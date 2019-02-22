В «Конкорде» объяснили, как получить материальную помощь родителям заболевших детей

В пресс-релизе компания "Конкорд" объяснила, каким образом родители, чьи дети заболели дизентерией в период с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019-го, могут получить материальную помощь.

Это связано с намерением «Конкорда» провести собственное расследование по факту отравления детей в дошкольных заведениях столицы, чтобы предоставить необходимую помощь пострадавшим.

В опубликованном сообщении перечислен список необходимых документов, который родители должны предоставить юристу, а также график его работы. Руководство комбината по-прежнему готово предоставить обеспокоенным родителям возможность посетить комбинат и ознакомиться с его работой.

Для этого необходимо согласовать дату и время посещения заранее, а также выполнить все необходимые требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее блогер Алексей Навальный и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь обвинили предприятие «Конкорд» в ряде случаев отравления детей в детских садах. В качестве доказательств они представили откровенные фейки.

В конце декабря Роспотребнадзор обнародовал данные расследования, согласно которым заболевания у детей спровоцировала некачественная продукция ООО «Чаплыгинмолоко» - производителя молочной продукции из Липецкой области.