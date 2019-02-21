Владимир Ресин - о "дорожной карте" Сергея Собянина, которая меняет Москву

«Все, что обещал мэр, выполнили...»

- Владимир Иосифович, ровно год назад, 21 февраля 2018-го, в "Комсомольской правде" вышло моё интервью с вами - "Сергей Собянин решает проблемы, которые буксовали".

- Да, это была попытка поговорить об итогах ударной «семилетки» мэра столицы. Мы тогда дали много цифр - разумеется, впечатляющих, но как-то вскользь коснулись главного - а за счёт чего все это достигнуто?

- Да вроде было об этом...

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РЕСИНА. РЕКОРДЫ ПОДЗЕМКИ

«Рекорды (подчеркнуто дважды. - А.Г.) Московского метрополитена. 2018-й: построено 33 км линий и 17 станций, плюс два депо. До этого столичные метростроители никогда не вводили столько новых станций и линий метро в такие сроки. Участок «Раменки–Рассказовка» длиной 15,3 км стал самым протяженным единовременным вводом за всю историю Московского метростроения, начиная с 1935 г. Впервые за последние 35 лет был открыт участок с семью новыми станциями: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка». Отлично!»

- Темпы строительства метро в столице сейчас и впрямь невиданные. 17 станций, 33 километра линий всего за один год! Чем это объяснить?

- Мэр Москвы Сергей Собянин сумел так вот четко организовать работу и найти финансирование. Но только этого - даже одних лишь денег - без умения мало. Сергею Семеновичу удалось создать коллектив, усилить его и сделать то, чего не было даже в советское время.

- А чего не было в советское время?

- Таких темпов. Применяют, конечно, самые современные технологии. Но для работы с любыми технологиями нужна адекватная, грамотная и эффективная организация. Управление. Все это есть в наличии – результаты об этом свидетельствуют.

- Участок Раменки-Рассказовка называют самым протяженным в московском метро – 15 с лишним километров. А нужны ли нам такие длинные линии?

- Ты ж сам ездишь на метро! Что лучше – сел и катишь спокойно с одного конца города на другой или скачешь с пересадками и перебежками?

Сергей Собянин пришел в столицу со своим виденьем развития города. Составил, как сейчас выражаются, «дорожную карту». Дальше - превратил свои планы и намерения в четкие этапы развития города. И вот за два срока своего пребывания в руководстве все, что обещал, сделал.

«Площадь, которую получают люди, больше той, что они освобождают»

- Главной задачей 2018-го стал переезд жителей столицы в новые квартиры по программе реновации жилфонда. Когда вы были у нас на Радио «Комсомольская правда» и вам звонили москвичи, вы всем обещали, что мнение всех будет учтено, никого не обманут. Хоть одна жалоба была, что вы кого-то обманули?

- Я вам скажу. Все, о чем я говорил по радио, мэр со своим коллективом выполнил.

Конечно, такого не бывает, чтобы вообще не было каких-то вопросов, которые надо решать, и чтобы все были довольны. Такого в жизни не бывает, даже в семье не бывает. Да, какие-то претензии, какое-то недовольство иногда возникают. Знаете, аппетит приходит во время еды. Сначала человек просто рад, что ему новую квартиру обещают, потом ему хочется район получше, этаж повыше, планировку другую, одному надо к метро поближе, другому лес под окном важнее.

Какие-то пожелания можно исполнить, какие-то – не совсем. Нравится нам или нет, а в таком деле возможны только компромиссные решения, взаимное соглашение по деталям. Но главное-то исполняется – дома строятся и заселяются, и мнения людей при этом учитываются. И Сергею Собянину, и столичным властям люди верят.

...А это один из уникальных объектов современной Москвы, который также нравится старейшему прорабу России Владимиру Ресину, - «парящий мост» над природно-ландшафтным парком «Зарядье».Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ РЕСИНА. ПО ВОЛНАМ РЕНОВАЦИИ

« В программу реновации включены (точно подсчитано) - 5 172 дома. Намечено построить более 4,6 млн. квадратных метров, 350 тысяч семей переедут в новые квартиры.

После начала реновации с 1 августа 2017 года уже подготовлено 318 стартовых площадок, переселение жильцов в новые дома планируется в период с 2017 по 2021 годы. Первая волна реновации уже началась: переселены или ждут новую квартиру более 10 тысяч москвичей. В этом году количество новоселов только увеличится. В новые дома переедут около 12 тысяч человек. Объемы и темпы строительства из года в год будут нарастать. Сейчас в Москве по программе реновации строится 96 домов, к концу года должны сдать 300 тысяч кв. м жилья. А до 2020 года по программе реновации введут в эксплуатацию около 2 млн. кв. м.

2-я волна переселения планируется в 2020-2021 годах. Кстати, 80 процентов семей, переселяемых по программе реновации, приобретают за свои деньги дополнительные площади. Поэтому Фонд реновации в 17 объектах проектирует большие квартиры, в три комнаты. Таких более 100 со сроком ввода 2020-2022 гг».

- Как часто вы участвуете в обсуждении этих вопросов?

- Да это, собственно, сугубо обязанность Сергея Семеновича и его зама по этим вопросам Марата Хуснуллина. Государственная же Дума, депутатом которой меня избрали, приняла соответствующий закон и сейчас, создав комиссию во главе с Петром Толстым, заместителем председателя нижней палаты нашего парламента, внимательно следит за тем, как идет реновация в Москве.

- Владимир Иосифович, вы такие большие цифры называете. На сегодня процент семей, которые приобретут дополнительные площади, где-то 80. Это реальная цифра?

- Реальная. Ну, во-первых, уже изначально площадь, которую получают люди, больше той, которую они освобождают. Потому что однотипные – одно-, двух- или трехкомнатные - квартиры в современных домах по общей площади больше тех, которые были раньше. Таковы современные стандарты. А многие люди плюс к этому хотят воспользоваться ситуацией и увеличить квартиру: ведь «прикупить» лишние метры намного дешевле, чем приобрести полную квартиру. Для кого-то реально скопить нужную сумму – согласитесь, собрать, скажем, миллион на дополнительную площадь проще, чем пять миллионов на целую квартиру. Кто-то пользуется кредитом.

- В Госдуму вроде бы внесен законопроект, чтобы опыт Москвы распространить в этой области на другие регионы России…

- Внесен, сейчас рассматривается. Закон «О реновации в РФ» потребует внесения изменений в такой основополагающий документ, как Градостроительный кодекс. Нужно будет усовершенствовать правовое регулирование отношений по градостроительному зонированию и планировке территорий. Дело в том, что самый чувствительный вопрос касается порядка выделения земельных участков для строительства или других муниципальных или общегосударственных нужд. Если не обозначить четкие правила, не закрепить их в законе – то есть, сделать обязательными для исполнения, последуют бесконечные судебные разбирательства. Кстати, вот сейчас любого спроси – и у него от зубов отлетит про комплексную застройку. А ведь такого важного понятия, как «комплексное развитие территорий», в Градостроительном кодексе нет. Его надо прописывать.

- Не рано этот московский опыт хотят распространить на всю Россию?

- Нет, не рано. По России уже некоторые регионы готовы к такой работе. Например, республики Башкортостан и Татарстан, города Санкт-Петербург Казань, Уфа, Санкт-Петербург, Ярославль, ну, и соответственно, Ярославская и Ленинградская области. Если закон примут, в регионах смогут сносить дома, заручившись согласием 70 процентов владельцев квартир. Правда, тут есть своя особенность: в регионах делают акцент не на снос зданий (там вопрос о дефиците земельных участков под строительство не так остро стоит, как в столице), а на комплексную реконструкцию кварталов с сохранением и обновлением крепких кирпичных пятиэтажек.

Другие регионы пока ограничиваются изучением опыта. А иного выхода нет, без этого не решить жилищную проблему.

- Вы там свою лепту как депутат вносите?

- Конечно. Есть кое-какой практический опыт. Мой стаж прорабский с октября 1960 года. Это значит почти 60 лет.

- За выслугу лет вам что полагается?

- Я не знаю. Вроде я не обделен наградами, все, что полагается, вроде получил.

- Если говорить об опыте Москвы, какие еще программы, опробованные в столице, можно применить в других регионах? В строительстве храмов, допустим?

- Да нет. Это совершенно разные вещи. И по задачам, и по масштабам, и по целеполаганию. Если мы начнем пристегивать, предположим, опыт в реновации к строительству храмов или к другим типам строительства, толку не будет.

Вот по реновации – да, опыт Москвы, конечно, является фундаментом, основой для всего того, что будут использовать и в других регионах. Если велосипед изобретен, зачем второй раз его придумывать? Есть и другие сферы, в которых у столицы накоплен интересный опыт. Например, по комплексной застройке, по генеральному плану развития города, по строительству объектов соцкультбыта, спорта и так далее. Хотя везде, естественно, надо учитывать возможности региона. Все-таки не секрет, что Москва имеет сегодня больше финансовых возможностей, чем другие города. Но программа строительства храмов – это вообще особая история.

"Мой девиз: сказал - сделал"

- А вот ещё говорят: москвич - не москвич...

- Какая разница, где ты родился? Там, где ты живешь, где ты работаешь, то ты и есть, то и важно. Сергей Собянин для Москвы сделал больше, чем, предположим, кто-то другой, кто родился, жил и живет в Москве. Дай Бог, чтобы в дальнейшем те планы, которые есть сегодня у города, были выполнены. Тогда через 5 лет будем иметь Москву, которую многие себе не совсем и представляют.

- Что это будет за Москва?

- Это будет Москва, когда проблем, наверное, не будет для людей с ограниченными возможностями. Есть такая проблема? Есть. Это будет Москва, где будут решены многие вопросы по значительному улучшению экологии города. Никто не верил, что с пробками можно что-то сделать. А ведь сделали. Сегодня уже 5 баллов считается безобразием... А мы помним, когда весь город стоял в часы пик, когда 10 баллов «светили» каждый день.

- Ну, коли храмы – история особая, то и вопрос о них – отдельный. Вы уже подсчитывали, сколько новых колоколен зазвонит в Москве в ближайшее время?

- Всего за 8 лет в Москве возведено 85 храмовых комплексов.

- Это же все - только на пожертвование прихожан и верующих?

- В среднем в год жертвуется от 1,5 до 3-х млрд рублей. Точные цифры назвать сложно, так как считать нужно не только деньги, но и переданные в дар стройматериалы, у которых как вы понимаете, тоже есть цена. Это и безвозмездный труд тысяч прихожан, кто его посчитает?

Я вам одно скажу. На 10-летие интронизации Патриарха Русской Православной церкви Кирилла, на заседании в Кремле, а потом в храме Христа Спасителя в выступлении нашего Президента Владимира Путина прозвучали данные о том, сколько за последнее время построено новых храмов, сколько отреставрировано, сколько создано приходов, причем по всей России, а не только в Москве. До полутора тысяч в год открывается по стране новых храмов! Цифры впечатляющие, но не в них суть. А в том, что политика на возрождение и укрепление православия поддержана по всей России. А инициатором стала Москва с нашей Программой строительства храмов. Нашу идею подхватили во многих областях России: в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Томской области. и во многих других регионах.

* * *

- А вы регионам помогаете советом?

- Знаете, Страна Советов закончилась, к сожалению. Никакими советами я не помогаю, я просто работаю. Советы любой дурак даст, а вот сделай то, что ты советуешь, сам, и не приходи и не говори: дай, дай, дай, это не могу, этот мешает, этот сволочь, а этот вообще подлец, поэтому я не могу сделать... Это не мой стиль и не мои убеждения, и не мое воспитание. А мой девиз такой: сказал – сделал. Не ищи причины, а ищи способы и средства.

- Раньше Ресин был за Страну Советов.

- Был. И по-прежнему ее ценю. Но где сейчас Страна Советов?

КСТАТИ

"...А на мне - все тот же костюм, что и 24 года назад, на встрече с Трампом"

...- Владимир Иосифович, а вы знаете, что в соцсети гуляет сюжет: Москва, декабрь, 1995-го, первый вице-премьер столичного правительства Владимир Ресин принимает в здании мэрии американских бизнесменов, и среди них - Дональд Трамп, будущий президент США?

- Нет. А, ну - покажи.

Корреспондент "КП" на экране телефона несколько раз прокручивает тот самый сюжет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/692593" frameborder="0"></iframe> Дональд Трамп на встрече с правительством Москвы. 1995.

- Ну, надо же! - удивляется Ресин. - Ты посмотри, Александр - на мне - все тот же костюм, что и тогда, 24 года назад!

- То есть - 24 года вы - в одном и том же костюме, что ли?

- Я не в одном и том же. (смеется). Это костюм сохранился. Как стиль.

- А, совпадение просто! Какое впечатление Трамп на вас тогда произвел?

- Хорошее впечатление, "трудовое". Сразу было видно делового человека. Разговор был по реконструкции Манежной площади…Тогда строили торговый центр «Охотный ряд». И ещё Трамп показался мне достаточно эрудированным.

- Больше вы с Трампом не общались?

- Не помню. Но интересно другое. Сам подход к строительству, к инвестициям у нас был не одинаковый.

Дональд Трамп (крайний слева). Москва, декабрь 1995 года. Фото: youtube.com

- Какой же у него был подход, если он 5 раз в Москву приезжал и так ничего и не построил?

- Не обобщай. У бизнесменов так бывает. У него деловой подход был. Что касается «Охотного ряда», то каждый квадратный метр построенных площадей должен приносить прибыль.

- То есть?

- Это же торгово-развлекательный комплекс. На взгляд Трампа, такой объект прежде всего должен себя во всех отношениях оправдывать. И себестоимость должна быть минимальная. Эстетика, архитектура и прочие нюансы его не интересовали.

- И почему он так ничего и не построил? Слабак оказался?

- Нет.

- Что же его не устроило?

- Просто экономика, наши предложения его не устроили. Потому что мы настаивали на том, чтобы все сооружения, внутренние помещения - и на Манежной, и в торговом центре - должны быть не только удобными и функциональными - включая даже интерьеры, но и - красивыми, должны вписываться в общую архитектуру, не ломать исторический облик центра столицы, радовать глаз. Надеюсь, нам тогда это удалось сделать. И этот объект оказался очень рентабельным на все, в этот период, возникающие трудности.

Владимир Ресин . Москва, декабрь 1995 года. Фото: youtube.com

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ СОВЕТНИК ГРАДОНАЧАЛЬНИКА

1. О дольщиках, которых теперь никто не обманет...

Денежные средства теперь гражданин несет не застройщику, а в банк, кладет на отдельный счет, и этот счет разблокируется и денежные средства передаются застройщику только после того, как гражданин получил квартиру. В Москве на 1 февраля 2018 года действовало около 101 тысячи Договоров долевого участия (ДДУ) на сумму порядка 1 трлн рублей. За 9 месяцев 2018 года еще порядка 68 тысяч граждан вложили денежные средства в строительство жилья по ДДУ. В Москве с привлечением средств граждан строится 535 объектов, 520 из них - по договорам долевого участия, 15 - в рамках жилищно-строительных кооперативов.

2. Открытие года - концертный зал «Зарядье». Самые яркие звезды оперы, лучшие симфонические оркестры и популярные музыканты выстроились в очередь, чтобы выступить на его площадке. А Парк «Зарядье» собрал целый ряд престижных мировых профессиональных наград сразу по нескольким номинациям. И как «Лучший проект в области общественных пространств», и как лучший проект - 2018 в категории «Привлечение посетителей». Кроме того, «Зарядье» вошло в шорт-лист MIPIM - 2018 в номинации «Лучший проект урбанистической регенерации».

И в мороз, и в дождь, и в жару в парке «Зарядье» посетителей меньше не становится. С каждым днем все прибывает. А если тропа народная к нему не зарастает, как говорил когда-то классик, значит столичные власти сделали всё как надо!

Зал расположен в уникальном одноименном природно-ландшафтном парке у стен Кремля. Площадь комплекса составляет 25,6 тысячи квадратных метров и включает два зала - большой концертный на 1578 мест и малый на 396 мест. К зданию примыкают два открытых амфитеатра - большой на 1600 мест и малый с медиаэкраном на 400 мест.

3. Решение года - отмена турникетов в наземном транспорте, благодаря чему пассажиры экономят от пяти до 20 минут на каждой поездке. Турникеты в начале 2000 годов, были как средством борьбы с безбилетниками, так и средством дополнительного контроля за статистикой городских перевозок. Такими мерами город приучал людей платить за проезд. Результат был достигнут. Теперь город делает всё, чтобы большинство москвичей с удовольствием пользовалось общественным транспортом. Город создает в этом сегменте комфортную среду для москвичей. И для удобства оплаты проезда одновременно с отменой турникетов все двери автобусов и троллейбусов Мосгортранса оборудуют валидаторами.

НАША СПРАВКА

Москва закупила шесть тысяч валидаторов нового типа для оплаты проезда в наземном транспорте. Устройства будут принимать не только привычные проездные билеты - карты «Тройка» и «Единый». Пассажиры смогут оплатить проезд банковскими картами и смартфонами, поддерживающими функцию бесконтактных платежей.

Валидатор - электронное или механическо-электронное устройство, предназначенное для проверки документов (проездных билетов общественного транспорта, пропусков), записанных на бесконтактные или контактные электронные носители - «для оперативного контроля над правомерностью прохода пассажира» в салон автобуса, троллейбуса, трамвая и «других подобных видов наземного транспорта».

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