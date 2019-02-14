Алексей Венедиктов выступил за эксперимент по электронному голосованию

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что в Москве необходимо провести эксперимент по электронному голосованию на выборах.

- Возможное электронное голосование на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года нуждается в широком общественном обсуждении, но уже ясно, что его надо проводить экспериментально - в одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать или электронно, или, как прежде, бумажным бюллетенем, - написал журналист и общественный деятель в своем канале в Telegram.

Во время голосования по этому вопросу в эфире «Эхо Москвы» эксперимент поддержало 83% слушателей.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 9 сентября. Общественник считает, для проведения электронного голосования на выборах потребуются изменения в федеральное и городское законодательство, также необходимы соответствующие консультации со специалистами в области кибербезопасности.