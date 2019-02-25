Старинные усадьбы столицы: В палаты Абрикосовых вернут помпейские красные стены, а в Останкино - скульптуру Дианы-охотницы

ДОМ ДЕМИДОВЫХ ОТРЕМОНТИРУЮТ ПО АРХИВНЫМ ПЛАНАМ

В усадьбе горнопромышленников Демидовых в Большом Толмачевском переулке отреставрируют главный дом и один из флигелей. Здесь обновят лепнину, внутреннюю отделку, фасады, лестницы. На стенах со стороны улицы между вторым и третьим этажом приведут в порядок барельефы и круглые медальоны между пилястр с аллегорическими сценами. Большой ремонт усадьбы планируют начать в этом году.

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСТРОЙКИ ЗАЩИТЯТ ОТ СТАРОСТИ

В усадьбе Воронцово в Воронцовском парке на юго-западе Москвы в этом году начнут ремонт трех исторических зданий. В восточном и западном флигелях, южном служебном корпусе воссоздадут каменные и кирпичные украшения, оконные и дверные проемы. Реставраторы обновят два крыльца, декоративные изразцовые печи, печные трубы и деревянную крышу. Кроме того, в зданиях поставят пандусы и эвакуационные лестницы. Все постройки и украшения из древесины обработают антисептиком. Мастера приведут в порядок инженерную начинку усадьбы и оборудование. Вокруг зданий высадят дополнительные деревья, газоны и цветники. Все работы планируют завершить в 2020 году.

Усадьба ОстанкиноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НИМФУ ПОЧИСТЯТ

Реставрация усадьбы Останкино, в которой находится единственный в мире деревянный дворец-театр, проводится с 2013 года. Останкинский дворец построен по заказу графа Николая Шереметева. В усадьбе обновят Конный двор, оранжерейный комплекс, парк, подземные выставочные залы. Исторический вид построек сохранят. Из запасников музея скоро отправят на реставрацию демонтированные скульптуры Дианы-охотницы и нимфы. Раньше они украшали северный вход главного усадебного дома. Реставраторы почистят фигуры от налета и копоти, воссоздадут ранее утраченные две руки у разных скульптур и заново отольют гипсовые коринфские капители (верхнюю часть постаментов для фигур). Ремонт планируют начать в апреле и завершить в ноябре этого года.

Усадьба Абрикосовых. Фото: stroi.mos.ru

ХУДОЖНИКИ ВОССТАНОВЯТ УНИЧТОЖЕННЫЕ ПОЖАРОМ РОСПИСИ

Главный дом с палатами городской усадьбы кондитерской династии Абрикосовых в Потаповском переулке только сейчас начали реставрировать после крупного пожара 2009 года. Тогда в огне почти полностью погибли уникальные интерьеры с расписной лепниной и живописью на стенах. Само четырехэтажное здание с подвалом уцелело. В Детском зале частично сохранились розовый цвет на стенах и фрагменты большого зеркала. Остались и белокаменные лестницы, ведущие с первого этажа здания наверх, и зеркальный тамбур при входе в дом. Все это и многое другое реставраторы будут приводить в порядок и восстанавливать. Например, в так называемом Помпейском зале на стены вернут помпейский красный цвет. Так называется особый оттенок краски, характерный для исторических фресок в Помпеях. При этом отреставрируют золотой меандр - геометрический орнамент. В комнаты вернут наборный паркет, лепные украшения, деревянные панели на стенах с зеркалами, даже участки каменной кладки XVII века. Реставрация здания продлится примерно пять лет.

Усадьба Люблино. Фото: stroi.mos.ru

СВАДЬБУ СЫГРАЕМ В ЛЮБЛИНЕ

В усадьбе Люблино на юго-востоке столицы обновят парк. Его благоустроят до конца этого года. Появятся удобная набережная с мостиками для рыбаков, прогулочные дорожки, спуски к Люблинскому пруду, просторные входы в парк, вновь откроется лодочная станция с причалом. При этом исторические здания трогать не будут.

В парке поставят ажурный павильон для свадебных церемоний с красивым видом на пруд. Для посетителей устроят также смотровую площадку, амфитеатр, танцевальную площадку, спортивную зону с многофункциональными комплексами для занятий, теннисные корты, детские площадки. Зимой в усадьбе будут заливать каток, рядом с которым откроют павильон проката, раздевалки.