Шестилетний мальчик потерялся и провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров"

Утром в понедельник, 18 февраля, в одном из самых крупных заповедников на территории Москвы, национальном парке "Лосиный остров", полицейские нашли шестилетнего мальчика. Малыш всю ночь провел в лесу. Несмотря на мороз, ребенок выжил, но получил переохлаждение. Как удалось выяснить "КП", сейчас он находится в больнице.

- Есть признаки переохлаждения. Назначено обследование, - сообщили "КП" источники в правоохранительных органах.

В странной истории пропажи ребенка сейчас разбираются полицейские. Известно, что мальчик вместе с мамой гулял в парке накануне вечером, 17 февраля. Всю ночь горе-родительница скрывала информацию о пропаже ребенка. Только рано утром в понедельник она написала заявление в полицию.

- В администрацию заповедника мама о пропаже ребенка не сообщила. Только после приезда полицейских , к поискам подключились наши лесничие. Ребенок не смог найти себе убежище. Он всю ночь находился в лесу, - рассказали "КП" в заповеднике "Лосиный остров".