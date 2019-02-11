10 самых древних храмов и зданий Москвы

Москва меняется, перестраивается. Какие-то здания не сохранились до наших времен, но и остались такие достопримечательности, которые можно назвать древними. «КП» вместе с москвоведами Александром Можаевым и Александром Усольцевым составила список древних храмов и домов, на которые можно посмотреть и в некоторые даже зайти вовнутрь.

5 древних храмов

Спасский собор Андроникова монастыря

До наших дней сохранился белокаменный храм, который перестроили в 1420-25 годах. А годом основания считают — 1357 год. В росписи собора участвовали Андрей Рублев и Даниил Черный, но от первоначальных фресок сохранились лишь фрагменты растительного орнамента на откосах окон. Храм еще несколько раз перестраивали, последняя реставрация была в 1959-61 годах.

ГДЕ: Андроньевская площадь, 10. Ближайшая станция метро «Римская».

Спасский собор Андроникова монастыряФото: Евгения ГУСЕВА

Церковь Рождества Богородицы на Сенях

Древнейший из дошедших до наших дней памятников архитектуры Кремля. Церковь была построена из белого камня в 1393-1394 годах по желанию вдовы Дмитрия Донского княгини Евдокии, есть версия, что в память Куликовской битвы. Она служила в качестве домового храма. В 1395 году храм расписали Феофан Грек и Даниил Черный с учениками, в 1479 году из-за пожара верх здания обвалился, через несколько лет церковь была восстановлена.

ГДЕ: Красная площадь, 1. Ближайшая станция метро «Александровский сад». Однако закрыта для посещений в рамках экскурсий.

Церковь Рождества Богородицы на СеняхФото: ru.wikipedia.org

Успенский собор

Успенский собор построен как первопрестольный русский храм в 1474–1479 годах. Здесь проходили венчания на царство, коронации императоров, поставления глав русской церкви. Собор является усыпальницей митрополитов и патриархов. В 1642–1643 годах появилась живопись о чудесном рождении Марии и ее детстве.

ГДЕ: Красная площадь, 1. Ближайшая станция метро «Александровский сад».

Успенский соборФото: Михаил ФРОЛОВ

Благовещенский собор

Построен на территории Кремля русскими мастерами в 1485 – 1489 годах, считался домовой церковью московских великих князей и царей. До наших дней сохранился уникальный ансамбль фресок середины XVI века – времени Ивана Грозного.

ГДЕ: Красная площадь, 1. Ближайшая станция метро «Александровский сад».

Благовещенский соборФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Церковь Ризоположения

Небольшую церковь построили в 1484–1485 годах. Она являлась домовым храмом русских митрополитов и патриархов. Откуда такое необычное название? Храм посвящен празднику Положения Ризы Богоматери, который отмечался в Византии с V века. В церкви Ризположения до сих пор сохранился иконостас 1627 года.

ГДЕ: Красная площадь, 1. Ближайшая станция метро «Александровский сад».

5 древнейших домов

Погреб на Казенном дворе

На территории Кремля в 1485 году к востоку от Благовещенского собора был основан вместительный, огороженный высокой стеною Казенный двор. Там хранили драгоценности и княжеские наряды. Все постройки Двора снесли в XVIII веке, а в конце XIX века обнаружили замурованный подвал. C 1929 года в подвале сделали некрополь русских великих княгинь и цариц из Вознесенского монастыря в Кремле, в их числе останки Евдокии Московской и Натальи Нарышкиной, где они находятся и ныне.

ГДЕ: Красная площадь, 1. Ближайшая станция метро «Александровский сад».

Грановитая палата

Палата в Кремле была заложена в 1487 году итальянским мастером Марко Фрязином. Ее должны были использовать, как парадный тронный зал для торжественных приемов в новом великокняжеском дворце Ивана III. Откуда такое название «грановитая»? От архитектурного решения - восточный фасад, выходящий на Соборную площадь. Белокаменные блоки отесаны на четыре грани. Стены и своды были расписаны фресками. Сейчас Грановитая палата является одним из представительских залов при резиденции президента России.

ГДЕ: Красная площадь, 1. Ближайшая станция метро «Александровский сад».

Грановитая палатаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Английский двор в Зарядье

Уникальный памятник гражданской архитектуры был возведен в начале XVI века. Именно здесь зарождались англо-русские экономические отношения. В Лондоне в 1555 году создали торговую «Московскую компания», которая через год получила от Ивана Грозного двор в Москве на улице Варварке. Сейчас в здании открыт музей, где можно увидеть быт тех времен, копии старинных документов, пройти по крутым лестницам и ощутить низкие потолки.

ГДЕ: улица Варварка, 6. Ближайшая станция метро «Китай-город».

КОГДА: ежедневно с 10.00 до 20.00.

СТОИМОСТЬ: 200 рублей.

Английский двор в парке ЗарядьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Печатный двор

Иван Грозный и митрополит Макарий поставили на Никольской улице Государев печатный двор. Первая книга «Апостол» была выпущена в свет еще 1 марта 1564 года. В смуту 1611 года печатный двор сгорел, к 1620 году отстроен заново. Здание несколько раз перестраивали, в 1814 году фасад украсили стрельчатыми готическими окнами и башенками. После революции тут был Гознак, с 1930-х годов Историко-архивный институт, а с 1991 года Российский государственный гуманитарный университет.

ГДЕ: улица Никольская, 15. Ближайшая станция метро «Лубянка».

Государев печатный дворФото: ru.wikipedia.org

Путевой дворец на Старой Басманной улице

В список сохранившейся допетровской светской архитектуры включили двухэтажные каменные палаты — Путевой дворец великого князя Московского Василия III (отца Ивана Грозного). Здесь встречали знаменитую икону Владимирской Божьей матери в 1395 году. При реставрации здание стало основой для возведения Голицынской усадьбы XVIII века.

ГДЕ: Старая Басманная улица, 15. Ближайшая станция метро «Красные ворота».

Важно: попасть на территорию Кремля можно только по билету (500 рублей) ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме четверга. Лица не достигшие 16 лет, вне зависимости от гражданства, посещают бесплатно.

Сказано

- Спасо-Андроников монастырь отнюдь не самый старый в Москве. Самым древним считается Свято-Данилов, основанный в конце XIII века московским князем Даниилом Александровичем (Даниилом Московским), младшим сыном князя Александра Невского. Но древних построек на том месте не сохранилось. Монастырь в 1621 году подвергался обстрелу, были повреждены стены и башни, в 1729 году соборный храм разобрали и возвели на его месте новый двухэтажный. От древнего монастыря ничего не осталось, - рассказал москвовед Александр Усольцев. - Самое древнее здание Москвы – собор Спаса на Бору, располагавшийся в Московском Кремле, во дворе Большого Кремлевского дворца. Его построили в 1328-30 годах, а снесли в 1933 году. На месте собора был выстроен 5-этажный служебный корпус.

Кстати

Самая древний вокзал и пятиэтажка

- самая древняя пятиэтажка – солодёжня в Симоновом монастыре. Построена в XVI – второй половины XVII века. В то время она считалась «высоткой»;

- самый старый вокзал – Ленинградский (Николаевский). Построен в 1844-1849 годы;

- самая старая автозаправочная станция напротив Храма Христа Спасителя. Построена в 1930-е годы;

- самая старая мечеть – «историческая» в Татарской слободе. Построена в 1823 году, перестроена в 1880-е годы.