2019-02-15T19:20:28+03:00
Общество

В «Домодедово» открыли эстакаду с зоной высадки пассажиров возле терминала

Она позволит разделить потоки автомобилей на вылет и прилет
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Это часть будущей двухуровневой развязки, которая позволит разделить потоки автомобилей на вылет и прилетЭто часть будущей двухуровневой развязки, которая позволит разделить потоки автомобилей на вылет и прилет
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В столичном аэропорте «Домодедово» открыли автомобильную эстакаду с зоной посадки и высадки пассажиров, расположенной в 30 метрах от терминала.

- Это часть будущей двухуровневой развязки, которая позволит разделить потоки автомобилей на вылет и прилет, - об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Водители, когда въезжают на территорию аэропорта с трассы А-105 (Москва-Домодедово, 23 км), теперь смогут попасть на верхнюю часть шестиполосной эстакады. Это дорога длиной 300 метров. Она проходит вдоль пассажирского терминала (от входа №2 до №0), где есть специальная зона для посадки и высадки пассажиров. Также она огибает многоуровневую парковку и спускается к выезду на федеральную трассу.

Пропускная способность дорожной развязки будет 28 тысяч автомобилей в сутки. Она приспособлена не только для легковых авто и такси, но и для проезда крупногабаритных транспортных средств массой по 25 тонн.

- При строительстве использовался преднапряженный бетон, что

позволило уменьшить высоту пролетов и сохранить при этом высокую несущую способность. Кроме того, благодаря новым технологиям сведено до минимума число стыковочных швов на дорожном полотне, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас ведется строительство нижнего уровня развязки. Когда двухуровневая эстакада будет готова, то по верней части будут ехать пассажиры, которым нужно в аэропорт, а по нижней — тем, кому нужно ехать в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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