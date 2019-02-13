Реновация пятиэтажек в Москве: В список "стартовых" площадок добавили новые адреса

Сегодня, 13 февраля, на заседании президиума правительства Москвы утвердили 10 новых адресов "стартовых" площадок для программы реновации. Участки выбрали в восьми районах в четырех округах (см. список). Квартиры для переселенцев из сносимых хрущевок ориентировочно появятся здесь до 2021 года.

Новые участки площадью 138 тысяч квадратных метров позволят переселить 5 тысяч жителей из 22 пятиэтажек. В них сейчас находятся 1970 квартир общей площадью 88 тысяч квадратных метров.

- Сейчас в городе всего подобраны 318 "стартовых" площадок, на которых можно построить более 4 миллионов 607 тысяч квадратных метров жилья для участников реновации, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Эти стартовые площадки позволяют переселить до 80 тысяч квартир и порядка 240 тысяч жителей. По этим адресам у нас есть градостроительные документы и мы поступили к строительству. До конца этого года добавим в список "стартовых" площадок адреса ещё на 500 тысяч квадратных метров жилья.

По его словам, столичные власти сейчас ищут свободные участки под новые дома и ведут переговоры о покупке и обмене таких площадок.

- Мы обсуждаем с Российскими железными дорогами покупку пяти принадлежащих РЖД участков, - сообщил Марат Хуснуллин. - Это бывшие заброшенные детские сады и другие сооружения. В основном они находятся в тех районах, где не хватает "стартовых" площадок. Также ведём переговоры с застройщиками, чтобы выкупить у них часть квартир в готовых домах по городским стандартам метража, отделки, благоустройства и цене не выше 90 тысяч рублей за квадратный метр. Конечно, не все инвесторы на это готовы, но с желающими мы договариваемся о покупке.

Кроме того, уже разрабатываются 86 проектов планировок будущих кварталов реновации. С марта в разных районах города начнутся публичные слушания с жителями и архитекторами по этим проектам. Не исключено, что участников реновации в ближайшее время станет больше. Напомним, в начале февраля по решению суда в список сноса добавили одну пятиэтажку на улице Амундсена на северо-востоке Москвы. Этого добились сами жители дома, обратившись с иском в суд.

- У нас сейчас таких обращений несколько десятков, - сказал Марат Хуснуллин. - Жители не попавших в реновацию домов оспаривают итоги голосования о включении их адреса в список сноса. Например, после проверки часть голосов "против" оказалась поддельными. Жители доказали в судах, что некоторые из соседей не голосовали, и соответственно эти голоса не учитываются в итогах голосования. Порядка 20 домов в такой ситуации готовят сейчас исковые заявления в суд.

С прошлого года более 1 миллиона квадратных метров жилья для реновации уже строятся. Примерно 1,3 миллиона "квадратов" проектируются.

В этом году столичные власти планируют выдать переселенцам от 12 до 15 тысяч смотровых ордеров. Это будет зависеть от того, насколько готовы квартиры для новосёлов. Как отметил глава Стройкомплекса Москвы, уже сокращены сроки строительства для реновации. В среднем жилой дом строится 24 - 28 месяцев, а для жителей сносимых хрущевок - за 15 месяцев.

С 2020 года в столице начнут строить уже основной объём жилья для участников программы.

Напомним, в последний раз список список "стартовых" площадок меняли в конце декабря. Тогда добавили 13 адресов в разных районах столицы. В мэрии отметили, что подбор новых участков продолжается.

В списке сноса в Москве оказались 5172 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Сейчас горожане переселяются в более чем 30 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Новые квартиры получают жители более 25 старых домов. В прошлом году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.

КОНКРЕТНО

В этих районах появятся многоэтажки для участников реновации

Северо-Восточный округ

Район Бабушкинский, ул. Радужная, вл. 14-16

Район Останкинский, микрорайон 15-16, корп. 93

Юго-Восточный округ

Район Капотня, 2-й квартал, вл. 21

Район Южнопортовый, 1-я ул. Машиностроения, вл. 5А

Западный округ

Район Можайский:

- ул. Гродненская, вл. 7-9

- ул. Красных зорь, вл. 23-25

Район Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, вл. 75-77

Район Фили-Давыдково, ул. Олеко Дундича, вл. 31-35

Северо-Западный округ

Район Хорошево-Мневники, Новохорошевский пр-д, вл. 6 и вл. 24, корп. 3