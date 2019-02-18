2019-02-18T13:46:56+03:00
Происшествия

Мальчик, который провел ночь в заповеднике "Лосиный остров", уверяет, что так его наказала мама

Со слов очевидцев, на шее ребенка был мусорный пакет. При этом сам малыш страдал расстройством психики
Анастасия ВАРДАНЯН
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Несмотря на заморозки, которые были ночью, мальчик отделался легкой простудой. Сейчас он находится в детской больницеНесмотря на заморозки, которые были ночью, мальчик отделался легкой простудой. Сейчас он находится в детской больницеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Рано утром в понедельник, 18 февраля, водитель грузового автомобиля заметил ребенка, который один шел вдоль МКАДа, по территории, примыкающей к заповеднику "Лосиный остров". Мальчик был не на шутку перепуган и весь дрожал. Но это еще не все. На шее ребенка болтался мусорный пакет. Мужчина освободил мальчика и отвел его на ближайшую автозаправку.

- Мы дали ребенку горячий чай и вызвали скорую, - рассказали "КП" сотрудники заправки BP.

Первыми на АЗС подоспели полицейские. Несколько часов они искали этого ребенка на территории национального заповедника "Лосиный остров". В 5.30 утра о его пропаже заявила мама. 33-летняя москвичка честно призналась, что сын пропал накануне вечером, и что всю ночь она сама пыталась его найти.

Шестилетнего кроху с признаками переохлаждения госпитализировали в детскую больницу. Врачам мальчик сразу же стал жаловаться на маму. Якобы в тот вечер она решила его наказать и вывезла в лес. Со слов ребенка, именно мама намотала на него мусорный пакет. Однако верить этой версии не спешат следователи.

Дело в том, что мальчик с самого детства страдает расстройством психики. Со слов мамы, они просто решили подышать свежим воздухом.

- Мы ехали на машине и сын сам попросил меня заехать в парк. Но стоило мне на секунду отвлечься, как он сбежал. Всю ночь я в панике его искала, - рассказала следователям мама мальчика.

Эту информацию сейчас проверяют.

- Ведется доследственная проверка, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве.

Жизни ребенка ничто не угрожает. Несмотря на заморозки, которые были ночью, мальчик отделался легкой простудой. Сейчас он находится в детской больнице, где с ним работают психологи.

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Шестилетний мальчик потерялся и провел ночь в лесу заповедника "Лосиный остров"

Утром в понедельник, 18 февраля, в одном из самых крупных заповедников на территории Москвы, национальном парке "Лосиный остров", полицейские нашли шестилетнего мальчика. Малыш всю ночь провел в лесу. Несмотря на мороз, ребенок выжил, но получил переохлаждение. Как удалось выяснить "КП", сейчас он находится в больнице (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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