«Остров мечты» в Москве становится реальностью.

Совсем скоро в столице появится новое место для развлечений - «Остров мечты». Это будет самый большой крытый тематический парк развлечений в Европе, а еще ландшафтный парк с фонтанами и городской променад. Уже сейчас видно, что внешне он будет похож на сказочный дворец с множеством башен и со стеклянными куполами, в ближайшие дни начнут установку аттракционов. Попасть в это мир мультфильмов и приключений захотят не только дети.

- Масштабный проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка «60-летия Октября». Открытие парка запланировано на осень 2019 года, - говорят в пресс-службе «Острова мечты».

Парк планируют открыть для посетителей уже в сентябре, ко Дню города.Фото: Иван МАКЕЕВ

Масштабность проекта говорит о том, что «Остров мечты» по посещаемости станет наряду с Кремлем, Парком Горького или ВДНХ. Тематический парк «Остров Мечты» объединит на своей территории более 40 разнообразных развлечений, включая 27 медиа и механических аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире. Например, там будет летающий театр «На крыльях ветра», 4D «Библиотека Снежной королевы», катальная гора с VR контентом «Гонка будущего».

Вид с высоты позволяет оценить масштаб будущего парка.Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории парка будут созданы развлечения с известными героями, в частности из мультиков «Смурфики», «Монстры на каникулах», «Черепашки Ниндзя», «HelloKitty». Например, в зоне «Черепашки Ниндзя» можно будет погрузится в удивительную нью-йоркскую атмосферу веселья с Леонардо и Микеланджело, а в «Деревне Смурфиков» посетить гигантский аттракцион с кабинами-сладостями, которые поднимаются высоко над землей.

Тематический парк «Остров Мечты» объединит на своей территории более 40 разнообразных развлечений.Фото: Иван МАКЕЕВ

- На территории парка также будут созданы тематические зоны «Замок Снежной Королевы», «Маугли в стране динозавров», «Сказочная деревня» (мир Буратино и папы Карло), - говорят в пресс-службе «Острова мечты».

Одновременно с парком аттракционов откроется ландшафтный парк с фонтанами и городской променад с миниатюрами городских достопримечательностей Лондона, Рима и Барселоны и Беверли-Хилз. Здесь можно будет ощутить атмосферы городов, попробовать местную еду и прогуляться, например вдоль Колизея, не выходят из здания. После прогулки можно будет посетить кинотеатр с 17 залами, торговую галерею или концертный зал, рассчитанный на 3500 мест. В ландшафтном парке можно будет заняться спортом, покатиться на велосипеде, поиграть в волейбол, футбол и выйти на смотровую площадку. В детской зоне будет веревочный парк, батут и канатная дорога. А в семейной зоне откроют площадку для занятия йогой, танцпол, открытый кинотеатр на 800 мест и фуд-станции.

Одновременно с парком аттракционов откроется ландшафтный парк.Фото: Иван МАКЕЕВ

Только цифры

- 100 га – площадь участка, более 300 тысяч кв. м – площадь крытой части;

- 4000 машиномест будет на парковке;

- до 50 млн посетителей в год смогут ежегодно посещать весь комплекс «Остров мечты», что увеличит туристические потоки в российскую столицу на 16%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/692157" frameborder="0"></iframe> «Остров мечты» в Москве становится реальностью.

Кстати

Круизный порт и гостиница

После открытия первой очереди строительства «Острова мечты» работы продолжатся. Уже в 2020 году набережную Москвы-реки благоустроят так, что она станет новой прогулочной зоной для москвичей. Там будут рестораны с видом на акваторию Нагатинской поймы, много зелени и смотровые площадки. Еще построят площадку на 1000 человек для проведения концертов мировых звезд, четырехзвездочную гостиницу на 410 номеров, а также создадут круизный порт и детскую яхтенную школу.