«Остров мечты» - полгода до открытия: Замок Снежной королевы, Деревня смурфиков и монстры на каникулах

«Остров мечты» планируют открыть к Дню города. Это будет самый большой крытый тематический парк развлечений в Европе. Уже сейчас видно, что внешне он похож на сказочный дворец с множеством башен и стеклянных куполов, в ближайшие дни начнут установку аттракционов.

- Масштабный проект реализуется в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Открытие запланировано на осень 2019 года, - говорят в пресс-службе «Острова мечты».

Стройплощадка покрыта снегом (слева), но уже легко можно представить, как будет выглядеть парк: замок с большим променадом перед входом (справа). Фото: Иван МАКЕЕВ , stroi.mos.ru

ЧТО ЗДЕСЬ БУДЕТ

- более 40 разнообразных развлечений, включая 27 аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире. Например, летающий театр «На крыльях ветра», 4D «Библиотека Снежной королевы», горка «Гонка будущего», катаясь на которой можно погрузиться в виртуальную реальность;

- аттракционы по мотивам популярных мультфильмов «Монстры на каникулах», «Черепашки-ниндзя», «HelloKitty». Например, в «Деревне смурфиков» установят гигантский аттракцион с кабинами-«сладостями», которые поднимаются высоко над землей;

- тематические зоны - «Замок Снежной королевы», «Маугли в стране динозавров», «Сказочная деревня» (мир Буратино и папы Карло);

- кинотеатр с 17 залами, торговая галерея и концертный зал, рассчитанный на 3500 мест;

- ландшафтный парк с фонтанами, где можно заняться спортом, прокатиться на велосипеде, поиграть в волейбол, футбол и выйти на смотровую площадку.

В детской зоне - веревочный парк, батут и канатная дорога. А в семейной зоне откроют площадку для занятий йогой, танцпол, открытый кинотеатр на 800 мест и фуд-станции.

Под куполом строят мини-город с копиями достопримечательностей Лондона, Рима, Барселоны (фото слева). Здесь, например, будет стилизация знаменитого Дома Бальо (или Дома Костей) Гауди (фото справа). Фото: Иван МАКЕЕВ, stroi.mos.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

100 га - площадь участка парка, более 300 тысяч кв. м - площадь крытой части;

4000 машино-мест будет на парковке;

до 50 млн посетителей в год смогут ежегодно посещать весь комплекс «Остров мечты», что увеличит туристические потоки в российскую столицу на 16%.

Торговая зона (ее стройка на фото слева) одновременно отсылает и к площадям европейских городов, и к нашему ГУМу (фото справа). Фото: Иван МАКЕЕВ, stroi.mos.ru

КСТАТИ

Круизный порт и гостиница

После открытия аттракционов «Острова мечты» работы продолжатся. В 2020 году набережную Москвы-реки благоустроят, она станет новой прогулочной зоной. Там будут рестораны с видом на акваторию Нагатинской поймы, много зелени и смотровые площадки. Еще построят площадку на 1000 человек для проведения концертов мировых звезд, четырехзвездочную гостиницу на 410 номеров, а также круизный порт и детскую яхтенную школу.