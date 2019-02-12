Евгений Пригожин провел экскурсию на фабрике «Конкорд» для мам дошколят

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин встретился с родителями детей, посещающих московские дошкольные учреждения, во вторник, 12 февраля. Он провел для них экскурсию по фабрике «Конкорд», расположенной в поселке Кленово в Троицком административном округе Москвы.

Главными участниками мероприятия стали Анастасия Ильина и Инга Козлова – мамы ребят, которые в конце прошлого года подхватили инфекцию в детских садах. Роспотребнадзор оперативно осуществил проверки, в результате которых был выявлен предполагаемый виновник произошедшего – Чаплыгинский молочный комбинат Липецкой области. По предварительным данным, он поставлял некачественный творог. Фабрика «Конкорд», занимающаяся продуктовым снабжением, в том числе и детских садов Подмосковья, разорвала договор с Чаплыгинским молочным комбинатом.

Родители московских дошкольников наглядно убедились в отсутствии каких-либо нарушений на фабрике «Конкорд». Им предоставили возможность понаблюдать за процессом приема, производства, упаковки и хранения продукции, а также продегустировать различные позиции из меню дошкольников. Анастасия Ильина и Инга Козлова, проследив за производственным циклом и попробовав блюда, высказали свое родительское «да» фабрике «Конкорд». Более того, они отметили беспрецедентную открытость руководства предприятия.

Стоит отметить, что юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, инициировавшая «расследование» против фабрики «Конкорд», проигнорировала данное мероприятие. Соратница одиозного блогера Алексея Навального ранее озвучила громкие обвинения в адрес предприятия Евгения Пригожина, обосновав их «собственным расследованием».

Пресс-служба «Конкорда» пригласила Любовь Соболь на экскурсию, которая прошла сегодня, чтобы она, как и родители московских дошкольников, могла удостовериться в качестве поставляемой продукции. Однако Соболь не захотела ни продолжать свое «расследование», ни ответить на звонки журналистов, чтобы озвучить позицию по данному вопросу. Вследствие подобного поведения Соболь, СМИ сделали вывод, что юрист ФБК пыталась использовать обвинения в адрес «Конкорда» в качестве некой рекламной акции собственной деятельности. Дело в том, что Любовь Соболь планирует принять участие в выборах в Мосгордуму, которые пройдут осенью 2019 года, а подобные общественно-значимые дела и обвинения она, видимо, предпочитает использовать в своей пиар-кампании.