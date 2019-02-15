Новые мосты Москвы: На ЗИЛе - около набережной Шагала, а между Печатниками и Царицыно - вдоль Южной рокады

Мостов в столице скоро станет больше. Напомним, сейчас они разбросаны по всему городу в 30 районах. Причем больше всего их в центре - 10 адресов. В этом году начнется строительство девяти мостовых сооружений.

- Проектно-изыскательские работы находятся на завершающей стадии, а стройку закончим до конца 2020 года, - сообщил сегодня, 15 февраля, руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Мэр Сергей Собянин поручил уделить особое внимание благоустройству набережных и созданию поперечных связей между районами через водные преграды.

Новые мосты (см. «Конкретно») помогут частично разгрузить улицы и сократить перепробеги машин. Переправы будут как автомобильные, так и пешеходные. К примеру, автомобильный мост длиной 270 метров вдоль Южной рокады свяжет разделенные сейчас Москвой-рекой районы Печатники на юго-востоке и Царицыно на юге города. Пока добраться на машине из одного района в другой можно только по Братеевскому или Нагатинскому мосту, доехать до которых по пробкам в часы пик нелегко. Во время строительства нового моста по три полосы движения в каждом направлении:

Девять сооружений начнут строить в 2019 году

- реконструируют Каспийскую и Шоссейную улицы. На них запустят четыре полосы для движения в обоих направлениях;

- на пересечении с Каширским шоссе откроют развязку;

- отремонтируют участок от Каширского шоссе до Кантемировской улицы и участок от Донецкой улицы до Шоссейной улицы. Потом машины смогут ездить по трем полосам в обе стороны;

- Донецкую улицу и проектируемые проезды №№ 4386, 1481 и 4294 расширят до четырех полос в обе стороны;

- под Каширским шоссе около платформы Москворечье Курского направления железной дороги поставят светофор;

- для пешеходов сделают широкие тротуары и наземный переход около железнодорожной платформы Москворечье.

А на ЗИЛе два пешеходных моста станут продолжением прогулочной зоны и набережных (см. фото). При этом третий, автомобильный, мост пройдет параллельно путепроводу на МЦК от одной из центральных магистралей ЗИЛа. Эта дорога поедет от Третьего транспортного кольца и через новый мост свяжется с Варшавским шоссе.

КОНКРЕТНО

Где построят переправы:

- через реку Лихоборка во время реконструкции Сельскохозяйственной улицы в районе Останкинский;

- четыре моста - через реку Яуза в районах Свиблово и Останкинский на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе;

- через Москву-реку вдоль Южной рокады от Шоссейной улицы до Каспийской улицы. Мост соединит районы Печатники, Марьино, Москворечье-Сабурово;

- через реку Нищенка на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца;

- через старое русло Москвы-реки (затон Новинки) с улицами в южной части ЗИЛа. Переправа соединит набережную Марка Шагала и проектируемый проезд № 4062;

- через реку Сходня после реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАДа до реки Сходня в районе Покровское-Стрешнево.