Первая на российском строительном рынке акселерационная программа Build UP собрала более 140 заявок на участие

В московском Технопарке «Сколково» 13 февраля прошла конференция Build UP Open Day, собравшая ведущих экспертов строительной отрасли, российские стартапы и представителей девелоперских и инновационных компаний. Специалисты обсудили возможности акселерационной программы Build UP: первый масштабный проект на российском строительном рынке поможет его участникам находить, адаптировать и внедрять современные технологии в сфере строительства, продажи и эксплуатации недвижимости. Программа разрабатывается Фондом «Сколково» при поддержке ведущих девелоперских компаний России - ПАО «Галс-Девелопмент», АО «Дон-Строй Инвест», ЗАО «Фодд».

Проект стартовал 19 декабря 2018 года и уже показал впечатляющие результаты. На участие в программе Build UP подано более 140 заявок из крупнейших городов России, а также из зарубежных стран - Эстонии, Белоруссии, Индии, Турции. Львиная доля стартапов приходится на Москву и Санкт-Петербург, еще около 50% - на другие города России, примерно 10% составили зарубежные стартапы. Самыми популярными сферами стали инновации в области строительства (около 40% поданных заявок), высокотехнологичные проекты и инженерные технологии (28% стартапов), повышение качества жизни (21%) и бизнес-проекты по продажам и маркетингу (11%).

- Россия является одним из лидеров мирового рынка инноваций в строительной отрасли. Первые итоги проекта Build UP позволяют говорить о высоком интересе к нашей деятельности со стороны ведущих российских разработчиков новых технологий и наших зарубежных коллег, - рассказал президент компании «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин. - Почти половина поданных заявок на участие направлена на решение наших ключевых задач – модернизация и ускорение производства.

Планируется, что акселерационная программа Build UP станет своеобразным мостом между разработчиками технологий и профессионалами строительного рынка. Участвуя в ней, стартапы получат уникальную возможность воплотить свои амбициозные идеи в жизнь и стать частью большого строительного бизнеса. Девелоперские компании же с помощью инновационных технологий намерены вывести рынок недвижимости на совершенно новый, современный уровень.

- У нас два ключевых ожидания от участников программы Build Up. Во-первых, мы ждем любых технологических решений, способных революционным образом сократить сроки строительства, так как сроки – это один из основных критериев успешности девелоперского проекта. Второй важный момент – это качество продукта, под которым мы подразумеваем минимизацию влияния человеческого фактора на проект на этапе строительства, - отмечает Алена Дерябина, генеральный директор АО «Дон-Строй Инвест». - И здесь мы приветствуем любые предложения по внедрению в строительный процесс автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта.