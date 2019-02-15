Первое паровозное депо столицы станет книжным клубом

15 февраля знаменитое круговое депо Николаевской железной дороги, построенное аж в первой половине 19 века, открылось в новом качестве. Оно стало книжным клубом "Депо".

Выходишь из Ленинградского вокзала, идешь вдоль путей - и в другую реальность попадаешь. «Милый мой, воя улыбка, манит-ранит обжигает», - несется из одного киоска. «Вкусняшка. Лепешки из тандыра», - информирует вывеска на другом. Чем дальше, тем глубже в прошлое. Любопытствующего путника поджидает киоск «наливная парфюмерия», украшенный пустыми склянками, среди которых можно различить трапецевидную бутылочку «Клима» и гитарообразную «Рижскую сирень». А чья рука виднеется из-за крыш? А это же уникальный памятник Ленину на дрезине. Когда-то его полагалось отбуксовывать в труднодоступные участки нашей родины, не имеющие своего Ленина.

Уникальный памятник Ленину на дрезине. Фото: Олег Фочкин

Путь в прошлое заканчивается островком девятнадцатого века. На железнодорожном сквозняке появляется старинная водонапорная башня, поросшая деревцами и сухими будылями борщевика. И удивительной красоты красное здание с зеленым куполом. Чудо архитектурной мысли, при виде которого вспоминаешь знаменитые константинопольские храмы.

Но это не храм. Впервые после глобальной реставрации, длившейся пять лет для посетителей открылось знаменитое круглое паровозное депо. Первое железнодорожное депо, построенное на первой ветке железной дороги еще при Николае Первом, в начале 19 века.

Проект «стойла для железных машин» выполнил архитектор Константин Тон. (Тот самый архитектор, создавший проект храма Христа Спасителя).

Впервые после глобальной реставрации для посетителей открылось знаменитое круглое паровозное депо. Фото: Илья Шпагин

Когда-то через это здание насквозь проходили первые паровозы. А теперь здесь будут продавать книги, устраивать лекции и кинопоказы. 15 февраля 2019 года в отреставрированном здании Кругового Депо откроется новый книжный клуб "Депо». Владельцы обещают сделать «Депо» модным тусовочным местом.

Таких сооружений во всем мире осталось не больше девяти - говорят историки. Московское круговое депо послужило прообразом для строительства аналогичных объектов в Европе. У Московского депо есть братья в Балтиморе, в Будапеште, в Берлине... и везде уникальные здания стали музеями.

Судьба нашего - многострадальна. Еще в 2011 году на него покусились железнодорожники, мечтая снести в пользу новой ветки для Сапсана, упершейся в старинную стену из красного кирпича. (Обойти уникальный объект было нельзя: скорые поезда не такие маневренные и объехать и обогнуть уникальный объект не могут).

Первоначально предполагалось, что сюда переедет Рижский цветочный рынок. Некоторые особенно шустрые цветочники уже заняли свои точкиФото: Евгения КОРОБКОВА

К счастью, вмешались общественники. Движение Архнадзор отстояло уникальное сооружение. Его отреставрировали, возвели купол, причислили к категории памятников архитектуры.

Но пока простые смертные восхищаются тем, что получилось, историки ворчат и спорят.

- Здание обгрызли! - негодует глава «Архнадзора» Константин Михайлов. - Депо должно быть круглым, как каравай, а получилось надкусанным. Под прикрытием реставрации от здания откусили процентов сорок, чтобы проложить путь для электричек.

- Не обгрызли, а соблюли интересы всех сторон, - возражает москвовед Филипп Смирнов. - Сумели проложить трассу и максимально деликатно сохранить значительную часть здания.

Однако владельцы решили, что гораздо справедливее отдать здание книгамФото: Евгения КОРОБКОВА

Но непримиримые стороны соглашаются в одном: новая судьба "Депо" обещает быть благородной.

Первоначально предполагалось, что сюда переедет Рижский цветочный рынок. Некоторые особенно шустрые цветочники уже заняли свои точки в отреставрированном помещении.

Однако владельцы решили, что гораздо справедливее отдать здание книгам. Учитывая, что спорткомплекс «Олимпийский», где обитали книжники, закрыт на реставрацию, «Депо» может стать альтернативным местом силы. Пока непонятно, сколько просуществует здание в новом формате и смогут ли владельцы поддерживать его как книжный храм, но одно точно: прийти сюда стоит. Хотя бы для того, чтобы окунуться в атмосферу прошлого. Не так-то много оригинльных зданий первой половины 19 века осталось в столице.