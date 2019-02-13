В Москве в своей квартире был жестоко убит режиссер Илья Тихонович

Вечером во вторник, 12 февраля, в квартире режиссера короткометражных фильмов Ильи Тихонович на севере Москвы было шумно. Но веселое застолье с крепкими напитками закончилось ссорой. Гость режиссера 39-летний житель Тамбовской области в пылу конфликта схватился за кухонный нож. Илья звал на помощь и разбудил пятерых детей. Но даже это не остановило убийцу. Ранения оказались смертельными. А сам он скрылся.

Задержать мужчину удалось по горячим следам.

- По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело. Установлено, что перед конфликтом, возникшим на бытовой почве, мужчины распивали спиртные напитки.В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Погибший широко известен в творческих кругах столицы. Илья Тихонович снимал короткометражные фильмы и клипы.

Стали известны подробности убийства режиссера короткометражных фильмом Ильи Тихоновича. Сюжет не тянет на киношный: обычная бытовуха. Все произошло в квартире Ильи Тихоновича, на севере Москвы, где он жил с женой и четырьмя детьми. В тот вечер мужчина привел домой гостя. Вот только оказалось, что он ему вовсе не друг: познакомились они в этот же вечер в баре недалеко от дома. Банкет с алкогольными напитками продолжили дома на кухне.

Что не поделили режиссер и его гость, сейчас выясняют следователи. Кухонным ножом 39-летний тамбовчанин нанес ему несколько ударов. Жена и дети погибшего в это время были в другой комнате. Убийца был настолько пьян, что решил рассказать многодетной матери, что убил ее супруга. Только после этого он скрылся.

Но далеко убежать не удалось. Он был задержан в соседнем дворе.

- По статье "Убийство" возбуждено уголовное дело. Установлено, что перед конфликтом, возникшим на бытовой почве, мужчины распивали спиртные напитки.В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Сейчас подозреваемого допрашивают следователи. Тем временем соседи режиссера уже рассказали, что Илью Тихоновича часто видели с подозрительными друзьями.

- Он много и часто пил. В квартире бывали разные шумные компании. Все это видели дети, - рассказали соседи погибшего.

Крепкую дружбу с алкоголем мужчина завязал два года назад. Тогда он перестал снимать фильмы и клипы и стал перебиваться случайными заработками. Известно, что он официально нигде не работал.

Напомним, убийство произошло в ночь на среду, 13 февраля в многоквартирном доме на улице Черняховского .