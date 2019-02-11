Льготы на оплату коммунальных услуг в Москве в 2019 году: Кому дают скидку, куда обращаться

Мне прислали первую в этом году квитанцию за квартиру. После повышения тарифов ежемесячная сумма заметно выросла. Теперь на «коммуналку» мне придется тратить больше. Хотела бы оформить субсидию на оплату жилья. Кому дают такую скидку на коммунальные услуги?

Мария Данилова. Северо-Западный округ.

Льготы на оплату коммунальных услуг в Москве в 2019 году полагаются некоторым из жителей столицы. Как объяснили в мэрии Москвы, городскую субсидию на «коммуналку» могут оформить тем, кто не копит долги по квартплате, или тем, кто решил погасить задолженность по соглашению со своей управляющей компанией. На семью в месяц субсидия на «коммуналку» может составить примерно 1500 - 2000 рублей. Полное освобождение от квартплаты значит, что малоимущий получает всю необходимую сумму на оплату коммунальных услуг.

ПРОВЕРЯЕМ СПИСОК ЛЬГОТНИКОВ

Льготы на оплату коммунальных услуг в Москве в 2019 году могут оформить гражданам России, Белоруссии или Киргизии, постоянно зарегистрированным в Москве, не имеющим долгов за «коммуналку»:

- собственникам жилья (квартиры, жилого дома или их части);

- членам жилищного или жилищно-строительного кооператива;

- пользователям государственного или муниципального жилья;

- нанимателям жилья по договору найма в частном жилищном фонде.

Обратите внимание: если кто-то из членов семьи служит в армии по призыву, осужден к лишению свободы, признан безвестно отсутствующим, находится на принудительном лечении по решению суда, умер или объявлен умершим, тогда субсидию на квартплату могут выдать (при выполнении всех остальных требований. - Прим.), если вы и/или другие домочадцы живете там же, где раньше жили с этими членами семьи. Для этого дополнительно потребуются: документы, подтверждающие причину выбытия этих членов семьи; а также то, что вы постоянно жили вместе с ними до их выбытия в этой квартире.

ОФОРМЛЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ

Для этого можно обратиться на выбор:

- в ближайший центр госуслуг «Мои документы»;

- на официальный сайт мэра Москвы - mos.ru. У заявителя должна быть полная учетная запись. После регистрации на портале нужно подтвердить свою личность в любом центре «Мои документы». Сюда надо прийти с паспортом;

- если живете в Новой Москве - в районном отделе Городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС).

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

Для оформления льготы на оплату коммунальных услуг в Москве в 2019 году потребуются:

- паспорта заявителя и всех членов его семьи. Для домочадцев младше 14 лет - свидетельства о рождении;

- справки о доходах членов семьи (заработная плата, стипендия, пенсия, пособие по безработице и т. д.) за шесть последних календарных месяцев, предшествующих обращению за субсидией. Если кто-то из совершеннолетних домочадцев не может принести документ о своих заработках, тогда могут потребоваться бумаги, подтверждающие отсутствие доходов. Например, для студентов-очников - справка об отсутствии стипендии, для официально зарегистрированных безработными - документ, подтверждающий отсутствие выплаты всех видов пособий по безработице. Информацию о доходах не нужно предоставлять семьям из неработающих пенсионеров, каждый из которых не работает дольше 6 месяцев;

- реквизиты банковского счета (или социальная карта москвича), на который перечислять субсидию. Полный список - на mos.ru.

СЧИТАЕМ ПОЛОЖЕННУЮ СУММУ

При расчете субсидии используют так называемый стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. По этим цифрам можно определить, полностью освободят вас от квартплаты или частично. Выглядит это так. Если ежемесячный среднедушевой доход семьи:

- до 800 руб. - от квартплаты освобождаются;

- 800 руб. - 2000 руб. - должны тратить на квартплату не больше 3% от своих доходов;

- 2000 руб. - 2500 руб. - должны тратить на квартплату не больше 6% от своих доходов;

- более 2500 руб. - должны тратить на квартплату не больше 10% от своих доходов (согласно закону Москвы № 54 от 1.11.06 г.).

Определить, положена ли вам помощь города на оплату коммунальных услуг или нет, можно с помощью простых расчетов. Если после сложения всех источников дохода семьи (зарплата, стипендия, пенсия, пособие по безработице и т. д. за последние полгода) ежемесячный совокупный доход окажется меньше указанного в таблице (см. «На заметку») для семьи вашего состава, тогда вы вправе претендовать на субсидию. То есть получается, что вы тратите больше 10 процентов семейного бюджета на «коммуналку». Указанные ниже суммы действуют с 1.01.2019 г.

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ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами о льготах на оплату коммунальных услуг в Москве в 2019 году можно обратиться в Единую справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77 (многоканальный). По этому же номеру принимают замечания и предложения по работе сотрудников центров жилищных субсидий. Кроме того, свое обращение можно отправить обычным письмом на имя начальника ГКУ «ГЦЖС» Шевелева Александра Ивановича по адресу: 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д. 2-4, стр. 1.

Все отделы субсидий работают по такому графику: пн. - чт. - 9.00 - 18.00; пт. - 9.00 - 16.45. Перерыв: 13.00 - 13.45. Суббота и воскресенье - выходной.

Обратите внимание: первый рабочий день после 15-го числа каждого месяца - неприемный.

Время приема в многофункциональных центрах (МФЦ): пн. - вс. - 8.00 - 20.00.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

11 февраля - Комитет ветеринарии Москвы;

12 февраля - Главное контрольное управление Москвы;

13 февраля - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы;

14 февраля - Управление координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы;

15 февраля - Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему автобус на ночном маршруте высаживает пассажиров не на всех остановках?

Из отпуска вернулся в Москву на поезде поздно ночью. На Садовом кольце сел на автобус «Б». Но почему-то в пути водитель проезжал мимо некоторых остановок. На одной из них, как раз нужной мне, двери открыл только после моей просьбы. Объясните, почему на ночном маршруте пассажиров высаживают не везде?

Анатолий Юрьевич, ул. Большие Каменщики.

На этот вопрос в Мосгортрансе ответили так:

- Ночной наземный транспорт начинает работать после 23.00 и ездит по городу до 5 часов утра. Кроме того, есть круглосуточные маршруты, например, автобус «Б» на Садовом кольце. Все остановки на ночных маршрутах - по требованию. Для входа и выхода нужно подать сигнал водителю.

При этом интервал движения для автобусов «Б» по Садовому кольцу - 15 минут, для остального ночного наземного общественного транспорта - 30 минут. За проезд здесь можно заплатить так же, как и на обычных маршрутах. То есть по действующим тарифам разовыми билетами на определенное количество поездок, проездными, картой «Тройкой», а также проехать по льготной социальной карте москвича. На ночных маршрутах, как и на дневных, открыт вход во все двери без турникетов. Если надо купить билет у водителя, то можно войти сразу в первую дверь. Все билеты, в том числе безлимитные проездные и соцкарты, обязательно нужно прикладывать к валидатору при каждом входе в салон. Билет стоит сохранить до конца поездки, поскольку его могут проверить контролеры.

Полный список и схемы ночных маршрутов наземки можно посмотреть на сайте Мосгортранса.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.