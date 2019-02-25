Нет признания – сиди в тюрьме

«Чистосердечное признание ускоряет путь на зону». Впервые эту обескуражившую меня фразу я услышал от поэта-песенника Михаила Танича, который в интервью вспоминал шесть лет лесоповала, полученные «за антисоветскую пропаганду». Да, оказывается многие люди, попав в следственные жернова, таким образом стремились вырваться из тюремных стен в лагерную «вольницу». Где жизнь - тоже не сахар, но хотя бы дышать легче, и кормят сытнее. И как же много было среди тех без вины виноватых...

А вспомнилась поговорка в связи с историей многодетной матери Александры Лисицыной, которая 3,5 месяца сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве с землями Рослесхоза. На пресс-конференции, посвященной этому резонансному делу, адвокат Шота Горгадзе высказал мнение, что содержание в тюрьме женщины, которая никогда не имела отношения к криминалу и не представляет угрозы обществу, «возвращает нас в дремучие времена средневековья».

- Сейчас есть альтернативные способы ограничения свободы, которые позволяют отслеживать местонахождение обвиняемого. Это известный всем электронный браслет.

Но мать троих несовершеннолетних детей, которую незаконно и необоснованно обвиняют в преступлении ненасильственного характера, держат в тюрьме. Думаю, ради единственной цели – добиться показаний по принципу 30-х годов: «признание – царица доказательств», - поделился мнением Шота Горгадзе.

Адвокаты утверждают, что подозреваемая сама стала жертвой мошенников, и просят об изменении меры пресечения на любую более мягкую.

Много вопросов вызывает не только мера пресечения, но и само дело. Его история такова.

Пять лет назад знакомый предложил Александре Лисицыной помочь в покупке и оформлении земельного участка, для чего нужно оформить доверенности на двоих людей. Женщина оформила доверенности, но, погруженная в семейные заботы, особенно не интересовалась, как движется процесс. Да и никто про участки ей больше не напоминал.

Прошло несколько лет, история забылась. Но осенью прошлого года в квартиру Лисицыных явились для обыска следователи. А спустя два дня Александру Лисицыну заключили под стражу по решению Тверского суда Москвы. Женщину обвинили в том, что она мошенническим путем похитила девять земельных участков в Нарофоминском районе Московской области и тем самым причинила государству ущерб на сумму более 37 миллионов рублей.

Потерпевшим фигурирует Рослесхоз, хотя здесь позиции адвоката и следователей расходятся.

- Земли находятся в муниципальной собственности, а не в собственности Рослесхоза, - отметила адвокат Лисицыной Тамара Шустрова, - В 2014 году они поставлены на учет в Росреестре как земли населенных пунктов. Однако подтверждающие это документы, которые мы пытаемся приобщить к делу, отвергаются.

Адвокат также добавила, что с ее подзащитной долгое время не проводятся следственные действия. За 3,5 месяца были только обвинение и заключение судебно-криминалистической экспертизы, а доказательной базы – нет. И все это время мать разлучена с детьми… То есть, вина не доказана, а женщина уже отбывает наказание.

- Наказана не Александра Лисицына. В первую очередь, это наказание ее детей. Каждый день и даже час ее отсутствия дома наносит им ущерб, - высказала мнение член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, сенатор Елена Афанасьева,- Должны быть убедительные доказательства, при которых суд принимает решение посадить человека за решетку.

Ее мысль развил правозащитник, руководитель информационного проекта по защите прав заключенных «ГУЛАГ – Инфо» Денис Солдатов, который уверен, что в этом конкретном случае содержание под стражей без предъявления доказательств вины – не что иное, как наказание тюремным режимом.

- За 20 лет Россия выплатила по решению ЕСПЧ 200 млн. евро компенсаций пострадавшим от неправомерных условий содержания людям. И мне жаль, что у нас нет персональной ответственности за безответственность, - подчеркнул Денис Солдатов.