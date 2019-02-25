Реновация пятиэтажек в Москве: Для переселенцев начинают строить 12 жилых домов

В ближайший месяц в семи округах Москвы начнется строительство 12 жилых домов для участников программы реновации.

- В них будет 2 092 квартир с отделкой общей площадью 79,6 тысячи квадратных метров, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - В квартирах появится автоматизированная централизованная система передачи показаний общедомовых и поквартирных приборов учета электричества и тепловой энергии для оплаты счетов. С помощью «умных» счетчиков начисления за коммунальные услуги станут оперативными и автоматическими. При этом исключены ошибки в данных об израсходованной воде и электричестве. А на радиаторах и конвекторах будет подключен терморегулирующий клапан, который позволит менять температуру в комнатах.

В жилых домах установят пассажирские и грузовые лифты, системы видеонаблюдения, пожарную сигнализацию. На первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции. Входы, лестницы и дорожки сделают удобными для инвалидов и родителей с колясками.

Поскольку стройплощадки развернутся в обжитых районах, около каждой из них поставят пункт мойки колес для грузовиков и прочей техники. Работники пункта будут следить, чтобы машины не вывозили на колесах грунт и грязь со стройплощадки на соседние улицы и дворы.

Если у жителей районов со стартовыми площадками программы реновации появятся вопросы или жалобы, тогда можно обратиться в единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - (499) 401-01-01 с 9.00 до 18.00 в будни или написать в столичный Фонд реновации на электронную почту - help@mosfr.ru.

Напомним, программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. В список сноса попали 5172 хрущевки. Сейчас жители переселяются в более чем 30 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Новые квартиры получают жители более 25 старых домов. В 2018 году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации - в спецпроекте сайта мэра Москвы.

КОНКРЕТНО

Куда переедут участники реновации

Западный округ

Можайский район, ул. Кубинка, владение 18, корпус 2

Южный округ

Царицыно, ул. Каспийская, дом 28, корпус 4

Центральный округ

Басманный район, ул. Бауманская, владение 47/1

Северный округ

Головинский район, Кронштадтский б-р, владение 55А

Северо-Восточный округ

Алексеевский район, ул. Староалексеевская, владение 3

Южное Медведково, ул. Молодцова, владение 33, корп. 1

Юго-Западный округ

Зюзино:

- ул. Керченская, владение 26, корпус 1; владение 30, корпус 1

- ул. Каховка, владение 23, корпус 5

Восточный округ

Косино-Ухтомский район:

- ул. Черное Озеро, владение 4

- ул. Каскадная, владение 21, земельные участки 1 и 2.

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