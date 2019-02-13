Мужчина выжил после падения на станции "Славянский бульвар" московского метро

Утром 12 февраля закружилась голова у 31-летнего парня и он упал на рельсы в станции метро "Селигерская", а спустя несколько часов 62-летний мужчина упал с платформы на станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии. Оба живы.

- В 11.09 на станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 62-летний мужчина из Дмитровского округа Московской области, по собственной неосторожности упал оступился и упал в момент отсутствия поезда на станции, - рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Поднять мужчину на платформу удалось еще до прибытия поезда. Сотрудники полиции оперативно сняли напряжение с жесткого пути (в период с 11.17 до 11.26), спрыгнули на рельсы, помогли мужчине встать и вызвали скорую помощь.

- По словам пассажира, когда он проходил по краю платформы, у него закружилась голова и он упал на жесткий путь, - сказал Мышляев.

Медики на месте оказали потерпевшему первую помощь. Однако у мужчины перелом ребра справа, ушибы и растяжения мягких тканей. Врачи доставили его в городскую клиническую больницу №71.

Полицейские уже опросили свидетелей и машиниста электропоезда. Все они сказали, что мужчина упал на пути по собственной неосторожности.

Временно из-за снятия напряжения, поезда не шли по центральному участку Арбатско-Покровской линии. Однако уже в 11.52 в столичном метро сообщили, что движение поездов введено в график.