Бесплатная диспансеризация в поликлиниках Москвы в 2019 году: Когда и кому полагается, что проверяют

В районной поликлинике я впервые попытался попасть на диспансеризацию. Но мне сказали, что бесплатное обследование положено пациентам не каждый год, а один раз в несколько лет. Объясните, когда можно проходить диспансеризацию и что для этого нужно?

Андрей Егоров. Западный округ.

Бесплатная диспансеризация в поликлиниках Москвы в 2019 году проводится для некоторых пациентов, рожденных в определенные годы (см. ниже). Как объяснили в департаменте здравоохранения Москвы, диспансеризация для каждого пациента проводится в районной поликлинике бесплатно один раз в три года. Для этого потребуются паспорт гражданина России и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

КОМУ ПРОВЕДУТ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Бесплатная диспансеризация в поликлиниках Москвы в 2019 году положена, если:

- вам 21 год или больше;

- в текущем году вам исполняется число лет, кратное трем (например, 21 год, 24 года, 27 лет, 30 лет, 33 года, 36 лет, 39 лет, 42 года, 45 лет, 48 лет, 51 год и так далее). Если в этом календарном году ваш возраст не делится на три, тогда вам полагается профилактический медицинский осмотр или обследование в центре здоровья при поликлинике (см. ниже).

Во время таких медосмотров врачи проверяют пациентов в первую очередь на четыре группы болезней - сердечно-сосудистые, бронхолегочные, онкологические и сахарный диабет. Диспансеризация проводится в два этапа. Сначала обследования зависят от возраста и пола пациента. Например, маммографию назначают женщинам в возрасте от 39 до 70 лет. Обратите внимание! Если по какой-то причине пациент отказывается проходить, например, осмотр уролога, гинеколога или другого специалиста, сдавать некоторые анализы, тогда в диспансеризации ему не откажут. Но врачи рекомендуют все же пройти положенные процедуры. После этого терапевт на основе данных исследований решает, нужны ли дополнительные анализы и консультации специалистов.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ ПОЛОЖЕНЫ

Всем, кто приходит на бесплатную диспансеризацию в поликлиниках Москвы в 2019 году, сначала проводят такие обследования:

- анкета с вопросами о состоянии здоровья;

- антропометрия - измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела;

- измерение артериального давления;

- анализ крови с определением уровня общего холестерина в крови, уровня глюкозы в крови, в том числе экспресс-методом;

- обследование на наличие относительного сердечно-сосудистого риска (с 21 года до 39 лет) или абсолютного сердечно-сосудистого риска (с 42 до 63 лет);

- флюорография легких;

- измерение внутриглазного давления (для пациентов в возрасте 60 лет и старше);

- электрокардиография в покое - исследование сердечной деятельности (для мужчин старше 36 лет и женщин старше 45 лет);

- исследование кала на скрытую кровь (для пациентов в возрасте от 49 до 73 лет один раз в два года);

- осмотр врачом-терапевтом после перечисленных выше исследований. На приеме пациент узнает свои диагнозы, группу здоровья, а также получит краткую консультацию с рекомендациями по здоровому питанию, уровню физической активности, при необходимости отказу от курения, с назначениями дальнейших анализов и обследований.

Дополнительно:

- для женщин - осмотр фельдшером (акушеркой) и цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин с 30 до 60 лет); маммография (в возрасте с 39 лет до 48 лет один раз в три года, с 50 до 70 лет - один раз в два года);

- для мужчин - исследование на уровень содержания простатспецифического антигена (ПСА) в крови (для мужчин 45 лет и 51 года).

ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРЯТ

Бесплатная диспансеризация в поликлиниках Москвы в 2019 году для некоторых пациентов при необходимости может расшириться, например, для уточнения диагноза. Сюда входят такие дополнительные обследования:

- осмотр (консультация) врачом-неврологом;

- спирометрия - исследование функций дыхания;

- дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий - исследование сосудов (для мужчин с 45 до 72 лет, для женщин с 54 до 72 лет);

- осмотр (консультация) врачом-хирургом или колопроктологом, включая ректороманоскопию - исследования кишечника (с 49 лет);

- колоноскопия - если есть подозрения на онкологическое заболевание, по назначению врача-хирурга или врача колопроктолога;

- осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (с 60 лет) и врачом-оториноларингологом (с 75 лет);

- индивидуальное или в группе «Школы здоровья» углубленное профилактическое консультирование в отделении или кабинете медицинской профилактики, или в центре здоровья (до 72 лет по показаниям, с 75 лет - для всех);

- осмотр врачом-терапевтом после перечисленных дополнительных обследований. На приеме пациенту должны сообщить уточненный диагноз, группу здоровья и группу диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов).

Дополнительно:

- для женщин - осмотр врачом-акушером-гинекологом (пациенткам в возрасте с 30 до 69 лет);

- для мужчин - осмотр врачом-хирургом или урологом (пациентам в возрасте 45 лет и 51 года при повышенном уровне простатспецифического антигена (ПСА) в крови).

После всех анализов и визитов к врачам терапевт при необходимости может выписать направление в больницу.

НА ЗАМЕТКУ

Если по какой-то причине вовремя не попали на бесплатную диспансеризацию в поликлиниках Москвы в 2019 году, тогда можно проверить свое здоровье в районной поликлинике бесплатно любым удобным способом:

1. Профилактический медицинский осмотр.

Его проводят не чаще одного раза в два года. При этом анализов будет меньше, чем во время диспансеризации. В поликлинику придется приходить два раза – для необходимых обследований, которые занимают 2 - 3 часа, и для консультации терапевта. Врач даст индивидуальные рекомендации, в том числе по найденным у пациента проблемам - нездоровому питанию, избыточной массе тела, курению, низкой физической активности. Если у пациента уже есть признаки или высокий риск болезни, терапевт направит его на дополнительные анализы и консультации.

2. Комплексное обследование в центре здоровья.

Его рекомендуют проходить при поликлиниках один раз в год. На процедуры уходит в среднем один час. При этом медосмотр не привязан ни к возрасту, ни к полу пациентов. В центре здоровья можно получить обследование внутриглазного давления и остроты зрения, консультацию стоматологического гигиениста для проверки на онкологические болезни полости рта. Кроме того, пациенту могут сделать биоимпедансметрию - проверку соотношения в организме воды, жировой и мышечной массы. Перечисленных трех обследований нет ни в диспансеризации, ни в профилактическом медицинском осмотре.

Потом врач центра здоровья дает рекомендации. Если нужно, направляет на групповые занятия в школах здоровья при поликлинике, на занятия в зале лечебной физкультуры.

Внимание! На все обследования в поликлинику нужно приходить с паспортом и полисом ОМС.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

18 февраля - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

19 февраля - Департамент культурного наследия Москвы;

20 февраля - Департамент развития новых территорий Москвы;

21 февраля - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы;

22 февраля - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Где принимают жалобы на открытые люки на тротуарах и дорогах?

Около моего дома на тротуаре заметила открытый люк. По этой дорожке в соседний двор постоянно идут прохожие, среди которых есть и дети, и пожилые люди. С жалобой на опасный колодец позвонила в управляющую компанию. Но там сказали, что ничем помочь не могут. Где принимают сообщения об открытых люках на тротуарах и дорогах?

Вера Григорьевна, ул. Сходненская.

За разъяснениями мы обратились в Мосводоканал.

- На крышки люков колодцев наносится маркировка, чтобы проще было выяснить их принадлежность, - объяснили в ведомстве. - Мосводоканал отвечает за колодцы с маркировкой «К», «ГК», «В», «ПГ», то есть канализация, водопровод, пожарный гидрант. К Мосводостоку относятся люки с маркировкой «Д», «Л» - соответственно дренаж или ливневая канализация. На люках Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) указаны «ТС», «Т». К телефонной службе относятся круглые люки с рисунком, напоминающим пчелиные соты.

С вопросами о ремонте неисправных люков возле вашего дома, в первую очередь, нужно обращаться к балансодержателю земельного участка, на котором они находятся. Балансодержатель, как правило, ДЕЗ должен выяснить, какой компании принадлежит люк. Затем отправить заявку на его ремонт. Кроме того, для оперативного решения проблемы можно сообщить об открытом колодце в единую приемную Мосводоканала - (499) 763-34-34 (круглосуточно).

Обращения жителей также принимают на портале правительства Москвы «Наш город» в разделе «Моя дорога» по теме «Просадка люка/Незакрытый люк». Сюда можно сообщить об отсутствии не только крышки на колодце, но и решетки ливневой канализации. Неполадки обязаны устранить и дать ответ в срок не позже восьми рабочих дней.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.