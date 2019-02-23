Алексей Фурсин: «Нужно показывать лучшие практики и развеивать мифы»

Государство поставило своим приоритетом развитие малого и среднего бизнеса. Причем как в целом по стране, так и в отдельных регионах. Как идет этот процесс в столице? Что именно власти города делают, чтобы увеличить долю предпринимателей? Об этом в интервью «КП» на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

- Алексей Анатольевич, сколько предпринимателей сейчас в Москве? Как меняется их число?

- В Москве почти 800 тысяч предпринимателей. Это 13% от всех предпринимателей страны. При этом в малом и среднем бизнесе работают примерно два миллиона человек. Фактически это 30% трудоспособного населения. С одной стороны, приятно, что это достаточно большой процент, но мы не можем стоять на месте. У нас всегда должен присутствовать рост. И рост от большой цифры всегда более сложный, чем от маленькой.

- Какую ставите цель?

- Мы планируем и надеемся, что у нас будет расти малый и средний бизнес. Поэтому несколько новых программ направлены на вовлечение новых групп населения. Например, проект «Бизнес-уикенд», который мы запустили в 4-м квартале прошлого года. За два месяца образовательную программу у нас прошли 12 тысяч ребят. Это школьники, студенты колледжей и вузов). Программа проходила как онлайн, так и офлайн. Финал прошел 25 января. Собрались 10 тысяч ребят. При этом из тысячи человек сформировали 100 команд по 10 человек. Одновременно в течение нескольких часов они создавали свои бизнес-идеи, выполняли задания предпринимателей и бизнес-тренеров. А ребята, сидевшие на трибунах, голосовали за лучший проект. Это в большей степени была игра. Ребята не знали друг друга до этого. У каждого из 10 человек была своя сильная сторона. И по итогам они смогли создать свой проект - обрисовать бизнес-идею, сделать страницу в Интернете, выставить ее на продвижение. Это практико-ориентированное обучение.

«ОТКРЫЛИ МОЛОДЕЖНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР»

- Но выльется ли все это в реальные бизнесы?

- На днях мы открыли молодежный акселератор. Там будут продолжать обучение те ребята, которые полностью прошли онлайн-обучение и были на форуме. Они попадают в акселератор, где прокачивают свои предпринимательские навыки. После такого офлайн-обучения мы поддержим 100 проектов. Они получат возможность бесплатного размещения в коворкинге, у них будет бесплатный налоговый и финансовый консультанты. Будем помогать им на старте - создавать их первый бизнес. Надеемся, что этот проект даст нам определенный приток предпринимателей. Впрочем, как и многие другие.

- Как будете отслеживать результаты?

- Это первый поток ребят, которые пройдут несколько циклов обучения. Дальше будем смотреть, чего не хватает, что нужно добавить и улучшить: новые знания или больше практики, мотивации. Предприниматели, которые сейчас их тренируют и обучают, сказали, что они совсем другие, они гораздо быстрее и мудрее нас, уже готовых бизнесменов. Не хочу гадать, нужно понаблюдать за этим проектом и посмотреть, какой результат он даст.

«БИЗНЕСУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»

- Может ли получить поддержку не молодой человек, а 30-40 или даже 50-летний?

- У нас нет ограничения по возрасту. Мы видим востребованность и людей, которые уже имеют трудовой стаж и принимают для себя решение заняться бизнесом. Очень интересно наблюдать за такими проектами. В рамках нашей акции «День без турникетов» мы выезжаем в основном на малые и средние компании. И рассказ каждого предпринимателя – как отдельная книга. Вот он был менеджером, работал в компании, приходил к 9 и уходил в 18, получал зарплату. А сейчас он...

- ... работает по 12 часов без выходных?

- Когда я спрашиваю, как поменялась жизнь, он говорит: «Я теперь не понимаю, где у меня личная жизнь, а где работа. Такое ощущение, что все объединилось, и мне это нравится». А что касается возраста, предпринимательству все возрасты покорны. Например, в рамках премии «Прорыв года» в одной из номинаций мы будем награждать людей старшего возраста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/692377" frameborder="0"></iframe> Алексей Фурсин на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

«У НАЧИНАЮЩИХ МНОГО СТРАХОВ И СТЕРЕОТИПОВ»

- Как сделать предпринимательство привлекательным? Многие боятся начинать, опасаясь не только рыночных рисков, но и проверок...

- Нужно показывать не только лучшие практики и успешные проекты. Например, когда мы молодежь готовим к своему делу, то рассказываем, что бизнес - это большая ответственность. У предпринимателей есть страхи, мифы и стереотипы. Но они часто складываются из-за неинформированности. Есть такой проект «Час предпринимателя». В этом году будем его продолжать. Там собираются действующие бизнесмены и представители надзорных органов. Очень часто начинается хороший диалог и возникает реакция органов власти на жалобы.

- Тут ведь огромный рыночный риск, а ты еще боишься, что бумажку неправильно оформишь...

- Важно тех людей, которые хотят заняться предпринимательством, научить, подготовить к этому. Объяснить, что тут действует много факторов и нет готовой формулы. Надо сдавать отчетность, арендовать помещение, бороться с конкурентами, создавать продукт, который будет интересен. Мы даем основы, инструментарии, систему и среду, которая может их поддержать. Ну а дальше – всегда предпринимательский риск. Выгорит или не выгорит. Сейчас мы стараемся максимально общаться с бизнесом через все эти форматы – образовательные, консультационные, «круглые столы», бизнес-завтраки. Чтобы понять, каких конкретно знаний им не хватает. Чем точнее настройка, тем эффективнее будет инструмент, который мы сможем использовать.

«СУПЕРКЛАСТЕР - ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ»

- У нас есть много разных кластеров, технопарков и т.д. Вы запускаете в Москве некий суперкластер. Что это такое?

- Это Инновационный кластер г. Москвы. Почему-то в СМИ его назвали суперкластером. Надеюсь, он таким станет. Он предполагает совокупность всех компаний, которые работают в Москве в разных сферах – науке, образовании, производстве, IT-технологиях. Это позволит использовать сегодняшний потенциал для создания новых прорывных технологий и продуктов. Такая коммуникация нужна в большей степени для инновационных продуктов. В дальнейшем это даст плюсы как для города, так и для России в целом.

СПРАВКА «КП»

Фурсин Алексей Анатольевич

Родился 1 декабря 1974 года. Окончил Госуниверситет по землеустройству в Москве Российскую академию госслужбы при Президенте РФ.

С 1997 по 2015 год работал на различных должностях в федеральных органах власти, связанных с земельными ресурсами, имуществом и жилищным строительством. Последняя должность - первый заместитель гендиректора Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»).

В сентябре 2016 года назначен первым заместителем руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, а в феврале 2017-го возглавил этот департамент В сентябре 2018-го назначен руководителем Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.