Старые проблемы – новые возможности

Инициатива Госдумы и Минстроя России по консолидации в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства средств страховщиков, а также полномочий по достройке проблемных объектов, открывает перед обманутыми дольщиками новые перспективы. Очевидно, что вернуть дольщикам деньги практически невозможно, а вот получить ключи от квартиры с помощью государственного фонда становиться реально.

Как известно, с конца декабря прошлого года закон запретил страховым компаниям заключать новые договоры страхования ответственности застройщиков. Таким образом, у застройщиков не осталось другого выхода как гарантировать интересы участников долевого строительства через Фонд защиты прав граждан и готовиться к переходу на эскроу-счета с июля 2019 года. Тот же Фонд получил уникальные полномочия как прекращать деятельность проблемных застройщиков, так и забирать объекты на достройку.

А что же происходит с застрахованными объектами? Как отмечают эксперты, в отношении этих объектов и застройщиков до недавнего времени складывалась странная ситуация, когда законодательство в сфере долевого строительства и банкротства уже кардинально поменялось, а страховщики были вынуждены нести ответственность за эти объекты еще по старым правилам. Получалось, что заключались договоры ГОЗ на основании одних правил игры, а урегулирование убытков происходило уже совсем по другим правилам, которые еще и трактуются в судах в различных регионах по-разному. При этом по схожим случаям суды зачастую принимали противоположные решения, что не позволяло обманутым дольщикам в равной степени рассчитывать на компенсацию потерь.

Кроме того, страховые полисы выдавались поквартирно. И застройщик мог иметь несколько договоров страхования в разных компаниях или договоров поручительств в банках. В результате внутри одного проблемного объекта были дольщики вообще без полисов, дольщики с полисами различных страховых компаний, из которых иные могли уже и обанкротиться, дольщики, попадающие под банковские гарантии, а потом еще и дольщики под защитой Фонда. Все это создавало для разных людей разные условия получения компенсаций, что в конечном итоге максимально осложняло решение проблем всех дольщиков данного долгостроя.

А так как очевидно, что выплатить всем обманутым дольщикам денежные компенсации нереально, а проблемы их, тем не менее, решать надо, то унификация подхода ко всем обманутым дольщикам, действительно, позволит их решить.

Этим и руководствовалось государство, принимая новые правила игры на долевом рынке и увеличивая возможности Фонда. Тем более, что Фонд не только аккумулирует средства застройщиков, наделен большим кругом полномочий и возможностей для активного урегулирования кризисных ситуаций с застройщиками-банкротами, но и благодаря последним изменениям в законодательстве получил возможность создать собственного застройщика на базе АО «ДОМ.РФ», который под контролем государства сможет решать проблемы долгостроя.

Прецеденты уже есть. И опыт работы для решения проблем дольщиков на кризисных объектах подмосковного девелопера Urban Group или красноярской «Реставрации» безусловно может быть применен и в отношении других долгостроев. Особенно после того, как обязательства и резервы страховщиков, сформированные по данному виду страхования, в полном объеме будут переданы в Фонд и на него будет возложена и ответственность за финансирование строительства проблемных объектов и решения вопросов с обманутыми дольщиками.

Учитывая злободневность проблем дольщиков, государство продолжает вносить актуальные изменения в законодательство, а потому приняло решение ускорить процесс передачи обязательств от страховщиков к Фонду.

Важно отметить, Фонд возмещения платить не будет, так как его задача, прежде всего, достраивать объекты.

В этой ситуации становится бесполезно затевать тяжбы со страховщиками из-за выплат компенсаций, куда важнее для дольщиков вовремя заявить о своих проблемах в компенсационный фонд. В ожидании изменений и передачи средств в Фонд страховщики уже приостановили выплаты.

При этом стоит обратить внимание на то, что тяжба со страховой компанией, или получение страховой компенсации хотя бы одним дольщиком в проблемном долгострое, не только лишает его прав на получение квартиры, но и создает проблемы по достройке всего дома. Дело в том, что в соответствии с 218-фз дольщик не может требовать возмещения за счет средств компенсационного фонда, если уже начал борьбу за страховую выплату.

Показательна история того же Urban Group, где несмотря на банкротство застройщика дольщики не стали обращаться за компенсациями к страховавшим его компаниям, что позволило им получить гарантии государственного фонда на то, что их дома будут достроены и они получат ключи от своих квартир. Средства же страховщиков как раз и пойдут на инвестиции в строительство, правда не напрямую, как они предлагали раньше, а теперь через Фонд защиты прав граждан. Случись же кому-то из дольщиков затеять здесь тяжбу со страховой, это лишило бы шансов всех дольщиков на достройку дома. Фонд просто оказался бы перед неразрешимой законодательной дилеммой: как достроить дом, в котором он не может передать квартиру, ставшую объектом разбирательства со страховой компанией.

В сложившейся ситуации обманутые дольщики оказываются вынуждены переключить внимание со страховщиков на Фонд, тем более, что, будучи государственным, он предоставляет им куда больше гарантий по контролю над достройкой проблемных объектов и их завершению.

Кстати, рабочая группа партии «Единая Россия» по вопросам долевого строительства после смены руководства уже несколько месяцев ведет активную работу по формированию реестров объектов для первоочередной достройки. Реестры планируется передать Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Эта работа должна привести к полному учету всех проблемных объектов и обманутых дольщиков в стране, так как на данный момент Минстрой и ДОМ.РФ оперируют цифровыми показателями, которые, как считается, отличаются от реальных. Кроме того, рабочая группа уже сегодня объединяет усилия различных региональных объединений пострадавших дольщиков, что позволит учитывать интересы не только обманутых дольщиков крупных ЖК или застройщиков, где счет пострадавших ведется на тысячи, но и мелких объектов с десятком-другим оставшихся без квартир граждан, которых иначе просто не заметят.

Данная работа позволит уже к 2022 году удовлетворить потребности обманутых дольщиков в жилье и ввести в эксплуатацию значительную часть проблемных объектов.

Поэтому ответ на вопрос, что делать обманутому дольщику в текущей ситуации очевиден – написать заявление в ДОМ.РФ на достройку объекта и ждать своей очереди. К счастью, теперь ждать осталось совсем недолго.