Эксперты-криминалисты обращают внимание: в московском криминале все более заметную роль начинают играть среднеазиатские этнические группировки. И основная подпитка для них - из рядов спортсменов. В 90-е ОПГ пополнялись боксерами да культуристами. Теперь - бойцами, которые занимаются боями без правил.

Бойцы клубов для мигрантов мечтают быть Хабибами, а становятся бандитами 00:00 00:00

ЗАЛ В ПРОМЗОНЕ

- Еще лет десять назад на всю Москву было максимум штук пять спортивных клубов, где занимались ММА, - говорит организатор турниров по боям без правил Станислав Коршунов. - Сейчас их уже не меньше сотни. И примерно половина из них - этнические. Это касается не только приезжих из Средней Азии - киргизов, узбеков, таджиков, но и уроженцев наших кавказских республик.

Как это происходит. Приезжает тренер из Средней Азии, тамошний чемпион чего-то, начинает арендовать в Москве по дешевке небольшой спортзал на территории промзоны, по своим каналам набирая группы желающих. В итоге вокруг тренера-киргиза собирается группа молодых мигрантов из Киргизии, вокруг таджика - приезжие из Душанбе и окрестностей. В среднем занятия стоят около 2000 рублей в месяц. Сегодня самые большие и успешные этнические спортклубы - это 100 - 150 человек. Изначально «спортсмены» работают в Москве грузчиками, строителями, официантами.

«РЕШАТЬ ВОПРОСЫ»

В ноябре 2017 года произошла перестрелка у башни «Око» «Москва-Сити» - схлестнулись охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОПа, следившие за порядком на банкете по случаю юбилея авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. Задержали двух дагестанцев, которых, по версии следствия, вызвали на подмогу, когда страсти только начинали закипать. Один - двукратный чемпион мира по кикбоксингу Магомед Исмаилов, другой - действующий боец без правил Эльдар Хамидов (оба были арестованы, дело пока до суда не дошло). Исмаилов руководил спортклубом, популярным у выходцев из Дагестана, а Хамидов там поддерживал форму, когда приезжал в Москву на бои. В следствии рассказывали, что ребят из таких этнических спортклубов частенько вызывают на подобные разборки.

В мае прошлого года 18-летний узбек Анвар Батиров после ссоры в парке Горького одним ударом отправил в кому студента-медика. Анвар занимался боями без правил - дрался, например, в финале турнира, который устраивала таджикская промоутерская компания. Под такие чемпионаты арендовали спорткомплекс «Крылья Советов» на Ленинградском проспекте. Батирова в итоге суд отправил на 4 года в колонию, а таджикские промоутеры после скандала на какое-то время от публичных турниров отказались.

Но в интернете до сих пор болтается статистика того чемпионата. 15 боев. В каждом из них непременно участвовали бойцы из Таджикистана. Против них - киргизы, узбеки, армяне, азербайджанцы, несколько россиян. В итоге в 11 из 15 боев победили таджики.

Среднеазиатские промоутеры регулярно устраивают в Москве турниры «для своих», снимая под бои залы на 1 - 2 тысячи мест. Фото: youtube.com

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПО-ТАДЖИКСКИ

- Для организаторов такие турниры, конечно, бизнес, - объяснил корреспондентам «КП» судья, часто работающий на подобных чемпионатах ММА. - Они просто пытаются заработать на своих земляках. Афиши висят на рынках, где работает много приезжих, в соцсетях, где общаются между собой диаспоры. Билеты продают по 300 - 500 рублей - доступная для мигрантов цена. В УСК «Крылья Советов» около двух тысяч посадочных мест. Даже половина проданных - приличные деньги, хватает и на аренду, и на гонорары бойцам. И это притом что на ринг выходят абсолютно никому не известные спортсмены, но «свои» за них болеют. Получается такое национальное самоутверждение на чужбине. В соперники набирают слабых бойцов из маленьких мигрантских клубов.

Двухминутный поиск в интернете - и браузер выводит кучу названий мигрантских спортклубов с телефонами и адресами залов. Самые крупные киргизские - «Жаш куч» («Автозаводская»), «Айкол Манас» («Тульская»), «Ихлас» («Марьина Роща»), «Акбарс» («Дмитровская»), «Айкол FC» («Электрозаводская»), «Эмир» («Таганская»), «Тоолос» («Кузьминки»). У таджиков есть PamirFighters на Варшавском шоссе, «Гран Плюс» в Бибиреве, AFC на «Динамо», Tajmoscow Team на Волжском бульваре. Формально, конечно, никто не запрещает туда ходить русским, армянам, белорусам, да кому угодно. Но на деле чужаки здесь не приживаются, тренируются только свои.

«ТУРНИРУ НУЖНА ВЫВЕСКА»

- Через низовые соревнования этнические промоутерские компании пытаются «легализовать» своих бойцов, - продолжает наш собеседник, арбитр. - На таких турнирах более-менее сильные спортсмены набирают статистику по боям и победам. Все результаты учитываются в глобальном мировом рейтинге. Поэтому против них и выставляют слабаков - чтобы записать себе в актив хотя бы по 5 - 6 побед. Это позволит заявляться на более качественные турниры, где другой порядок гонораров.

Директор компании Orion Fighting Global таджикистанец Рустам Ванчиев, который проводил бои в «Крыльях Советов», признался «КП», что многим бойцам в афишах просто придумывали весь их стаж и количество побед.

- Бою нужна вывеска, - коротко говорит Ванчиев.

Любители получают не больше 5 - 10 тысяч рублей за бой. На турнирах уровнем повыше - до 30 - 40 тысяч. Спортсмен, если повезет, может провести не больше двух боев в месяц. А приезжая молодежь, парни лет по 19 - 20, конечно, мечтают о другом порядке гонораров. Вдруг заметит их какой-нибудь большой промоутер и вытащит на профессиональный уровень.

За прошлогодний бой с ирландцем Макгрегором Хабиб, по разным версиям, получил 5 - 6 миллионов долларов. Сам Макгрегор, у которого куча рекламных контрактов, - не меньше $20 млн.

- Все мечтают стать Хабибом, но большинство, конечно, так и заканчивают в полупрофи, - продолжает наш собеседник. - Куда им идти? На стройку уже не по статусу. А старшие из диаспоры тянут: нам твои кулаки пригодятся.

И несостоявшиеся Хабибы уходят в бандиты.

На слуху у всех мощные турниры по боям без правил ММА - там, где бьется кумир кавказской и азиатской молодежи Хабиб Нурмагомедов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нужно вернуть РУБОП и отдел по этническим ОПГ»

- Система РУБОП, региональных управлений по борьбе с организованной преступностью, была ликвидирована в 2008 году, но с тех пор в России проблема преступных группировок никуда не исчезла, - говорит криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции в отставке, в 90-е он служил в московском РУБОПе. - В свое время в московском РУБОПе был даже целый отдел, который занимался только этническими ОПГ. Там работало больше сорока человек. Разрабатывали актуальные на тот момент направления - сильны были чеченские, дагестанские, грузинские банды. О среднеазиатских группировках тогда еще никто не слышал, их не было. Так вот люди в этом отделе досконально знали менталитет этносов, которые были костяком тех или иных ОПГ, их нравы, традиции, обычаи, язык. Были свои информаторы внутри любых диаспор. Но эту систему поломали. Зачем? Мое мнение: такое количество приезжих, которые сосредоточены сейчас в Москве и наших крупных городах, - это бомба замедленного действия. Я уже даже не о криминале говорю. Мигранты, которые варятся внутри диаспор, в том числе через спортклубы, - благодатная почва для террористов.