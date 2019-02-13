«Здесь ей стреляли в голову»: В Подмосковье дачник убил полицейскую овчарку, которая гуляла с кинологом

Полиция проверяет сообщение об убийстве служебной собаки в Чеховском районе Подмосковья. Эта информация появилась в соцсетях.

11 февраля сотрудница Центра кинологической службы УВД по ЦАО Москвы выгуливала в окрестностях деревни Беляево служебную собаку по кличке Ли. «Девочка» бежала впереди хозяйки, носилась по глубокому снегу. И вдруг со стороны домов грянул выстрел.

«Первый выстрел пришелся в лапу собак, собака ломанулась к кинологу, второй выстрел несмотря на крики кинолога пришёлся в голову», - написала в соцсети подруга женщины-кинолога.

Собаку застрелил местный дачник, бывший прокурор.

Также в соцсети появилось видео, снятое самой хозяйкой Ли на следующий день после трагедии.

Женщина идет по кровавым следам - крупные капли крови тянутся по снегу несколько десятков метров.

- Здесь ей стреляли в голову.... Она пыталась подбежать ко мне, раненая... Вот здесь она умерла, девочка моя...

Сотрудница Центра кинологической службы УВД по ЦАО Москвы и её служебная овчарка Ли.

Та же подруга сообщает, что собаку застрелил местный дачник, бывший военный прокурор. Его фамилию, впрочем, пока никто не сообщает.

«Выстрелы достаточно точные, прокурорский говорит что перепутал собаку с лисой. Оружие зарегистрировано на другого человека. Про то, что стрелять из чужого ружья нельзя, прокурорский не знал. В результате собака мертва, кинолог на грани нервного срыва и почти при смерти, прокурорского <нехорошее слово> пытаются отмазать, дело всячески пытаются замять, прокурорский смеётся и предлагает щенка взамен».

В подмосковной полиции уточнили, что подозреваемому 67 лет. Он житель Москвы. Его уже опросили. Но уголовное дело пока возбуждать не стали.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - заявили в ГУ МВД по Московской области.