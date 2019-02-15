Москва переходит на новый стандарт онкологической помощи

«ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»

- Анастасия Владимировна, 2018 - 2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. А сегодня, 15 февраля, - Всемирный день детской онкологии. Как в Москве организована онкологическая помощь детям?

- Нет горя страшнее, чем горе семьи, в которой заболел ребенок. Онкология у малыша - для родителя это тяжелая трагедия и пугающая неизвестность. Но при этом ужасе, который охватывает семью после постановки страшного диагноза, надо помнить: детский рак излечим, особенно при выявлении на ранних стадиях. Город делает все возможное, чтобы семья не осталась наедине со своей бедой, а незамедлительно получила высокотехнологичную и эффективную помощь.

При подозрении участкового педиатра или специалиста другой области на наличие у ребенка онкологического заболевания его направляют на консультацию к окружному детскому онкологу или в специализированный стационар. Окружной детский онколог при необходимости проводит диагностические исследования и обеспечивает направление детей на стационарное лечение в Морозовскую детскую городскую больницу, в Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Здесь маленьким пациентам оказывают весь спектр специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, соответствующий мировым стандартам (интенсивная высокодозная полихимиотерапия, клеточная терапия, инновационные хирургические пособия, заместительная терапия факторами свертывания крови и др.).

В Морозовской больнице работает новый семиэтажный корпус, оснащенный передовым оборудованием, который позволил открыть новые направления медицинской помощи, а также значительно улучшить работу существующих отделений - в том числе онкологической помощи детям. Маленькие пациенты размещаются в одно- или двухместных палатах, рассчитанных на совместное пребывание с мамами, или стерильных боксах. Каждая палата оборудована тревожной кнопкой и системой видеонаблюдения за состоянием пациента. В Центре детской онкологии и гематологии на базе Морозовки проходят лечение дети как из Москвы, так и из других регионов РФ. Все виды лечения осуществляются в рамках ОМС и по квотам высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), то есть бесплатно для пациентов. Создание городского Центра детской онкологии и гематологии позволило реализовать проект по созданию городского реестра профильных пациентов, внедрить новейшие медицинские технологии обследования и лечения, включая впервые выполненную трансплантацию костного мозга в городском стационаре, улучшить лекарственное обеспечение и выживаемость пациентов.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Фото: mos.ru

- Планируется ли развивать детскую онкологическую помощь, внедрять новые методы лечения?

- До 50% случаев злокачественных новообразований у детей требуют проведения лучевой терапии. В мире существуют высокоэффективные альтернативные методы лучевой терапии - протонная и 4D лучевая терапия. В 2019 году мы переходим именно на эти, лучшие методы лечения. Все дети, имеющие показания для проведения лучевой терапии, будут обеспечены лечением с применением самых современных и эффективных методик.

Филиал отделения детской онкологии Морозовской больницы создается на базе Европейского медицинского центра (АО «ЕМЦ»). Здесь детям будет предоставлена самая современная - лучевая - терапия. Это позволяет одновременно совмещать два метода лечения - лучевую и химиотерапию, что, по мнению экспертов, позволяет достичь лучших результатов при лечении рака у детей, а в случае выявления на ранних стадиях - полного выздоровления. Сотрудничество с ЕМЦ можно назвать примером успешного государственно-частного партнерства на благо жителей города: мы сможем на 100% обеспечить потребность детей в лучевой терапии. Первый ребенок уже начал лечение в новом центре.

Кроме того, решением мэра Москвы из бюджета города мы впервые начинаем закупать квоты на проведение протонной терапии в единственном в России Центре протонной лучевой терапии (ООО «Международный институт биологических систем (МИБС) имени Сергея Березина») в Санкт-Петербурге.

Этот центр предоставляет самые современные услуги в сфере лучевого лечения онкобольных. В центре установлено сложнейшее высокотехнологичное оборудование, которое позволяет применять самую передовую технологию лечения протонами. Лечебный эффект лучевой терапии пучками протонов избирателен, то есть атакует клетки опухоли и почти не повреждает здоровые ткани, не подвергая пациента сильному облучению. Излечение при некоторых видах опухолей достигает 95%.

Клиник, в которых лечат рак протонами, во всем мире меньше 60. Их нет, к примеру, в Великобритании, Швеции и Израиле, тратящих немалые деньги на медицину. В западных странах стоимость лечения методом протонной терапии достигает 100 тысяч долларов США для взрослых и 150 тысяч - для детей. Такая цена связана прежде всего с высокой стоимостью строительства и оборудования, с затратами на подготовку квалифицированного персонала.

- Лечение онкологии - это длительный процесс. Делает ли город что-то для того, чтобы ребенок не отставал от школьной программы после нахождения в больнице?

- На базе Морозовской больницы сейчас запускается совместный проект со школой № 109 под патронажем Департамента здравоохранения и Департамента образования Москвы. На этой неделе школа монтирует свое оборудование и с апреля приступает непосредственно к учебным программам. Обучение смогут проходить дети, которые находятся на длительном лечении в больнице - как из Москвы, так и из других регионов России.

На базе Морозовской больницы создан Центр детской онкологии и гематологии, в котором лечатся дети как из Москвы, так и из других регионов России. Фото: mos.ru

Занятия будут проводиться по всем стандартам московского школьного образования. Для этого создается полноценная образовательная среда - мобильный электронный класс, - которая поможет ребятам и учителям использовать технологии Московской электронной школы. Задача школы не только обучать, не только помочь пациентам больницы всех школьных возрастов не отстать от школьной программы во время лечения, но и насытить жизнь детей знаниями, новостями, встречами с интересными людьми.

Обучение будет проводиться индивидуально, в больничных палатах, а также по возможности, учитывая состояние детей, в малых группах. Кроме того, онлайн-технологии позволят включить ребенка, который находится в палате, в групповое занятие.

«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ГОРОЖАН СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 78 ЛЕТ»

- Последние исследования говорят о том, что средняя продолжительность жизни москвичей значительно выросла. Какого возраста она достигает сегодня?

- Действительно, ожидаемая продолжительность жизни москвичей сегодня составляет почти 78 лет, что выше общероссийского показателя более чем на 5 лет. Уже сейчас в Москве живут более 400 тысяч граждан старше 80 лет. А еще через пять лет число жителей старше 80 лет может составить более 600 тысяч человек.

- Социальная политика, которую ведет Москва, рассчитана на новую реальность?

- Конечно, возросшая средняя ожидаемая продолжительность жизни - это показатель улучшения качества жизни в городе. Это не может не радовать, и вместе с тем это ставит перед нами новые задачи, направленные на организацию работы именно с такими гражданами.

«Московский стандарт благополучия пенсионеров» включает в себя в первую очередь особые медицинские проекты. Столичная медицина находится на высоком уровне и позволяет внедрять масштабные проекты. Система индивидуального наблюдения для пожилых пациентов с множественными хроническими заболеваниями, медицинский патронаж на дому для москвичей, которые имеют трудности в передвижении, дальнейшее развитие инфарктной и инсультной сети, которая позволила не только эффективно лечить, но и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. Эти проекты уже развиваются в городе и будут далее расширяться.

Борьба с онкологическими заболеваниями, как второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности, также выступает на первый план. Среди москвичей с онкологией старше 70 лет - более 40% пациентов. При этом онкологическими заболеваниями страдают не только пожилые, но и люди в трудоспособном возрасте. Важнейшая задача - обеспечить качество и продолжительность их жизни.

«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНЯТСЯ ПО НЕКОТОРЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ»

- Соответствует ли московская система борьбы с онкологическими заболеваниями федеральным стандартам и рекомендациям?

- В начале февраля на «круглом столе» с участием министра здравоохранения России и ведущих врачей-онкологов России мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переходе на новый стандарт онкологической помощи в области химио- и иммунной терапии в Москве.

Москва станет первым регионом России, который перейдет на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии, и сделает это в полном объеме на годы раньше установленного срока.

Новая схема будет внедрена по 6 видам онкологических заболеваний - рак молочной железы, предстательной железы, меланома, рак почки, прямой кишки, рак легкого. Они составляют порядка 80% от всех видов рака.

Для этого мэром Москвы уже подписано распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей для финансирования химиотерапевтической помощи.

Мы не только гарантированно выполняем федеральные стандарты, но и будем превосходить их по ряду показателей. К примеру, в дополнение к федеральным рекомендациям мы обеспечим лучшими лекарствами большее число пациентов. В основу расчетов заложена более эффективная и дорогая схема лечения. При этом учет проводимой терапии и ее оплата будут осуществляться не по усредненным нормативам, а персонифицировано по каждому конкретному случаю лечения каждого конкретного пациента.

Рак уже перестал быть фатальным диагнозом. Москва - первый регион России, который планомерно и комплексно развивает онкологическую помощь - от выявления болезни на ранних стадиях до современных методов лечения.

Радиохирургическая установка «Гамма-нож» для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей в полости черепа. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

«РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

- Что можно назвать основным в эффективной системе борьбы с онкологическими болезнями?

- Выявление наиболее распространенных онкологических заболеваний на начальной стадии дает возможность полного излечения. Во всех 46 взрослых поликлиниках появились онкокураторы. Это специалисты, которые отслеживают сроки проведения назначенных исследований и назначений к врачам других специальностей.

Врачи проходят курсы онконастороженности и получают необходимые знания о симптомах рака и предраковых состояний. Роль врачей поликлиник в раннем выявлении онкологии крайне важна, ведь именно они первыми могут заподозрить развитие болезни и направить на лечение на начальных стадиях, когда оно намного эффективнее.

Поэтому в поликлиниках введена система грантов за раннее выявление онкозаболеваний. Всего выделяется 30 грантов в шести категориях (по пять в каждой) по самым распространенным видам рака.

- Есть ли что-то, что жители Москвы могут сделать самостоятельно для того, чтобы уберечь себя от страшного заболевания?

- В городе проводятся программы раннего выявления заболеваний по самым распространенным видам рака. Например, летом более 130 тысяч москвичей приняли участие в программе «Я выбираю здоровое будущее». У женщин выявляли предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а у мужчин признаки рака предстательной железы.

Еще один проект - «Скрининг рака молочной железы», в рамках которого пройти бесплатное маммографическое обследование могут москвички в возрасте от 50 до 69 лет. В проекте уже приняли участие более 22 тысяч женщин.

И такие акции московские медики проводят регулярно. В феврале по субботам наши клиники приглашают на дни диагностики, лекции и консультации ведущих врачей самых разных специальностей.

КСТАТИ

«Операции делают с помощью роботов»

- Какие современные технологии используются для борьбы с раком?

- Московские медики внедряют новые хирургические методики, в том числе высокотехнологичные. Так, например, в Институте имени Склифосовского успешно работает радиохирургическая установка «Гамма-нож» для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей в полости черепа. Операцию делают без разрезов кожи и трепанации черепа. При этом здоровые ткани мозга и все тело не облучаются. Операцию выполняют в амбулаторных условиях в Центре радиохирургии института имени Склифосовского, госпитализировать пациента в стационар не нужно, процедура полностью безболезненна.

Еще одна современная методика, доступная москвичам, - операции с использованием робота Да Винчи, которые позволяют врачам в режиме реального времени получать увеличенную 3D-визуализацию оперируемой области и производить максимально точные хирургические манипуляции.

Москвичам стали доступны самые современные методы 3D и 4D лучевой терапии. Это современный метод лечения онкологии, при котором высокая доза излучения попадает точно в раковую опухоль, не поражая при этом соседние ткани и органы. На эти цели правительство Москвы дополнительно в прошлом году выделило более 2,6 миллиарда рублей. Теперь москвичи могут пройти такую терапию бесплатно не только в государственных, но и в частных клиниках, где имеется соответствующее оборудование. В прошлом году такое лечение получили более 7 тысяч человек. В дальнейшем мы будем наращивать виды и механизмы раннего выявления онкологических болезней.

- Удалось ли всем применяемым методам уже доказать свою эффективность?

- Сейчас мы видим результаты работы в Москве системы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Стандартизованный коэффициент смертности от новообразований (на 100 тыс. населения) с 2010 года снизился почти на 10% (151,7 на 100 тыс. населения).

Доля пациентов с выявленными заболеваниями на ранних стадиях (I и II) выросла более чем на 11% - с 53,9% (2010 г.) до почти 60% (2018 г.). Целевой показатель Минздрава России на 2018 - 53,9%.

Важный показатель - пятилетняя выживаемость больных с онкологией. С 2010 года этот показатель вырос почти на 30%. Более чем в 5 раз выросли затраты на медицинскую помощь больных с онкологическими заболеваниями с 2010 по 2018 год. Такой рост прежде всего обусловлен тем, что Москва закупает более эффективные и современные лекарства.

ВАЖНО

«Терапия становится эффективнее»

- Можно ли говорить о том, что мы движемся к победе над раком?

- Процесс лечения онкологических заболеваний очень долгий и сложный. Единого лекарства против рака пока не существует, но комбинация различных препаратов при онкологии позволяет добиться торможения роста опухоли, снятия болевого синдрома и общего улучшения состояния пациента, а у части больных и полного выздоровления, особенно когда заболевание обнаружено на ранних стадиях.

Москва должна задавать высокую планку в прогрессивных способах и методах лечения. Именно к таким технологиям относятся таргетная и иммунная терапия в лечении рака, которые становятся доступны москвичам с переходом на федеральные клинические рекомендации.

Таргетная терапия - одна из новейших разработок в области лечения рака. Таргетные препараты позволяют добиться контроля над опухолью на годы при значимо лучшей по сравнению с химиотерапией переносимости терапии. Этот метод лечения может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами противоопухолевой терапии.

При иммунотерапии назначаются препараты, которые активизирует собственный иммунитет для борьбы с опухолью. И уже сейчас мы можем говорить об излечении ряда пациентов даже с заболеваниями, которые ранее считались абсолютно фатальными.

Применение этих препаратов станет стандартом для каждого москвича, которому по назначению врача будет показано такое лечение.