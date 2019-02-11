«ЕвроХим» поможет государству оздоровить почвы

На выставке «АгроФарм», в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что российским аграриям необходимо ввести в оборот свыше 4,4 млн га неиспользуемой пашни, увеличить парк техники, провести массовую химическую мелиорацию почв и активнее пользоваться удобрениями и мелиорантами.

Государство поможет: с этого года оно субсидирует 30% затрат сельхозпроизводителей, которые проводят известкование, фосфоритование и гипсование почв. Минсельхозы регионов в ближайшее время должны сформировать региональные программы развития, включающие химическую мелиорацию, и представить их на утверждение в Минсельхоз России.

«ЕвроХим» активно включается в решение государственной задачи химической мелиорации – как поставщик дешевого и качественного мелиоранта-фосфогипса и как носитель агротехнологий.

В гипсовании особенно сильно нуждаются почвы Южного и Северного Кавказа. При этом аграриям в определенной степени повезло: в самом центре региона есть огромный источник фосфогипса и единственное в ЮФО предприятие по производству фосфорных удобрений - «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения». Сегодняшний его потенциал - более 30 млн тонн фосфогипса.

По заданию минсельхоза «ЕвроХим-БМУ» и региональные министерства сформируют долгосрочные целевые программы отгрузок фосфогипса сельхозпроизводителям.

Как пояснил принявший участие в совещании представитель «ЕвроХима» Андрей Шалейко, с экономической и логистической точки зрения наиболее эффективно использовать содержащие кальций мелиоранты местного производства. В фосфогипсе содержится около 40% необходимого растениям чистого кальция. Кроме того, фосфогипс – это экологичный продукт: его производство не загрязняет окружающую среду.

При этом и цена фосфогипса Белореченского завода будет определяться фактически только затратами завода на его погрузку в автотранспорт. Доставка фосфогипса потребителям на расстояние до 500 км объективно более выгодна автотранспортом, чем по железной дороге. Рыночная цена доставки составляет около 4 руб./тн*км без учета НДС и полная стоимость будет рассчитана по фактическому расстоянию до каждого конечного потребителя. Чтобы убрать посредников и исключить подорожание, логистическая служба «ЕвроХим-Трейдинг РУС» готова взять на себя организацию доставки фосфогипса по заявкам регионов. Главное - правильно распланировать ее на год.

На совещании директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов озвучил оценки Всероссийского НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова»: потребность в фосфогипсе южных регионах России составляет 1-1,5 млн. тонн в год. Многие применяемые сегодня аграриями минеральные удобрения также позволяют снижать засоленность почв, но намного разумнее использовать для этого дешевые и доступные в большом количестве мелиоранты: фосфогипс и известь.

Для сравнения: 1 тонна фосфогипса стоит 120 рублей, известь - 3 тысячи, а цена минеральных удобрений даже с учетом специальных скидок для отечественных потребителей начинается от 15 тысяч рублей. Внесение удобрений в уже подготовленную нейтрализованную почву дает уверенность в том, что питательные вещества из минеральных удобрений будут эффективно усвоены растениями.

Для прозрачности формирования бюджета программы по химической мелиорации и размера предоставления субсидии из федерального бюджета, а также контроля эффективности выполнения программы, планируемое количество фосфогипса будет определено для каждого региона на основании почвенного анализа с привлечением агрохимической службы региона.