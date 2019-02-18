Фуд-молл «Депо» в Москве: грузинские пончики и балийский смузи

Миусское трамвайное депо на Лесной улице долгие годы требовало реставрации. Полтора года потребовалось, чтобы очитить стены, укрепить кирпичную кладку, восстановить утраченные элементы декора – в точности вернуть ему исторический вид. Теперь депо из красного кирпича меняет свое назначение и становится самым большим фуд-моллом Москвы. В "Депо" в тестовом режиме (с 10.00 до 23.00) уже начали работать рынок, фудкорт и рестораны. Открытие запланировано на середину марта, но уже сейчас можно попробовать грузинские пончики, балийский смузи и камчатские крабы. "Комсомольская правда" узнала о новом проекте "Депо" от сооснователя фуд-молла Алексея Васильчука.

От чебуреков до дальневосточных устриц

- Идея возникла полтора года назад. Мы решили, что здесь должно быть что-то масштабное для города, чтобы москвичи и туристы понимали, что есть Красная площадь, Пушкинская площадь, Третьяковская галерея и в одном ряду с ними «Депо». Здесь можно посмотреть архитектуру, проникнуться тем временем, а также отдохнуть, поработать, покушать, - рассказывает Алексей Васильчук.

Сооснователь "Депо" Алексей Васильчук.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Масштабы фуд-молла впечатляют – 11 тысяч квадратных метров. Несравнимо с «Челси Маркет» в Нью-Йорке, «Боро маркет» в Лондоне. В московском «Депо» на одной площадке будет 75 корнеров (ресторанов и кафе), около 140 торговых лавок и магазинов, рынок и 1800 посадочных мест за длинными столами. Ценовая политика разная. Арендные места уже занимают, как именитые рестораторы (Игорь Журавлев, Денис Панов, Аркадий Новиков, Наталья Березова), так и начинающие. Здесь есть все: от чебуреков до дальневосточных устриц.

- Уже половина корнеров запущена, остальные будут скоро открыты. У кого-то есть своя посадка, кто-то работает с официантами. Можно просто купить еду, взять поднос, сесть за длинный стол с незнакомыми людьми и кушать. Это общая зона. Мы хотим, чтобы этот фуд-молл был для всех, чтобы комфортно могли себя чувствовать и студенты, и менеджеры. Заказать можно и плов, и крабы. Но при этом, чтобы было «равенство разных», - говорит Алексей Васильчук.

На территории в 11 тысяч квадратных метров разместятся кафе, рестораны, лавки и магазины.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, «равенство разных» употреблено было не случайно. Можно провести параллель с революцией появления первого общественного транспорта. Раньше люди разного статуса не ездили в одной повозке, а с появлением трамваев смогли.

По утрам здесь хотят организовывать бизнес-завтраки, встречи журналистов со спикерами, опять же повара уже готовы удивлять овсяной кашей на кокосовом молоке, омлетами с брокколи и ванильным кофе. Днем можно подняться на второй этаж, выбрать удобный столик с мягким стулом и поработать. Эту зону предполагают использовать, как коворкинг (для офисной работы, общения с творческими людьми). А вечером спуститься к сцене и послушать выступление артистов. В планах, что здесь будут давать концерты начинающие и известные звезды, но каждый вечер можно будет наслаждаться музыкой от столичных диджеев.

У входа в "Депо".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фишка на летний период – на крыше депо откроют веранды. Вид на Кремль оттуда, конечно, не открывается, но закаты должны быть чудесными.

Но и это еще не все. Есть зона и для лакшери отдыха. В здании напротив будет 11 ресторанов, уже сейчас открыты «Сыроварня», «Крабы кутабы», «Китайская забегаловка».

Пончики и доставка еды

Проект впечатляет. А что в реальности? Горы красивых фруктов, твердые сыры из Вологодской области и мягкие из Италии, свежее мясо, фермерские курочки, деликатесы из дичи, риет из медвежатины, черная икра и живые крабы в больших бассейнах. Если вы набрали полные сумки и не хотите их тащить, то можете заказать доставку (от 150 до 500 рублей).

Огромные аквариумы со свежими раками.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Можете на входе брать тележку, как в супермаркете, собирать продукты в нее, потом пакеты приносите нам, мы упаковываем при вас, опечатываем. В удобное вам время доставляем по указанному адресу. Можете сами встретить или родственники. До официального открытия доставку осуществляем бесплатно, - рассказывает администратор на желтой стойке доставки.

Будет большая винотека «Simple wine». Вытяжки в «Депо» работают, видимо, на полную мощь – нет запаха от фудкорта. Мебель ресторанная, еду подают не в пластиковой посуде, а керамической. Красивое световое оформление, в помещение стоит два троллейбуса, как напоминание о депо. Кстати, в одном из троллейбусов сделали цветочный магазин.

- Попробуйте грузинские пончики, – зовут в «Tsomi».

В "Депо" можно попробовать известные грузинские пончики.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивляюсь, что грузинские. А потом слышу чудесную легенду, как приезжающие русские туристы не могут оторваться от пончиков с заварным кремом, когда посещают ресторан «Фуникулер» на горе Мтацминда в Грузии. Так вот именно из этого ресторана в Москву в «Депо» привезли повара, который уже готовит те самые пончики (90 рублей за штуку), а еще хачапури, чебуреки и хинкали. Пончики, правда, вкусные. Одного достаточно. А, если следите за фигурой, тогда вам в корнер «Balifornia». Само название говорит, что есть некая связь с Бали - острова приехал профессиональный бармен. Здесь за 400 рублей приготовят смузи «Глоток свободы» (манго, малина, груша, вода) или сок «Розовое депо» (яблоко, ананас, гранатовый сок). А также угостят ныне модными сыроедческими конфетами и пирожными.

У мясных рядов фуд-молла "Депо".Фото: Михаил ФРОЛОВ

В греческом ресторане повара настоящие греки, азиатскую кухню готовят также приезжие – тайцы, китайцы. В соцсетях новый фудмолл обсуждают, как достойного конкурента Усачевскому и Дорогомиловскому рынку, а московские рестораторы смотрят со стороны: «75 ресторанных концепций под единой крышей. Выстрелит или нет?»

Конкретно

Что уже можно посетить?

- сырные, фруктовые и овощные лавки (огурцы – 250 рублей за кг, курага – 700 рублей за кг);

- мясную лавку (мякоть свинины – 650 рублей за кг, фермерские куры – 220 рублей за кг);

- маркет «Рыба моя» (красная икра от 3800 до 5000 рублей за кг, крабы по 3500 рублей за кг, в наличии свежие раки, устрицы (300 рублей за штуку), гребешки, лосось);

- домашнюю кондитерскую «Любовь и сладости» певца Сергея Жукова;

- кондитерская «Mon Bon» (фигурные макароны, набор из 9 штук – 1890 рублей);

- кафе «Улетные крылья и котлеты»;

- кафе «Balifornia» (смузи и соки от 300 до 400 рублей, десерты);

- - кафе «Stall» (гранола с йогуртом и печеным ананасом за 330 рублей, тост с авокадо – 230 рублей, круассан с домашним маслом и апельсиновым джемом – 180 рублей);

- рестораны «Бэтмен и Узбеки», «Дим Самыч»;

- ресторан греческой кухни «Kritikos»;

- ресторан русской кухни «Конек» и др.

Стройные ряды фруктов и овощей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Из истории Миусского трамвайного депо

Изначально комплекс зданий на Лесной улице возводился как парк для конно-железных дорог. В 1907 году Миусское депо перешло на обслуживание трамваев на электрическом ходу. Весь ансамбль выполнен в стиле промышленной неоготики. Два здания по своей композиции и планировке напоминают готические храмы.

- Миусское трамвайное депо — одно из старейших в Москве. Над его созданием работали несколько архитекторов и инженеров, в том числе автор знаменитой Шуховской башни Владимир Шухов. Реставрация проводилась за счет привлечения частных инвестиций. Для этого депо передали в долгосрочную аренду инвестору по итогам открытого аукциона. Специалисты провели большую работу, восстановив исторический облик фасадов, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.