 километра линий; в проектировании на ближайшие годы - 23 станции, 4 депо, 57 километров линий

- Продление существующих линий - Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской до Гольяново, Некрасовской (бывш. Кожуховская)

- Линия в Коммунарку

- Линия в Рублево-Архангельское

- Линия через Бирюлёво до пос. Рязановское в Новой Москве

Железная дорога

До 2023 года - соединение МЦК с такими направлениями железной дороги:

- Ярославское - платформа Северянин;

- Октябрьское - платформа НАТИ.

Новые остановки:

- на Октябрьском направлении - "Ховрино-2";

- на Курском направлении - "Остафьево";

- на Киевском направлении - "Минская", "Аминьевское шоссе" и "Санино".

Кроме того, построят 4 пешеходных перехода через ж/д пути и 3 конкорса (распределительных зала).

В конце 2019 года - начале 2020 года планируют запустить первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД):

- Одинцово-Лобня (МЦД-1);

- Нахабино-Подольск (МЦД-2).

Реновация

- 7 млн. квадратных метров жилья построят для переселенцев

- 170 тыс. жителей получат новые квартиры

Социалка

В 2019 году откроются 17 детсадов, 9 школьных зданий, 4 культурных центра, 18 спортивных сооружений, 12 медицинских центров.

Помимо этого, планируется открытие парка развлечений "Остров мечты" площадью 56,6 гектаров и "Парка будущего" на ВДНХ площадью 17,3 гектара.