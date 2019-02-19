Открытие БКЛ снизит на 10% нагрузку на одноименные станции «Комсомольская» московского метро

В столичном метро убеждены, что с вводом в эксплуатацию Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиропоток перераспределится с "Комсомольской" как минимум на 10%. Это как раз та часть пассажиров, которая сейчас едет от станций "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники" и "Красносельская" и делает пересадку на "Комсомольскую" Кольцевой линии. Об этом рассказали в Московском метрополитене.

- С открытием станции «Стромынка» Большой кольцевой линии пассажиры будут делать пересадку на станции "Сокольники" не доезжая в центр, экономя при этом от 9 до 15 минут, - рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В настоящее время, по данным метро, у пассажиров станции "Красносельская" время в пути, например, до станции "Семеновская" занимает 22-30 минут. Когда откроют станции метро БКЛ, то время в пути сократится до 15 минут.

- Значительно сократится время в пути у пассажиров, которые будут ездить с пересадкой на БКЛ от "Преображенской площади" на станции северного участка Люблинско-Дмитровской линии, - уточнили в Московском метрополитене.