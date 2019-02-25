Карта метро Москвы 2023 года

Столичное метро сегодня - это 14 линий, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и монорельс, общей протяженностью 440 километров с 261 станцией (224 станции метро, 31 МЦК и 6 монорельса). И каждый год строятся новые.

Станцию «Ржевская» откроют в 2022 году...

- Строительство метро в прошедшем году - это высокий результат за все годы метростроения, серьезная победа, - сказал мэр Сергей Собянин на заседании, где столичный Стройкомплекс подводил итоги работы за 2018 год. - Этому предшествовала громадная работа. В ближайшие пять лет нам предстоит построить еще 50 станций метро. Эти планы полностью подкреплены финансами, большая часть уже имеет проекты, и значительная часть сейчас строится.

...а станцию «Некрасовка» уже в 2019-м

На схеме видно, как прирастет метро за пять лет. Кроме того, в систему метрополитена интегрируют железнодорожные линии Московских центральных диаметров (МЦД). Два направления должны открыть уже в этом году. Как будет выглядеть схема метро с МЦД - расскажем в ближайших номерах.